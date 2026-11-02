UEFA Women's Nations League 2027: leghe, format e calendario

La terza edizione della UEFA Women's Nations League inizia a febbraio 2027.

Come funziona la Women's Nations League

Le squadre sono suddivise in tre leghe in base alla classifica finale delle qualificazioni europee femminili del 2026. Nella Lega A ci sono 16 squadre, nella B 16 e nella C 22, tra cui San Marino, all'esordio nella competizione femminile. Il sorteggio della fase a leghe è alle 13:00 CET di martedì 3 novembre.

La lega di partenza di ciascuna squadra viene determinata dai risultati della fase a leghe delle qualificazioni europee femminili 2026.

Lega A

Prime gironi Lega A

1 Germania

2 Spagna (detentrici)

3 Danimarca

4 Francia

Seconde Lega A

5 Inghilterra

6 Norvegia

7 Paesi Bassi

8 Italia

Terze Lega A

9 Repubblica d'Irlanda

10 Svezia

11 Islanda

12 Austria

Promosse dalla Lega B (prime dei gironi)

13 Svizzera

14 Portogallo

15 Scozia

16 Galles

Lega B

Retrocesse dalla Lega A (quarte)

17 Slovenia

18 Polonia

19 Serbia

20 Ucraina

Seconde Lega B ﻿

21 Finlandia

22 Belgio

23 Turchia﻿

24 Cechia

Terze Lega B (migliori due)

25 Albania

26 Irlanda del Nord

Promosse dalla Lega C (prime dei gironi)

27 Ungheria

28 Grecia

29 Romania

30 Bielorussia

31 Kosovo

32 Lituania

Lega C

Retrocesse dalla Lega B (quarta e le due terze con il punteggio più basso)

33 Slovacchia*

34 Israele*

35 Montenegro

36 Lettonia

37 Malta

38 Lussemburgo

*Due terze col punteggio più basso

Seconde Lega C

39 Croazia

40 Kazakistan

41 Azerbaigian

42 Isole Faroe

43 Moldova

44 Bosnia-Erzegovina

Terze Lega C

45 Estonia

46 Cipro

47 Armenia

48 Georgia

49 Bulgaria

50 Macedonia del Nord

Quarte Lega C e nuova entrante

51 Andorra

52 Liechtenstein﻿

53 Gibilterra

54 San Marino*

*Nuova entrante

Come funzionano i gironi?

Tutte le partite della fase a leghe si disputano col format del campionato, in cui ogni squadra gioca una partita in casa e una in trasferta contro ciascuna delle altre squadre del proprio girone. Vengono assegnati tre punti per ogni vittoria, uno per ogni pareggio e nessuno per ogni sconfitta.

Chi gioca la fase finale di UEFA Women's Nations League?

Le quattro squadre vincitrici dei gironi della Lega A si qualificano per la fase a eliminazione diretta.

Come funzionano le Finals di UEFA Women's Nations League?



Le Finals si giocheranno con partite d'andata e ritorno: due semifinali, una finale per il terzo posto e una finale per il primo. Un sorteggio determinerà gli accoppiamenti delle semifinali e la squadra di casa delle gare d'andata.



Chi vince la finale viene dichiarato campione della UEFA Women's Nations League.

Chi viene promosso, retrocesso o va agli spareggi?



Lega A



Le prime due squadre di ogni girone rimangono nella Lega A per le qualificazioni europee alla Coppa del Mondo 2029.



Le quattro terze classificate giocano gli spareggi contro le seconde classificate di ciascun gruppo della Lega B. Le vincenti di ogni sfida giocheranno in Lega A nelle qualificazioni europee alla Coppa del Mondo; le squadre sconfitte giocheranno in Lega B.



Le quarte classificate retrocedono in Lega B.



Lega B



Le quattro vincitrici dei gironi sono promosse in Lega A.



Le quattro seconde classificate giocano (con andata e ritorno) contro le terze classificate della Lega A. La vincente di ogni spareggio giocherà in Lega A; le squadre sconfitte giocheranno in Lega B.



Le due migliori terze giocano lo spareggio (con andata e ritorno) contro le due migliori seconde della Lega C. Le vincitrici giocheranno in Lega B per le qualificazioni europee; le sconfitte giocheranno in Lega C.



Le due peggiori terze e le quattro quarte retrocedono in Lega C.



Lega C



Le sei vincitrici dei gironi sono promosse in Lega C.



Le due migliori seconde affrontano negli spareggi (con andata e ritorno) le due migliori terze della Lega B. Le vincitrici giocheranno in Lega B per le qualificazioni europee; le squadre sconfitte giocheranno in Lega C.



Le squadre rimanenti rimangono in Lega C.

