Le fasce del turno di qualificazione 2017/18

Un totale di 46 squadre sono confermate per i Campionati Europei Femminili UEFA Under 17 del 2017/18, con 44 di queste coinvolte nel sorteggio del turno di qualificazione che si terrà a Nyon alle 09.10CET di venerdì 11 novembre.

Fasce e procedura sorteggio

Fascia A: Spagna, Francia, Italia, Austria, Inghilterra, Repubblica d'Irlanda, Svizzera, Repubblica Ceca, Svezia, Belgio



Fascia B: Finlandia, Olanda, Scozia, Danimarca, Polonia, Islanda, Serbia, Russia*, Ungheria, Grecia, Portogallo

Fascia C: Bielorussia, Turchia, Irlanda del Nord, Slovenia, Slovacchia, Galles, Bulgaria, Romania, Croazia, Ucraina*, Azerbaijan

Fascia D: Bosnia-Erzegovina, ERJ Macedonia, Montenegro, Lettonia, Israele, Kazakistan, Estonia, Moldavia, Isole Faroe, Georgia, Malta

*In base a precedenti disposizioni del Comitato Esecutivo UEFA e del Panele Emergenze UEFA, Russia e Ucraina non possono essere inserite nello stesso girone.



Qualificata al turno elite: Germania

Qualificata alla fase finale: Lituania (squadra organizzatrice)

Dettagli

• La Lituania ospiterà nell'estate 2018 la quinta fase finale a otto squadre dopo Inghilterra, Islanda, Bielorussia e Repubblica Ceca - che ospiterà le prossime fasi finali a maggio.

• Mentre la Lituania si è qualificata direttamente alla fase finale in quanto squadra organizzatrice, la nazione col più alto ranking (sulla base dei risultati dal 2013/14 al 2015/16) riceve il pass per la fase elite della primavera 2017 - ovvero la Germania.

• Le rimanenti 44 entranti parteciperanno al turno di qualificazione, dove verranno suddivise in 11 gironi da quattro.

• Ai fini del sorteggio, le 44 squadre sono suddivise in quattro fasce da 11 sulla base del ranking. Ogni girone conterrà una squadra per fascia, con i padroni di casa scelti per ospitare i mini tornei tra il 1 agosto e il 29 ottobre 2017.

• Le prime due di ogni girone e la terza con i risultati migliori contro le prime due, faranno compagnia alla testa di serie Germania nel turno elite a 24 squadre. Le sette nazioni che passeranno il turno, si aggiungeranno alla padrona di casa della Lituania nella fase finale.