Una vittoria 'da sogno' per la Francia

La Francia ha vinto il suo quarto titolo femminile U19 battendo la Spagna per 2-1



L'urlo di Grace Geyoro al gol del vantaggio

Geyoro si è detta felice di aver ripetuto l'impresa della Francia U19 maschile del 2016

Marie-Antoinette Katoto ha detto che la sospensione della partita per due ore a causa della pioggia non ha condizionato la gara

Il Ct Gilles Eyquem ha spiegato come ha fatto a mantenere la concentrazione delle giocatrici alta durante l'intervallo

Grace Geyoro, prima marcatrice Francia

Ancora non lo abbiamo realizzato, è come un sogno, ma è tutto vero. Siamo felici. È sempre bello segnare, e poi farlo nel primo tempo è stato davvero importante. Quando ho fatto gol non potevo crederci e mi sono messa a urlare dalla gioia.

Il rigore parato ha cambiato la partita. Siamo state felici quando i ragazzi U19 hanno vinto il torneo la settimana scorsa – ci hanno mostrato come si fa. Siamo quindi contente di essere campionesse per la 'generazione 1997'.

Marie-Antoinette Katoto, seconda marcatrice Francia

Sono davvero felice. La squadra ha fatto un ottimo lavoro anche se è stata dura. Il tempo naturalmente ha facilitato il mio gol. Ha reso tutto più difficile per le giocatrici in campo, ma nel mio gol è stato utile.

Eravamo davvero motivate [durante la pausa per la pioggia] e abbiamo mantenuto alta la concentrazione. Avremmo potuto aspettare più tempo o andare ai supplementari, e avremmo vinto lo stesso.

Non era un mio obiettivo vincere la classifica marcatori, ma naturalmente aggiudicarsi la competizione ed essere capocannoniere è un qualcosa in più.

©Sportsfile

Gilles Eyquem, Commissario tecnico Francia

È stata una gara ricca di sorprese. Per il risultato, per la pioggia. La partita è cominciata bene. Sono entrambe ottime squadre che si sono date battaglia fino alla fine.

Quando è cominciato il secondo tempo abbiamo pressato ma entrambe avrebbero potuto vincere. Quando abbiamo pensato di avere vinto, la Spagna ci ha fatto gol e ha sfiorato il pari sul finale.

Durante la lunga sosta sapevamo che la partita sarebbe potuta ricominciare, quindi abbiamo lasciato le ragazze negli spogliatoi a rinfrescarsi e riprendere energie, e noi li abbiamo tenute pronte a qualsiasi eventualità.

È una bella esperienza per le giovani calciatrici, un momento importante delle loro carriere. Sono migliorate nel corso della competizione e la loro vittoria è meritata, anche se dobbiamo rendere merito alla bravura della Spagna.