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Finale Women's EURO Under 17 2026: Germania - Francia

venerdì 15 maggio 2026

Con la sfida di domenica a Belfast, Germania e Francia si ritrovano in finale 14 anni dopo il loro ultimo incontro decisivo.

Finale Women's EURO Under 17 2026: Germania - Francia

Domenica, la Germania affronterà la Francia nella finale di UEFA Women's EURO Under 17, presso il National Football Stadium di Windsor Park a Belfast.

Analizziamo le due contendenti: le vincitrici delle semifinali si affrontano in finale per la terza volta nella storia del torneo, la prima da quando la competizione è stata ampliata a otto squadre.

Programma fase ad eliminazione diretta EURO WU17

Semifinali: giovedì 14 maggio
Francia - Norvegia 1-1 (la Francia vince 3-1 ai rigori, Belfast)
Germania - Spagna 0-0 (la Germania vince 4-3 ai rigori, Belfast)

Finale: domencia 17 maggio
Germania - Francia (19:00 CET / 18:00 ora locale, Belfast)

Tutte le partite
  • Questa è la terza finale tra queste due nazionali: la Germania ha vinto la prima edizione per 3-0 nel 2007/08, per poi imporsi ai rigori quattro anni dopo. La Germania ha vinto sei delle sette finali che ha disputato, ma la Francia l'ha sconfitta per 1-0 nel primo turno di qualificazione di questa stagione a Francoforte.

Germania

Primo turno: seconda Gruppo A2 (giocato in Germania)
2-1 contro Belgio, 0-1 contro Francia, 2-0 contro Repubblica d'Irlanda
Secondo turno: vincente Gruppo A1 (giocato in Svezia)
2-0 contro Repubblica d'Irlanda, 2-1 contro Svezia, 1-1 contro Danimarca
Vincente Gruppo A
3-1 contro Norvegia (Coleraine), 1-0 contro Inghilterra (Larne), 0-1 contro Irlanda del Nord (Larne)
Semifinale
0-0 (4-3 ai rigori) contro Spagna (Belfast)

Migliori marcatrici fase finale: Johanna Putzer, Marie Kleemann, Mia Giesen, Johanna Hebben (1 gol)
Miglior marcatrice (incluse qualificazioni): Marie Kleemann (4 gol)
2024/25: non qualificata
Miglior precedente: campione x 8 (2007/08, 2008/09, 2011/12, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2018/19, 2021/22)

Bilancio in finale: V8 S1

Precedenti in finale

2021/22: 2-2, 3-2 rig. contro Spagna
2018/19: 1-1, 3-2 rig. contro Paesi Bassi
2017/18: 0-2 - Spagna
2016/17: 0-0, 3-1 rig. contro Spagna
2015/16: 0-0, 3-2 rig. contro Spagna
2013/14: 1-1, 3-1 rig. contro Spagna
2011/12: 1-1, 4-3 rig. contro Francia
2008/09: 7-0 contro Spagna
2007/08: 3-0 contro Francia

  • Le otto volte campionesse sono tornate in finale dopo non essersi qualificate nelle ultime due edizioni.
Highlights UEFA Under 17 Femminile: Germania Spagna 0-0 (4-3 dcr)

Francia

Primo turno: vincente Gruppo ﻿A2 (giocato in Francia)
2-0 contro Repubblica d'Irlanda, 1-0 contro Germania, 3-1 contro Belgio
Secondo turno: vincente Gruppo A4 (giocato in Serbia)
2-1 contro Islanda, 1-2 contro Serbia, 3-1 contro Austria
Vincente Gruppo B
5-0 contro Polonia (Coleraine), 1-0 contro Spagna (Coleraine), 4-1 contro Finlandia (Coleraine)
Semifinale
0-0 contro Norvegia (3-1 ai rigori) (Belfast)

Miglior marcatrice fase finale: Rachael Adedini (3 goals)
Miglior marcatrice (incluse qualificazioni): Léa Motyka (5 gol)
2024/25: semifinale
Miglior precedente: campione x 1 (2022/23)

Bilancio in finale: V1 S3

Precedenti in finale

2022/23: 3-2 contro Spagna
2011/12: 1-1, 3-4 rig. contro Germania
2011/12: 0-1 contro Spagna
2007/08: 0-3 contro Germania

  • Rachael Adedini ha portato a nove il suo bottino nella fase finale del Campionato Europeo Under 17 femminile, eguagliando il record detenuto dalla tedesca Shekiera Martinez.
Highlights semifinale Women's Under 17: Francia - Norvegia 1-1 (3-1 dcr)

Classifica gironi

Highlights Women's EURO Under 17: Francia - Polonia 5-0

Coppa del Mondo FIFA 2026 Under 17 Femminile

La UEFA ha assegnato cinque posti alla Coppa del Mondo FIFA Under 17 femminile che si terrà in Marocco dal 17 ottobre al 7 novembre.

Le quattro semifinaliste degli Women's EURO Under 17 si sono qualificate, insieme alla Polonia, che ha vinto lo spareggio di giovedì a Larne tra le due squadre arrivate terze nei rispettivi gironi.﻿

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