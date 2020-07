Guida agli Europei femminili Under 17

E' tutto pronto per il turno elite, con 26 squadre che hanno guadagnato un posto insieme a Germania e Spagna per il sorteggio del 23 novembre.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights 2018 final highlights: Germany 0-2 Spain

France impressed in their mini-tournament ©PETR Stojanovski

In totale, 44 delle 47 partecipanti si sono sfidate in minitornei, mentre Spagna e Germania accedono direttamente al turno elite e la Bulgaria è qualificata alla fase finale del prossimo maggio come nazione ospitante. Il turno elite è in programma il 23 novembre.

Alla fase elite: Austria, Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Inghilterra, Finlandia, Francia, Georgia, Germania (di diritto), Grecia, Ungheria, Islanda, Italia, Olanda, Irlanda del Nord, Norvegia, Polonia, Portogallo, Repubblica d'Irlanda, Russia, Serbia, Scozia, Slovacchia, Slovenia, Spagna (campioni in carica), Svezia, Svizzera, Galles

Turno qualificazione

Gruppo 1

Qualificate: Danimarca, Repubblica ceca

Gruppo 2

Qualificate: Norvegia, Russia

Gruppo 3

Qualificate: Italia, Finlandia

Gruppo 4

Qualificate: Polonia, Scozia, Slovacchia*

Gruppo 5

Qualificate: Inghilterra, Islanda

Gruppo 6

Qualificate: Belgio, Portogallo

Gruppo 7

Qualificate: Serbia, Repubblica d'Irlanda, Galles*

Gruppo 8

Qualificate: Austria, Slovenia

Gruppo 9

Qualificate: Grecia, Svizzera, Irlanda del Nord*

Gruppo 10

Qualificate: Francia, Ungheria

Gruppo 11

Qualificate: Olanda, Svezia, Georgia*

*Quattro migliori terze qualificate

Qualificate direttamente al turno elite: Germania, Spagna (campione in carica)

Qualificata direttamente alla fase finale: Bulgaria (nazione ospitante)

Verso la fase finale in Bulgaria

• Le prime due squadre di ogni girone e le quattro terze con i migliori risultati contro le prime due classificate nel rispettivo girone raggiungono Germania e Spagna al turno elite, che verrà sorteggiato il 23 novembre 2018. Le gare si disputeranno nella primavera 2019.

• Le sette vincitrici dei gironi al turno elite raggiungeranno la Bulgaria alla fase finale, in programma dal 5 al 17 maggio 2019.