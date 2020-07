Confermato il calendario delle semifinali WU17

E' stato confermato il calendario delle semifinali di giovedì del Campionato Europeo Under 17 Femminile in Repubblica Ceca dopo la fine della fase a gironi del torneo.

Olanda - Spagna, 11:00CET, Domazlice

Germania (campione in carica) - Norway, 18:00CET, Pribam, in diretta su Eurosport

Nella prima semifinale, la Spagna, vincitrice del Gruppo B, affronterà l'Olanda, seconda del Gruppo A, a Domazlice. La Spagna ha battuto l'Olanda nelle semifinali 2009/10 nel cammino verso il suo terzo titolo, mentre è arrivata seconda dietro la Germania nella scorsa stagione. Quell'incontro del 2010 a Nyon è stata l'unica precedente semifinale dell'Olanda.

Nel pomeriggio di giovedì a Pribram, la Germania, vincitrice del Gruppo A e campione in carica, sfiderà la Norvegia, seconda del Gruppo B, nella gara che verrà trasmessa in diretta su Eurosport. La Germania ha conquistato il suo quinto titolo nella scorsa stagione e disputerà la nona semifinale in dieci edizioni del torneo. La Norvegia ha perso entrambe le precedenti semifinali giocate, nel 2008/09 e 2015/16, contro la Spagna.

La finale si giocherà domenica alle 18:30CET a Pilsen, e verrà trasmessa in diretta su Eurosport.