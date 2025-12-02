Vincitore Women's Nations League 2025: Spagna

La Spagna ha bissato il successo ottenuto nella prima edizione della UEFA Women's Nations League 2023/24, conquistando il titolo anche nell'edizione 2025 in virtù del 3-0 tra andata e ritorno contro la Germania. Tutti i gol sono stati segnati nella partita di ritorno della finale disputata a Madrid.

Prima Gruppo A3

21/02/2025: Spagna - Belgio 3-2

26/02/2025: Inghilterra - Spagna 1-0

04/04/2025: Portogallo - Spagna 2-4

08/04/2025: Spagna - Portogallo 7-1

30/05/2025: Belgio - Spagna 1-5

03/06/2025: Spagna - Inghilterra 2-1

Semifinali

24/10/2025: Spagna - Svezia 4-0

28/10/2025: Svezia - Spagna 0-1 (tot.: 0-5)

Finale

28/11/2025: Germania - Spagna 0-0

02/12/2025: Spagna - Germania 3-0 (tot.: 3-0)

L'esultanza di Clàudia Pina dopo il primo dei suoi due gol AFP via Getty Images

Classifica marcatici Women's Nations League 2025 (comprese finals)

Clàudia Pina 8, Alexia Putellas 5, Esther González 4, Aitana Bonmatí 2, Athenea del Castillo 2, Laia Aleixandri 1, Mariona Caldentey 1, Lucía García 1, Patri Guijarro 1, Vicky López 1, Cristina Martin-Prieto 1, Salma Paralluelo 1, Alba Redondo 1

Women's Nations League 2023/24: campione

Semifinale (Siviglia): Spagna - Paesi Bassi 3-0

Finale (Siviglia): Spagna - Francia 2-0

Precedenti finali

Coppa del Mondo FIFA femminile

2023: 1-0 contro Inghilterra (Sydney)

UEFA Women's EURO

2025: 1-1dts, 1-3rig. contro Inghilterra (Basilea)

UEFA Women's Nations League

2023/24: 2-0 contro Francia (Siviglia)