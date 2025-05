Anteprima finale Women's EURO Under 17 2025: Paesi Bassi - Norvegia

Sabato a Tórshavn si giocherà la finale del Campionato Europeo Under 17 femminile UEFA 2025 tra Paesi Bassi e Norvegia.

Il torneo, dominato da Germania e Spagna fin dalla sua nascita nel 2007/08, avrà una nuova vincitrice nel 2025: la Francia, unica ex campione a raggiungere le semifinali, è stata infatti eliminata ai rigori dai Paesi Bassi mercoledì. Lo stesso giorno, la Norvegia ha vinto 3-1 contro l'Italia, che domenica scorsa era diventata la prima squadra a eliminare la Spagna prima delle semifinali dal 2011/12.

Le finaliste si sono già incontrate il 7 maggio a Tórsvøllur: i Paesi Bassi hanno vinto 2-0 con i gol di Ayah Eloualidi e Ranneke Derks e hanno blindato il primo posto nel Gruppo A con una partita d'anticipo dopo aver sconfitto l'Austria per 4-1. La Norvegia ha iniziato con un sonoro 10-0 contro le Isole Faroe a Tórshavn; il successivo 0-0 contro l'Austria è bastato a passare il turno per differenza reti dietro alle Orange.

Sono previsti i tempi supplementari nella finale dell'Europeo Under 17 femminile?

Come in tutti i Campionati Europei UEFA Under 17 maschili e femminili e nella UEFA Youth League maschile, in finale non sono previsti i tempi supplementari. Se il punteggio è in parità dopo 90 minuti si andrà direttamente ai calci di rigore.