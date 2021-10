Primo turno EURO Under 19 femminile 2021/22: tutti i verdetti

Il primo turno del nuovo Campionato Europeo Under 19 femminile UEFA ha coinvolto 52 squadre (un record), tra cui l'esordiente Andorra, in corsa per restare o venire promosso nella prima divisione della Lega A per turno 2 che si giocherà in primavera.

Il nuovo format sostituisce i vecchi turni di qualificazione ed elite e prevede sempre mini tornei in un'unica sede. Ora, però, ci saranno due leghe con promozioni e retrocessioni che condurranno alla fase finale a otto squadre del 2022 in Repubblica Ceca (che parteciperà ai due turni ma è qualificata di diritto alla fase finale). La competizione è tornata dopo la cancellazione delle edizioni 2019/20 e 2020/21 per la pandemia di COVID-19.

Promozione

Dalla Lega B alla Lega A: le sei vincitrici dei gironi e la migliore seconda: Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Grecia, Romania, Galles

Retrocessione

Dalla Lega A alla Lega B: le sette quarte classificate nei gironi: Azerbaijan, Irlanda del Nord, Scozia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Turchia

Il sorteggio del secondo turno si terrà alla fine del 2021. Le sette vincitrici dei gironi della Lega A raggiungeranno la Repubblica Ceca alla fase finale, in programma dal 27 giugno al 9 luglio 2022. Sono anche previste promozioni e retrocessioni tra le Leghe A e B in vista del primo turno 2022/23. Le teste di serie al sorteggio del secondo turno saranno determinate dalla posizione finale di ogni squadra al primo turno.

LEGA A

Gruppo A1

Restano in Lega A per il turno 2: Austria, Olanda*, Ucraina

Passa in Lega B: Scozia

L'Olanda è arrivata seconda nel Gruppo 1 Getty Images

Gruppo A2

Restano nella Lega A per il turno 2: Francia (campionesse in carica), Svezia, Islanda

Passa in Lega B: Serbia*

Gruppo A3

Restano nella Lega A per il turno 2: Germania, Belgio, Russia*

Passa in Lega B: Slovenia

Gruppo A4

Restano nella Lega A per il turno 2: Danimarca*, Finlandia, Ungheria

Passa in Lega B: Turchia

Gruppo A5

Restano nella Lega A per il turno 2: Inghilterra, Svizzera, Repubblica d'Irlanda

Passa in Lega B: Irlanda del Nord

Gruppo A6

Restano nella Lega A per il turno 2: Spagna, Repubblica Ceca (nazione ospitante fase finale), Portogallo

Passa in Lega B: *Slovacchia

Gruppo A7

Restano nella Lega A per il turno 2: Italia, Norvegia, Polonia

Passa in Lega B: Azerbaigian

LEGA B

Gruppo B1

Promosse in Lega A per il turno 2: Bielorussia*

Restano in Lega B: Macedonia del Nord, Isole Faroe, Cipro

Gruppo B2

Promosse in Lega A per il turno 2: Bulgaria*, Grecia**

Restano in Lega B: Lituania, Kazakistan

Gruppo B3

Promosse in Lega A per il turno 2: Galles

Restano in Lega B: Albania, Andorra*, Moldavia

Gruppo B4

Promosse in Lega A per il turno 2: Romania

Restano in Lega B: Georgia, Israele, Malta*

Il Liechtenstein ha pareggiato con la Lettonia ottenendo il suo primo punto in assoluto in una competizione femminile UEFA DeFodi Images via Getty Images

Gruppo B5

Promosse in Lega A per il turno 2: Croazia*

Restano in Lega B: Kosovo, Liechtenstein, Lettonia

Gruppo B6

Promosse in Lega A per il turno 2: Bosnia-Erzegovina*

Restano in Lega B: Montenegro, Estonia, Armenia

*Nazioni ospitanti dei mini tornei

**Migliore seconda