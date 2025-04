Dove guardare Women's EURO Under 17 2025: TV e streaming

I Campionati Europei femminili UEFA Under 17 del 2025 si giocheranno dal 4 al 7 maggio nelle Isole Faroe. Scopri in questo articolo dove guardare le partite in TV o streaming nella tua nazione.

Per i dettagli esatti della copertura, verifica il palinsesto delle singole emittenti.

Le partite verranno trasmesse in diretta streaming su UEFA.tv in alcuni territori. Gli highlights di tutte le partite saranno disponibili a partire dalla mezzanotte CET.

Consulta la schermata principale di UEFA.tv per sapere quali partite saranno visibili nel tuo territorio.

Europa

Andorra: la chaine L'Équipe

Francia: la chaine L'Équipe

Ungheria: M4 Sport Online

Israele: sport1

Italia: RAISPORT

Polonia: TVP Sport

Portogallo: Canal 11

Romania: Pro Tv

San Marino: RAISPORT

Ucraina: Megogo

Città del Vaticano: RAISPORT

Paesi extraeuropei

Algeria: BeIN Connect

Samoa Americane: ViX

Argentina: Disney+

Bahrain: BeIN Connect

Belize: Disney+

Benin: New World Sport

Bolivia: Disney+

Brasile: Disney+

Burkina Faso: New World Sport

Burundi: New World Sport

Camerun: New World Sport

Repubblica Centrafricana: New World Sport

Ciad: BeIN Connect,New World Sport

Cile: Disney+

Colombia: Disney+

Comoros: New World Sport

Repubblica del Congo: New World Sport

Costa Rica: Disney+

Repubblica Democratica del Congo: New World Sport

Gibouti: BeIN Connect, New World Sport

Repubblica Dominicana: Disney+

Ecuador: Disney+

Egitto: BeIN Connect

El Salvador: Disney+

Guyana francese: Disney+, la chaine L'Équipe

Polynesia francese: la chaine L'Équipe

Terre australi e antartiche francesi: la chaine L'Équipe

Gabon: New World Sport

Ghana: SportyTV

Guadaloupe: la chaine L'Équipe

Guam: ViX

Guatemala: Disney+

Guinea: New World Sport

Honduras: Disney+

Iran: BeIN Connect

Iraq: BeIN Connect

Costa d'Avorio: New World Sport

Giordania: BeIN Connect

Kenya: SportyTV

Kuwait: BeIN Connect

Libano: BeIN Connect

Libia: BeIN Connect

Madagascar: New World Sport

Mali: New World Sport

Isole Marianne: ViX

Martinica: la chaine L'Équipe

Mauritania: BeIN Connect, New World Sport

Mauritius: la chaine L'Équipe, New World Sport

Mayotte: la chaine L'Équipe

Medioriente: ViX

Marocco: BeIN Connect

Nicaragua: Disney+

Niger: New World Sport

Nigeria: SportyTV

Oman: BeIN Connect

Palestina (Striscia di Gaza e Cisgiordania): BeIN Connect

Panama: Disney+

Paraguay: Disney+

Peru: Disney+

Puerto Rico: ViX

Réunion: la chaine L'Équipe

Ruanda: New World Sport

Qatar: BeIN Connect

Arabia Saudita: BeIN Connect

Senegal: New World Sport

Seychelles: New World Sport

Somalia: BeIN Connect

Sud Africa: SportyTV

Sud Sudan: BeIN Connect

St. Barts: la chaine L'Équipe

St. Martin: la chaine L'Équipe

St. Pierre & Miquelon: la chaine L'Équipe

Sudan: BeIN Connect

Syria: BeIN Connect

Togo: New World Sport

Tunisia: BeIN Connect

Emirati Arabi Uniti: BeIN Connect

Stati Uniti d'America: ViXIsole Vergini Americane: ViX

Uruguay: Disney+

Venezuela: Disney+

Wallis & Futuna: la chaine L'Équipe

Yemen: BeIN Connect