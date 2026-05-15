Riepilogo semifinali Women's EURO Under 17: Francia e Germania vincono ai rigori

Francia e Germania eliminano rispettivamente Norvegia e Spagna ai calci di rigore e raggiungono la finale del Campionato Europeo Under 17 UEFA femminile.

Calendario fase a eliminazione diretta di WU17 EURO Semifinali: Giovedì 14 maggio

Francia - Norvegia 1-1 (Francia vince 3-1 dcr, Belfast)

Germania - Spagna 0-0 (Germania vince 4-3 dcr, Belfast) Finale: domenica 17 maggio Germania - Francia (19:00 CET / 18:00 ora locale

Highlights semifinale: Francia - Norvegia 1-1 (3-1 dcr)

La Francia gioca meglio nel primo tempo e passa in vantaggio poco prima dell’intervallo con Léa Motyka, dopo alcune occasioni create soprattutto da Elise Dhalluin. La Norvegia non tira mai in porta nei primi 45 minuti, ma nella ripresa reagisce subito e pareggia con un colpo di testa di Stine Ariell Solemdal su assist di Mie Hoem, al termine di una bella azione sulla fascia di Maia Melgård.

La partita si decide ai rigori e la Francia evita un’altra eliminazione dopo quelle subite nel 2015 e nel 2025. Motyka, Maelys Ane e Mayra Bento segnano, mentre il portiere Clélia Ducreux para tre tiri dal dischetto e porta la squadra alla tredicesima finale della sua storia. Rachael Adedini, invece, resta a un solo gol dal record di reti nel torneo detenuto dalla tedesca Shekiera Martinez.

Highlights semifinale: Germania - Spagna 0-0 (4-3 dcr)

Germania e Spagna, le due nazionali più vincenti del torneo, giocano un primo tempo molto equilibrato e tattico, con poche occasioni da gol e difese attente. La Germania riesce a limitare il possesso palla della Spagna, mentre nella ripresa entrambe le squadre effettuano diversi cambi e proseguono all'insegna dell'equilibrio soprattutto a centrocampo. Lynn Feiertag entra al posto di una pedina importante come Mia Giesen, uscita per un problema fisico.

La sfida si decide ai rigori e la Germania è perfetta grazie ai gol di Dana Kessler, Lena Joy Martens, Johanna Putzer e Laura Dafinger. Decisivo anche il portiere Mirja Kropp, che para il tiro di Carlota Chacón. L’errore finale di Laia Cabetas permette alla Germania di vincere e portarsi a una sola presenza dal record di 11 finali della Spagna.

La Polonia vince lo spareggio per la Coppa del Mondo FIFA Under 17 femminile 2026 La Polonia si aggiudica l'ultimo posto disponibile per l'Europa in Coppa del Mondo FIFA Under 17 femminile 2026 battendo l'Inghilterra per 2-0. Le quattro semifinaliste del Campionato Europeo Under 17 femminile si erano già qualificate per il torneo a 24 squadre che si terrà dal 17 ottobre al 7 novembre in Marocco. Francia, Germania, Norvegia e Spagna saranno affiancate dalla Polonia, vincitrice dello spareggio di giovedì a Larne tra le due terze classificate nei rispettivi gironi.