Semifinali Campionati Europei UEFA Under 17 Femminili: Paesi Bassi e Norvegia in finale

Paesi Bassi e Norvegia sono le finaliste dei Campionati Europei UEFA Under 17 Femminili e sabato si contenderanno il titolo continentale nelle Isole Faroe.

Nelle semifinali, i Paesi Bassi hanno avuto la meglio sulla Francia ai calci di rigore, mentre la Norvegia ha superato 3-1 l'Italia

I Paesi Bassi hanno battuto la Francia ai calci di rigore nella prima semifinale dopo l'1-1 dei tempi regolamentari, con reti di Liv Pennock e Lou Ruffien. Nella serie finale dal dischetto, l'estremo difensore orange Maren Groothoff ha effettuato due salvataggi, trascinando la sua squadra in finale.

Nella seconda semifinale, la Norvegia ha superato 3-1 l'Italia approdando per la prima volta in finale nel torneo. Christina Herseth e un'autorete hanno regalato il doppio vantaggio alle scandinave all'intervallo, prima che Rachele Giudici accorciasse le distanze per le Azzurrine; nel finale Marie Preus ha firmato il tris norvegese.

Le semifinaliste si erano piazzate ai primi due posti dei rispettivi gironi nel finesettimana. Ciò è valso a ciascuna squadra un posto alla Coppa del Mondo FIFA Under 17 Femminile, che si terrà in Marocco dal 17 ottobre all'8 novembre. A loro si unirà la Spagna, campione d'Europa uscente, che ha battuto 6-1 l'Austria nello spareggio tra le terze classificate.

Calendario fase a gironi EUTO U17 Femminile Semifinali: mercoledì 14 maggio Paesi Bassi - Francia 1-1 (Paesi Bassi vincono 4-3 dcr, Klaksvík)

Italia - Norvegia 1-3 (Tórshavn) Finale: sabato 17 maggio Paesi Bassi - Norvegia (Tórshavn, 19:00) Tutti gli orari CET, ora locale CET -1.

Highlights: Netherlands 1-1 France (4-3 pens)

La Spagna vince lo spareggio di accesso alla Coppa del Mondo FIFA Under 17 Femminile 2025 La Coppa del Mondo FIFA Under 17 Femminile diventerà un evento annuale a 24 squadre nel 2025 e la UEFA ha a disposizione cinque posti. Le quattro semifinaliste di EURO U17 Femminile si sono qualificate per l'edizione del 2025 che si terrà in Marocco dal 17 ottobre all'8 novembre. A Francia, Italia, Paesi Bassi e Norvegia si aggiungerà la Spagna, che mercoledì ha vinto lo spareggio tra le due squadre arrivate terze nei rispettivi gironi, battendo l'Austria per 6-1 al Tórsvøllur di Tórshavn.