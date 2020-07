Finale WU19, la Francia vince sotto la pioggia

La Francia vince il suo quarto titolo WU19 EURO dopo una finale interrotta per pioggia

Grace Geyro porta la Francia in vantaggio nel primo tempo

L'intervallo dura oltre due ore a causa di una pioggia torrenziale

Mylène Chavas para il rigore di Nahikari García quando la partita riprende



Marie-Antoinette Katoto suggella la vittoria con il suo sesto gol delle fasi finali

Spagna sconfitta nella terza finale consecutiva nonostante accorci le distanze nel finale

La Francia vince gli Europei Femminili UEFA Under 19 per la quarta volta dopo la vittoria contro la Spagna in una gara conclusasi quattro ore dopo il suo inizio.

La partita inizia sotto il sole e anche se la Spagna gioca meglio, è la Francia a passare in vantaggio quando Théa Greboval serve Grace Geyoro che insacca. La pioggia e i fulmini obbligano però alla sospensione della partita, con l'intervallo che dura oltre due ore.

L'acqua viene però smaltita e la partita riprende. La Spagna potrebbe trovare il gol del pareggio dagli undici metri ma Nahikari García si fa deviare il rigore sul palo da Mylène Chavas. E la Francia non perdona: Marie-Antoinette Katoto raddoppia a porta vuota e chiude di fatto i conti. Nahikari accorcia le distanze ma la Francia resiste fino all'ultimo minuto ed è campione.

Spunti di discussione

Giocatrice chiave: Marie-Antoinette Katoto (Francoa)

Difficile scegliere una giocatrice in una gara così combattuta ma Katoto segna il secondo gol ed è decisiva.

Finale unica

La sospensione di due ore è stata unica, la Francia si è adattata meglio ma tutte le giocatrici meritano i complimenti per aver saputo far fronte a una situazione non ideale.

Complimenti alla generazione spagnola

I libri di storia del calcio scriveranno che questa è stata la terza sconfitta consecutiva in finale per la Spagna. Nuria Garrote, Nahikari García e Andrea Sánchez Falcón le hanno giocate tutte e tre, perdendo anche la finale Under 17 del 2013/14 contro la Germania. Le situazioni di oggi non sono state loro favorevoli, ma a parte questo la squadra iberica ha brillato per tutto il torneo.