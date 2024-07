Anteprima semifinali di Women’s EURO Under 19 2024: Inghilterra - Spagna, Paesi Bassi - Francia

Le semifinali del Campionato Europeo Under 19 UEFA femminile si giocano mercoledì in Lituania. L'Inghilterra affronterà la Spagna campione in carica a Marijampolė, mentre i Paesi Bassi sfidano la Francia a Kaunas (sede della finale di sabato).

Fase a eliminazione diretta Semifinali (Mercoledì 24 luglio) Inghilterra - Spagna (13:00, Marijampolė Stadium, Marijampolė)

Paesi Bassi - Francia (17:00, Darius & Girenas Stadium, Kaunas) Finale (Sabato 27 luglio) Inghilterra / Spagna - Paesi Bassi / Francia (17:00, Darius & Girenas Stadium, Kaunas) Orari CET (la Lituania è un’ora avanti)

Le semifinaliste

Highlights: Inghilterra - Francia 1-0

Ria Bose, centrocampista Inghilterra: "È un risultato straordinario, ma ora vogliamo fare di più e non vediamo l'ora che arrivi la semifinale".

Highlights: Germania 0-2 Spagna

Noe Bejarano, difensore Spagna: "Non ci siamo arrese e ci siamo fidate l’una dell’altra. Continueremo a dimostrare che tipo di squadra siamo”.

L'ultimo incontro tra le queste squadre alla fase finale di EURO femminile U19 risale alla fase a gironi del 2019. La Spagna ha vinto 1-0 con gol di Olga Carmona in una partita disputata anche da Cata Coll, Laia Codina, Lauren James e Lauren Hemp.

Dove guardare le partite: TV e streaming

Highlights: Paesi Bassi 1-0 Spagna

Sherida van Bruggen, Ct Paesi Bassi: "Non vediamo l'ora. Siamo contenti di arrivare in semifinale e aspettiamo la Francia. Sarà una partita difficile, ma non ce ne sono di facili in questo torneo".

Highlights: Francia 3-1 Serbia

Philippe Joly, Ct Francia: "L'idea alla base della partita contro l'Inghilterra era quella di continuare a preparare la squadra per il prossimo appuntamento, che è la semifinale".

La Francia ha battuto i Paesi Bassi 2-0 negli spareggi per Women's EURO U17 del 2022 e si è qualificata per la Coppa del Mondo FIFA Under 17. Féérine Belhadj, Taeryne Job, Charline Coutel e le marcatrici Fanny Rossi e Lucie Calba sono partite titolari per la Francia, mentre i Paesi Bassi hanno schierato Kardinaal, Tolhoek, Keukeleaar, Daliyah de Klonia e la subentrata Maud Rutgers.