Le fasce per il sorteggio del turno elite di EURO WU17

I detentori della Germania, gli ex campioni della Polonia e la Russia, terza miglior qualificata, sono tra le 23 squadre che hanno superato il turno di qualificazione dei Campionati Europei Femminili UEFA Under 17 e si sono uniti alla Spagna nel sorteggio dell'11 novembre per il tuno elite.

Procedure del sorteggio

• Ci sono quattro fasce a seconda del ranking della squadra, con le sei nazioni con coefficiente più alto piazzate in Fascia A, le altre sei in Fascia B e così via.

Le fasce

Fascia A: Spagna, Francia, Germania (detentori), Austria, Norvegia, Repubblica d'Irlanda

Fascia B: Danimarca, Polonia, Grecia, Ungheria, Svezia, Olanda

Fascia C: Inghilterra, Scozia, Islanda, Bosia-Erzegovina, Belgio, Slovenia

Fascia D: Russia, Svizzera, Italia, Portogallo, Serbia, Galles

• Nessuna squadra può incontrare una formazione già affrontata nel turno di qualificazione.

• Ogni girone è composto da una squada di ciascuna fascia, con la nazione ospitante scelta in seguito per ospitare il miti torneo che si giocherà entro il 2 aprile.

• Le sei vincenti dei gironi e la seconda con i migliori risultati contro la prima e terza del proprio gruppo, raggiungeranno la Repubblica Ceca nella fase finale che si giocherà dal 2 al 14 maggio.