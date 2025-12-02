Vincitore Women's Nations League 2025: Spagna
martedì 2 dicembre 2025
Intro articolo
La Spagna si è riconfermata vincitrice della UEFA Women's Nations League dopo il successo del 2023/24.
Contenuti top media
Corpo articolo
La Spagna ha bissato il successo ottenuto nella prima edizione della UEFA Women's Nations League 2023/24, conquistando il titolo anche nell'edizione 2025 in virtù del 3-0 tra andata e ritorno contro la Germania. Tutti i gol sono stati segnati nella partita di ritorno della finale disputata a Madrid.
Risultati fase finale
Finale
Ritorno: martedì 2 dicembre
Spagna - Germania 3-0 (Estadio Metropolitano, Madrid, tot.: 3-0)
Andata: venerdì 28 novembre
Germania - Spagna 0-0 (Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern)
Finale per il terzo posto
Ritorno: martedì 2 dicembre
Svezia - Francia 2-2 (dts, Stockholm Arena, Stoccolma, tot.: 3-4)
Andata: venerdì 28 novembre
Francia - Svezia 2-1 (Stade Auguste-Delaune, Reims)
Semifinali
Ritorno: martedì 28 ottobre
Svezia - Spagna 0-1 (Gamla Ullevi, Göteborg, tot: 0-5)
Francia - Germania 2-2 (Stade Michel-d'Ornano, Caen, tot: 2-3)
Andata: venerdì 24 ottobre
Germania - Francia 1-0 (Düsseldorf Arena, Düsseldorf)
Spagna - Svezia 4-0 (La Rosaleda, Málaga)
Spagna
Prima Gruppo A3
21/02/2025: Spagna - Belgio 3-2
26/02/2025: Inghilterra - Spagna 1-0
04/04/2025: Portogallo - Spagna 2-4
08/04/2025: Spagna - Portogallo 7-1
30/05/2025: Belgio - Spagna 1-5
03/06/2025: Spagna - Inghilterra 2-1
Semifinali
24/10/2025: Spagna - Svezia 4-0
28/10/2025: Svezia - Spagna 0-1 (tot.: 0-5)
Finale
28/11/2025: Germania - Spagna 0-0
02/12/2025: Spagna - Germania 3-0 (tot.: 3-0)
Classifica marcatici Women's Nations League 2025 (comprese finals)
Clàudia Pina 8, Alexia Putellas 5, Esther González 4, Aitana Bonmatí 2, Athenea del Castillo 2, Laia Aleixandri 1, Mariona Caldentey 1, Lucía García 1, Patri Guijarro 1, Vicky López 1, Cristina Martin-Prieto 1, Salma Paralluelo 1, Alba Redondo 1
Women's Nations League 2023/24: campione
Semifinale (Siviglia): Spagna - Paesi Bassi 3-0
Finale (Siviglia): Spagna - Francia 2-0
Precedenti finali
Coppa del Mondo FIFA femminile
2023: 1-0 contro Inghilterra (Sydney)
UEFA Women's EURO
2025: 1-1dts, 1-3rig. contro Inghilterra (Basilea)
UEFA Women's Nations League
2023/24: 2-0 contro Francia (Siviglia)