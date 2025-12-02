Nations League & Women's EURO Risultati e statistiche live
Scarica
UEFA.com funziona meglio su altri browser
Per la migliore esperienza possibile, consigliamo Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Vincitore Women's Nations League 2025: Spagna

martedì 2 dicembre 2025

La Spagna si è riconfermata vincitrice della UEFA Women's Nations League dopo il successo del 2023/24.

La Spagna festeggia la vittoria del trofeo a Madrid
La Spagna festeggia la vittoria del trofeo a Madrid Getty Images

La Spagna ha bissato il successo ottenuto nella prima edizione della UEFA Women's Nations League 2023/24, conquistando il titolo anche nell'edizione 2025 in virtù del 3-0 tra andata e ritorno contro la Germania. Tutti i gol sono stati segnati nella partita di ritorno della finale disputata a Madrid.

Risultati fase finale

Finale

Ritorno: martedì 2 dicembre
Spagna - Germania 3-0 (Estadio Metropolitano, Madrid, tot.: 3-0)

Andata: venerdì 28 novembre
Germania - Spagna 0-0 (Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern)

Finale per il terzo posto

Ritorno: martedì 2 dicembre
Svezia - Francia 2-2 (dts, Stockholm Arena, Stoccolma, tot.: 3-4)

Andata: venerdì 28 novembre
Francia - Svezia 2-1 (Stade Auguste-Delaune, Reims)

Semifinali

Ritorno: martedì 28 ottobre
Svezia - Spagna 0-1 (Gamla Ullevi, Göteborg, tot: 0-5)
Francia - Germania 2-2 (Stade Michel-d'Ornano, Caen, tot: 2-3)

Andata: venerdì 24 ottobre
Germania - Francia 1-0 (Düsseldorf Arena, Düsseldorf) ﻿
Spagna - Svezia 4-0 (La Rosaleda, Málaga)

Spagna

Prima Gruppo A3

21/02/2025: Spagna - Belgio 3-2 
26/02/2025: Inghilterra - Spagna 1-0
04/04/2025: Portogallo - Spagna 2-4 
08/04/2025: Spagna - Portogallo 7-1
30/05/2025: Belgio - Spagna 1-5 
03/06/2025: Spagna - Inghilterra 2-1

Semifinali

24/10/2025: Spagna - Svezia 4-0
28/10/2025: Svezia - Spagna 0-1 (tot.: 0-5)

Finale

28/11/2025: Germania - Spagna 0-0
02/12/2025: Spagna - Germania 3-0 (tot.: 3-0)

L'esultanza di Clàudia Pina dopo il primo dei suoi due gol
L'esultanza di Clàudia Pina dopo il primo dei suoi due golAFP via Getty Images

Classifica marcatici Women's Nations League 2025 (comprese finals)

Clàudia Pina 8, Alexia Putellas 5, Esther González 4, Aitana Bonmatí 2, Athenea del Castillo 2, Laia Aleixandri 1, Mariona Caldentey 1, Lucía García 1, Patri Guijarro 1, Vicky López 1, Cristina Martin-Prieto 1, Salma Paralluelo 1, Alba Redondo 1

Women's Nations League 2023/24: campione

Semifinale (Siviglia): Spagna - Paesi Bassi 3-0
Finale (Siviglia): Spagna - Francia 2-0 

Precedenti finali

Coppa del Mondo FIFA femminile
2023: 1-0 contro Inghilterra (Sydney)

UEFA Women's EURO
2025: 1-1dts, 1-3rig. contro Inghilterra (Basilea)

UEFA Women's Nations League
2023/24: 2-0 contro Francia (Siviglia)

 

© 1998-2025 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: martedì 2 dicembre 2025

Scelti per te

Andata finale Women's Nations League 2025: 0-0 tra Germania e Spagna
Live 28/11/2025

Andata finale Women's Nations League 2025: 0-0 tra Germania e Spagna

Una grande prestazione non basta alla Germania per sbloccare il risultato: tutto in equilibrio in vista della gara di ritorno di Madrid, in programma martedì.
Come si sono conclusi i gironi?
Live 04/06/2025

Come si sono conclusi i gironi?

Oltre alla qualificazione di Francia, Germania, Spagna e Svezia si alla fase finale, conosciamo adesso anche promosse e retrocesse tra le leghe.
Tutti i risultati della fase a leghe
Live 20/05/2025

Tutti i risultati della fase a leghe

Scopri tutti i risultati delle partite della fase a leghe, che si è conclusa martedì 3 giugno.
Semifinali: Spagna e Germania in finale
Live 28/10/2025

Semifinali: Spagna e Germania in finale

Spagna e Germania si affronteranno nella finale di Women's Nations League dopo i successi rispettivamente contro Svezia e Francia.
Spagna e Germania vincono le gare di andata
Live 24/10/2025

Spagna e Germania vincono le gare di andata

La Spagna travolge 4-0 la Svezia mentre la Germania si impone 1-0 contro la Francia.
Ritorno finale: la Spagna si riconferma campione
Live 02/12/2025

Ritorno finale: la Spagna si riconferma campione

Con la doppietta di Clàudia Pina e la rete di Vicky López nel secondo tempo, la Spagna ha battuto 3-0 la Germania a Madrid.
Sjögran reaches 200 in Sweden loss to Germany
Live 29/10/2014

Sjögran reaches 200 in Sweden loss to Germany

Therese Sjögran became only the third European to earn 200 caps as Sweden lost 2-1 to Germany, Lotta Schelin scoring a team record 73rd international goal.