Dove guardare Women's EURO Under 17: TV e streaming
venerdì 24 aprile 2026
Dove guardare i Campionati Europei femminili UEFA Under 17 nella tua nazione.
I Campionati Europei femminili UEFA Under 17 del 2026 si svolgono in Irlanda del Nord dal 4 al 17 maggio. Scopri in questo articolo dove guardare le partite in TV o streaming nella tua nazione.
UEFA.com coprirà tutte le gare dalle Isole Faroe.
Per i dettagli esatti della copertura, verifica il palinsesto delle singole emittenti.
Le partite verranno trasmesse in diretta streaming su UEFA.tv in alcuni territori. Gli highlights di tutte le partite saranno disponibili a partire dalla mezzanotte CET.
Consulta la schermata principale di UEFA.tv per sapere quali partite saranno visibili nel tuo territorio.
Europa
Albania: FSHS TV
Andorra: la chaine L'Équipe
Austria: sportdigital
Francia: la chaine L'Équipe
Germania: RTL+, sportdigital
Grecia: ERT
Ungheria: M4 Sport Online
Isole Faroe: Kringvarp Føroya
Israele: sport1
Italia: RAISPORT
Paesi Bassi: Ziggo Sport
Polonia: TVP Sport
Portogallo: Canal 11
Romania: Pro Tv
San Marino: RAISPORT
Spagna: RTVE Play
Svizzera: sportdigital
Ucraina: Megogo
Città del Vaticano: RAISPORT
Paesi extraeuropei
Algeria: BeIN Connect
Samoa Americane: ViX
Argentina: Disney+
Bahrain: BeIN Connect
Belize: Disney+
Benin: New World Sport
Bolivia: Disney+
Brasile: Disney+
Burkina Faso: New World Sport
Burundi: New World Sport
Camerun: New World Sport
Repubblica Centrafricana: New World Sport
Ciad: BeIN Connect,New World Sport
Cile: Disney+
Colombia: Disney+
Comoros: New World Sport
Repubblica del Congo: New World Sport
Costa Rica: Disney+
Repubblica Democratica del Congo: New World Sport
Gibouti: BeIN Connect, New World Sport
Repubblica Dominicana: Disney+
Ecuador: Disney+
Egitto: BeIN Connect
El Salvador: Disney+
Guyana francese: Disney+, la chaine L'Équipe
Polinesia francese: la chaine L'Équipe
Terre australi e antartiche francesi: la chaine L'Équipe
Gabon: New World Sport
Ghana: SportyTV
Guadalupa: la chaine L'Équipe
Guam: ViX
Guatemala: Disney+
Guinea: New World Sport
Honduras: Disney+
Iran: BeIN Connect
Iraq: BeIN Connect
Costa d'Avorio: New World Sport
Giordania: BeIN Connect
Kenya: SportyTV
Kuwait: BeIN Connect
Libano: BeIN Connect
Libia: BeIN Connect
Madagascar: New World Sport
Mali: New World Sport
Isole Marianne: ViX
Martinica: la chaine L'Équipe
Mauritania: BeIN Connect, New World Sport
Mauritius: la chaine L'Équipe, New World Sport
Mayotte: la chaine L'Équipe
Medioriente: ViX
Marocco: BeIN Connect
Nuova Caledonia: la chaine L'Équipe
Nicaragua: Disney+
Niger: New World Sport
Nigeria: SportyTV
Oman: BeIN Connect
Palestina (Striscia di Gaza e Cisgiordania): BeIN Connect
Panama: Disney+
Paraguay: Disney+
Peru: Disney+
Puerto Rico: ViX
Qatar: BeIN Connect
Réunion: la chaine L'Équipe
Ruanda: New World Sport
Arabia Saudita: BeIN Connect
Senegal: New World Sport
Seychelles: New World Sport
Somalia: BeIN Connect
Sud Africa: SportyTV
Sud Sudan: BeIN Connect
St. Barts: la chaine L'Équipe
St. Martin: la chaine L'Équipe
St. Pierre & Miquelon: la chaine L'Équipe
Sudan: BeIN Connect
Syria: BeIN Connect
Togo: New World Sport
Tunisia: BeIN Connect
Emirati Arabi Uniti: BeIN Connect
Stati Uniti d'America: ViX
Isole Vergini Americane: ViX
Uruguay: Disney+
Venezuela: Disney+
Wallis & Futuna: la chaine L'Équipe
Yemen: BeIN Connect