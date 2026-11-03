UEFA Women's Nations League 2027: definiti i gironi della fase a leghe

Il sorteggio delle fase a leghe della UEFA Women's Nations League 2027 è stato effettuato.

Lega A Gruppo A1: Spagna, Norvegia, Repubblica d'Irlanda, Svizzera Gruppo A2: Francia, Inghilterra, Austria, Portogallo Gruppo A3: Danimarca, Italia, Islanda, Galles Gruppo A4: Germania, Paesi Bassi, Svezia, Scozia

Lega B Gruppo B1: Serbia, Belgio, Albania, Romania Gruppo B2: Ucraina, Cechia, Grecia, Lituania Gruppo B3: Polonia, Finlandia, Irlanda del Nord, Bielorussia Gruppo B4: Slovenia, Turchia , Ungheria, Kosovo

Lega C Gruppo C1: Slovacchia, Croazia, Bulgaria, Gibilterra Gruppo C2: Lettonia, Azerbaigian, Georgia, Liechtenstein Gruppo C3: Israele, Isole Faroe, Macedonia del Nord, Andorra Gruppo C4: Lussemburgo, Bosnia-Erzegovina, Estonia, San Marino Gruppo C5: Malta, Moldavia, Cipro Gruppo C6: Montenegro, Kazakistan, Armenia

Le 54 federazioni affiliate alla UEFA partecipanti alla competizione sono suddivise in tre leghe in base alla posizione occupata nella classifica generale finale delle qualificazioni europee a UEFA Women’s EURO 2026. Le squadre partecipanti che non hanno preso parte al ciclo 2025-27 iniziano dal fondo della classifica della Lega C.

La Lega A e la Lega B comprendono entrambe 16 squadre, mentre le restanti 22 sono inserite nella Lega C. Le Leghe A e B saranno suddivise in quattro gruppi da quattro squadre ciascuno. La Lega C sarà invece composta da quattro gruppi da quattro squadre e due gruppi da tre squadre.

Calendario UEFA Women's Nations League 2027 Fase a leghe



1ª e 2ª giornata: tra il 23 febbraio e il 6 marzo 2027

3ª e 4ª giornata: tra il 13 e il 24 aprile 2027

5ª e 6ª giornata: dal 7 al 15 giugno 2027 Finals

Sorteggio: 18 giugno 2027 (da confermare)﻿

Semifinali (andata e ritorno): tra il 4 e il 12 ottobre 2027

Finale/spareggio per il terzo posto (andata e ritorno): tra il 23 novembre e il 4 dicembre 2027 Spareggi promozione/retrocessione

Sorteggio: 18 giugno 2027 (da confermare)

Partite (andata e ritorno): tra il 4 e il 12 ottobre 2027

Come funzionano i gironi?

Tutte le partite della fase a leghe si disputano col format del campionato, in cui ogni squadra gioca una partita in casa e una in trasferta contro ciascuna delle altre squadre del proprio girone. Vengono assegnati tre punti per ogni vittoria, uno per ogni pareggio e nessuno per ogni sconfitta.

Chi gioca la fase finale di UEFA Women's Nations League?

Le quattro squadre vincitrici dei gironi della Lega A si qualificano per la fase a eliminazione diretta.

Come funzionano le Finals di UEFA Women's Nations League?



Le Finals si giocheranno con partite d'andata e ritorno: due semifinali, una finale per il terzo posto e una finale per il primo. Un sorteggio determinerà gli accoppiamenti delle semifinali e la squadra di casa delle gare d'andata.



Chi vince la finale viene dichiarato campione della UEFA Women's Nations League.

Chi viene promosso, retrocesso o va agli spareggi?



Lega A



Le prime due squadre di ogni girone rimangono nella Lega A per le qualificazioni europee alla Coppa del Mondo 2029.



Le quattro terze classificate giocano gli spareggi contro le seconde classificate di ciascun gruppo della Lega B. Le vincenti di ogni sfida giocheranno in Lega A nelle qualificazioni europee alla Coppa del Mondo; le squadre sconfitte giocheranno in Lega B.



Le quarte classificate retrocedono in Lega B.



Lega B



Le quattro vincitrici dei gironi sono promosse in Lega A.



Le quattro seconde classificate giocano (con andata e ritorno) contro le terze classificate della Lega A. La vincente di ogni spareggio giocherà in Lega A; le squadre sconfitte giocheranno in Lega B.



Le due migliori terze giocano lo spareggio (con andata e ritorno) contro le due migliori seconde della Lega C. Le vincitrici giocheranno in Lega B per le qualificazioni europee; le sconfitte giocheranno in Lega C.



Le due peggiori terze e le quattro quarte retrocedono in Lega C.



Lega C



Le sei vincitrici dei gironi sono promosse in Lega C.



Le due migliori seconde affrontano negli spareggi (con andata e ritorno) le due migliori terze della Lega B. Le vincitrici giocheranno in Lega B per le qualificazioni europee; le squadre sconfitte giocheranno in Lega C.



Le squadre rimanenti rimangono in Lega C.