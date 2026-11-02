UEFA Women's Nations League 2027: leghe, format e calendario
lunedì 2 novembre 2026
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Guarda la composizione delle leghe e il calendario dell'edizione 2027.
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La terza edizione della UEFA Women's Nations League inizia a febbraio 2027.
Come funziona la Women's Nations League
Le squadre sono suddivise in tre leghe in base alla classifica finale delle qualificazioni europee femminili del 2026. Nella Lega A ci sono 16 squadre, nella B 16 e nella C 22, tra cui San Marino, all'esordio nella competizione femminile. Il sorteggio della fase a leghe è alle 13:00 CET di martedì 3 novembre.
La lega di partenza di ciascuna squadra viene determinata dai risultati della fase a leghe delle qualificazioni europee femminili 2026.
Lega A
Prime gironi Lega A
1 Germania
2 Spagna (detentrici)
3 Danimarca
4 Francia
Seconde Lega A
5 Inghilterra
6 Norvegia
7 Paesi Bassi
8 Italia
Terze Lega A
9 Repubblica d'Irlanda
10 Svezia
11 Islanda
12 Austria
Promosse dalla Lega B (prime dei gironi)
13 Svizzera
14 Portogallo
15 Scozia
16 Galles
Lega B
Retrocesse dalla Lega A (quarte)
17 Slovenia
18 Polonia
19 Serbia
20 Ucraina
Seconde Lega B
21 Finlandia
22 Belgio
23 Turchia
24 Cechia
Terze Lega B (migliori due)
25 Albania
26 Irlanda del Nord
Promosse dalla Lega C (prime dei gironi)
27 Ungheria
28 Grecia
29 Romania
30 Bielorussia
31 Kosovo
32 Lituania
Lega C
Retrocesse dalla Lega B (quarta e le due terze con il punteggio più basso)
33 Slovacchia*
34 Israele*
35 Montenegro
36 Lettonia
37 Malta
38 Lussemburgo
*Due terze col punteggio più basso
Seconde Lega C
39 Croazia
40 Kazakistan
41 Azerbaigian
42 Isole Faroe
43 Moldova
44 Bosnia-Erzegovina
Terze Lega C
45 Estonia
46 Cipro
47 Armenia
48 Georgia
49 Bulgaria
50 Macedonia del Nord
Quarte Lega C e nuova entrante
51 Andorra
52 Liechtenstein
53 Gibilterra
54 San Marino*
*Nuova entrante
Come funzionano i gironi?
Tutte le partite della fase a leghe si disputano col format del campionato, in cui ogni squadra gioca una partita in casa e una in trasferta contro ciascuna delle altre squadre del proprio girone. Vengono assegnati tre punti per ogni vittoria, uno per ogni pareggio e nessuno per ogni sconfitta.
Chi gioca la fase finale di UEFA Women's Nations League?
Le quattro squadre vincitrici dei gironi della Lega A si qualificano per la fase a eliminazione diretta.
Come funzionano le Finals di UEFA Women's Nations League?
Le Finals si giocheranno con partite d'andata e ritorno: due semifinali, una finale per il terzo posto e una finale per il primo. Un sorteggio determinerà gli accoppiamenti delle semifinali e la squadra di casa delle gare d'andata.
Chi vince la finale viene dichiarato campione della UEFA Women's Nations League.
Chi viene promosso, retrocesso o va agli spareggi?
Lega A
Le prime due squadre di ogni girone rimangono nella Lega A per le qualificazioni europee alla Coppa del Mondo 2029.
Le quattro terze classificate giocano gli spareggi contro le seconde classificate di ciascun gruppo della Lega B. Le vincenti di ogni sfida giocheranno in Lega A nelle qualificazioni europee alla Coppa del Mondo; le squadre sconfitte giocheranno in Lega B.
Le quarte classificate retrocedono in Lega B.
Lega B
Le quattro vincitrici dei gironi sono promosse in Lega A.
Le quattro seconde classificate giocano (con andata e ritorno) contro le terze classificate della Lega A. La vincente di ogni spareggio giocherà in Lega A; le squadre sconfitte giocheranno in Lega B.
Le due migliori terze giocano lo spareggio (con andata e ritorno) contro le due migliori seconde della Lega C. Le vincitrici giocheranno in Lega B per le qualificazioni europee; le sconfitte giocheranno in Lega C.
Le due peggiori terze e le quattro quarte retrocedono in Lega C.
Lega C
Le sei vincitrici dei gironi sono promosse in Lega C.
Le due migliori seconde affrontano negli spareggi (con andata e ritorno) le due migliori terze della Lega B. Le vincitrici giocheranno in Lega B per le qualificazioni europee; le squadre sconfitte giocheranno in Lega C.
Le squadre rimanenti rimangono in Lega C.
Calendario UEFA Women's Nations League 2027
Fase a leghe
Sorteggio: ore 13:00 CET, 3 novembre 2026, Nyon
1ª e 2ª giornata: tra il 23 febbraio e il 6 marzo 2027
3ª e 4ª giornata: tra il 13 e il 24 aprile 2027
5ª e 6ª giornata: dal 7 al 15 giugno 2027
Finals
Sorteggio: 18 giugno 2027 (da confermare)
Semifinali (andata e ritorno): tra il 4 e il 12 ottobre 2027
Finale/spareggio per il terzo posto (andata e ritorno): tra il 23 novembre e il 4 dicembre 2027
Spareggi promozione/retrocessione
Sorteggio: 18 giugno 2027 (da confermare)
Partite (andata e ritorno): tra il 4 e il 12 ottobre 2027