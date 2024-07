Le semifinaliste di Women's EURO U19: Inghilterra - Spagna, Paesi Bassi - Francia

Mercoledì, l'Inghilterra affronta la Spagna e i Paesi Bassi sfidano la Francia nelle semifinali del Campionato Europeo UEFA Under 19 femminile.

UEFA.com presenta le squadre che puntano alla finale di sabato allo stadio Darius & Girenas di Kaunas.

Fase a eliminazione diretta Semifinali (mercoledì 24 luglio) Inghilterra - Spagna (13:00, Marijampolė Stadium, Marijampolė)

Paesi Bassi - Francia (17:00, Darius & Girenas Stadium, Kaunas) Finale (Sabato 27 luglio) Inghilterra / Spagna - Paesi Bassi / Francia (17:00, Darius & Girenas Stadium, Kaunas) Orari CET (la Lituania è un'ora avanti)

Inghilterra - Spagna

Precedenti alla fase finale del torneo

Fase a gironi 2019: Inghilterra - Spagna 0-1

Fase a gironi 2015: Inghilterra - Spagna 1-3

Fase a gironi 2014: Spagna - Inghilterra 2-0

Fase a gironi 2012: Spagna - Inghilterra 4-0

Fase a gironi 2007: Inghilterra - Spagna 1-0

Turno 1: vincente gruppo A2 (giocato in Galles)

V2-0 contro Grecia, V6-1 contro Galles, V1-0 contro Cechia

Turno 2: vincente gruppo A3 (giocato in Portogallo)

V2-0 contro Svizzera, V1-0 contro Portogallo, V4-1 contro Italia

Vincitrice Gruppo A

V10-0 contro Lituania (Kaunas), P1-1 contro Serbia (Marijampolé), V1-0 contro Francia (Jonava)

Migliore marcatrice fase finale: Poppy Pritchard 4

Migliore marcatrice (comprese le qualificazioni): Poppy Pritchard 8

2022/23: non qualificata

Miglior piazzamento: campione (2009)

Bilancio semifinali (solo WU19): V4 S2

Spagna (campione in carica)

Turno 1: vincente gruppo A5 (giocato in Svezia)

V4-0 contro Turchia, V3-0 contro Svezia, V9-1 contro Portogallo

Turno 2: vincente gruppo A1 (giocato in Slovenia)

V5-0 contro Slovenia, V7-0 contro Grecia, V2-0 contro Danimarca

Secondo posto Gruppo B 

P0-0 contro Repubblica d'Irlanda (Marijampolė), S0-1 contro Paesi Bassi (Marijampolė), V2-0 contro Germania (Jonava)

Migliori marcatrici fase finale: Paula Comendador, Noemí Bejarano 1

Migliori marcatrici (comprese le qualificazioni): Jone Amezaga*, Laia Martret* 4

2022/23: campione

Miglior piazzamento: campione 5 volte (2004, 2017, 2018, 2022, 2023)

Bilancio semifinali (solo WU19): V9 S1

*Non convocate per la fase finale

Paesi Bassi - Francia

Precedenti alla fase finale

Fase a gironi 2019: Paesi Bassi - Francia 1-3

Fase a gironi 2017: Francia - Paesi Bassi 0-2

Fase a gironi 2016: Paesi Bassi - Francia 1-2

Fase a gironi 2010: Paesi Bassi - Francia 2-0

Fase a gironi 2006: Paesi Bassi - Francia 0-1

Fase a gironi 2003: Francia - Paesi Bassi 2-1

Turno 1: vincente gruppo A6 (giocato in Belgio)

V8-0 contro Isole Faroe, V3-1 contro Belgio, V4-0 contro Repubblica d'Irlanda

Turno 2: vincente gruppo A6 (giocato in Bosnia ed Erzegovina)

V10-0 contro Bosnia ed Erzegovina, V3-0 contro Polonia, V2-1 contro Finlandia

Vincitrice Gruppo B

P1-1 contro Germania (Jonava), V1-0 contro Spagna (Marijampolė), V2-0 contro Repubblica d'Irlanda (Marijampolė)

Migliori marcatrici fase finale: Hanna Huizenga, Lotte Keukelaar, Mirte van Koppen, Karlijn Woons 1

Migliore marcatrice(comprese le qualificazioni): Danique Tolhoek 13

2022/23: semifinale

Miglior piazzamento: campione (2014)

Bilancio semifinali (solo WU19): V1 S5

Turno 1: vincente gruppo A1 (giocato in Francia)

V4-0 contro Irlanda del Nord, V1-0 contro Ungheria, V2-0 contro Italia

Turno 2: vincente gruppo A4 (giocato in Cechia)

V2-0 contro Ucraina, V1-0 contro Norvegia, V5-0 contro Cechia

Secondo posto Gruppo B

V3-1 contro Serbia (Jonava), V6-0 contro Lituania (Kaunas), S0-1 contro Inghilterra (Jonava) 

Miglior marcatrice fase finale: Camille Robillard 4

Migliore marcatrice(comprese le qualificazioni): Camille Robillard 5

2022/23: semifinale

Miglior piazzamento: campione 5 volte (2003, 2010, 2013, 2016, 2019)

Bilancio semifinali (solo WU19): V9 S5

Le statistiche includono EURO Under 18 femminile (dal 1997/98 al 2000/01) se non diversamente specificato. Nel 1998/99, il titolo Under 18 è stato deciso con un girone a quattro squadre, mentre nel 1999/2000 le prime due del girone a quattro squadre si sono affrontate in finale.