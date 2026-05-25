Qualificazioni Europee femminili per la Coppa del Mondo femminile FIFA 2027: anteprima quinta e sesta giornata

La fase a leghe delle Qualificazioni Europee femminili si conclude con la quinta e sesta giornata in programma venerdì 5 e martedì 9 giugno.

Le ultime partite della Lega A determineranno i quattro posti di qualificazione diretta alla Coppa del Mondo femminile FIFA 2027 in Brasile, oltre alla griglia delle 32 squadre che disputeranno gli spareggi autunnali, ai quali parteciperanno nazioni provenienti da tutte e tre le leghe. Inoltre, in vista della prossima edizione, verranno decise anche le promozioni e le retrocessioni della prossima edizione della UEFA Women's Nations League.

Tra gli scontri al vertice che potrebbero decidere la qualificazione diretta già nella quinta giornata figurano Spagna-Inghilterra, Danimarca-Svezia, Germania-Norvegia e Repubblica d'Irlanda-Paesi Bassi, con Francia e Italia ancora in lizza per il primo posto nei rispettivi gironi.

Cosa è stato confermato finora? QUALIFICAZIONI AI MONDIALI Confermate agli spareggi Lega A: Austria, Islanda, Polonia, Serbia, Slovenia, Ucraina Lega B: Belgio, Repubblica Ceca, Finlandia, Israele, Irlanda del Nord, Portogallo, Scozia, Svizzera, Turchia, Galles Lega C: Grecia, Romania Non possono più qualificarsi Lega B: Lussemburgo, Malta Lega C: Andorra, Gibilterra, Liechtenstein PROMOSSIONE/RETROCESSIONE ﻿Retrocesse dalla Lega B Lussemburgo, Malta Promosse dalla Lega C Grecia, Romania

Calendario e risultati della fase a leghe

Orari in CET

Lega A

Gruppo A1

Venerdì 5 giugno

Italia - Serbia (18:15)

Danimarca - Svezia (19:15)

Martedì 9 giugno

Serbia - Danimarca (19:00)

Svezia - Italia (19:00)

La spettacolare rimonta della Danimarca, che ad aprile ha battuto in trasferta la Svezia per 2-1, seguita dal pareggio per 0-0 con l'Italia, la colloca in testa alla girone, con un punto di vantaggio sui vicini nordici in vista dello scontro diretto a Odense. Una vittoria, unita a un mancato successo dell'Italia contro la Serbia, basterebbe alla Danimarca per qualificarsi alla seconda Coppa del Mondo consecutiva, con una partita di anticipo.

L'Italia, dal canto suo, sa che una vittoria manterrebbe vive le speranze di qualificazione diretta in vista della trasferta in Svezia, un finale potenzialmente al cardiopalma soprattutto se la Svezia evitasse la sconfitta a Odense e rimanesse in lizza per la qualificazione diretta. La Serbia è matematicamente agli spareggi al suo esordio in Lega A ma deve vincere in Italia per mantenere le speranze di conservare la massima serie in Women's Nations League.

Women's EURO 2025: Danimarca - Svezia 0-1﻿

Gruppo A2

Venerdì 5 giugno

Polonia - Francia (18:00)

Repubblica d'Irlanda - Paesi Bassi (20:30)

Martedì 9 giugno

Francia - Repubblica d'Irlanda (21:00)

Paesi Bassi - Polonia (21:00)

Gruppo A3

Venerdì 5 giugno

Ucraina - Islanda (18:00)

Spagna - Inghilterra (21:00)

Martedì 9 giugno

Inghilterra - Ucraina (18:00)

Islanda - Spagna (21:00)

Finale Women's EURO 2025: Inghilterra - Spagna 1-1 (dts, 3-1 dcr)

Gruppo A4

Venerdì 5 giugno

Austria - Slovenia (18:00)

Germania - Norvegia (20:35)

Martedì 9 giugno

Norvegia - Austria (18:00)

Slovenia - Germania (18:00)

Lega B

Le prime tre squadre di ogni girone accederanno agli spareggi, con dieci dei dodici posti disponibili già assegnati. Nel Gruppo B1, l’Albania è attualmente terza, con tre punti di vantaggio sul Montenegro, che ospiterà nella sesta giornata, mentre la Slovacchia gode di un vantaggio analogo nel Gruppo B3 sulla Lettonia, che affronterà in trasferta nell’ultima partita.

Al contrario, il primo posto e quindi la promozione e un piazzamento migliore negli spareggi sono ancora in palio in tutti e quattro i gironi. Nel Gruppo B1, la classifica si deciderà con la visita della Cechia in Galles nella sesta giornata, mentre nel Gruppo B2 la Svizzera si assicurerà il primo posto con una giornata di anticipo battendo la già retrocessa Malta, indipendentemente dal risultato tra le sue sfidanti Turchia e Irlanda del Nord (o se entrambe le partite finissero in pareggio).

Nel Gruppo B3, il Portogallo è a punteggio pieno con 12 punti e ha tre punti di vantaggio sulla Finlandia, che ha battuto 2-0 a marzo e che affronterà nuovamente a Tampere nella sesta giornata. Per quanto riguarda il Gruppo B4, la Scozia è davanti al Belgio per differenza reti complessiva, con Israele a due punti di distanza. La Scozia affronterà Israele due volte, mentre il Belgio ha una doppia sfida contro il Lussemburgo, già retrocesso.

Venerdì 5 giugno

Gruppo B1

Cechia - Albania (17:30)

Montenegro - Galles (18:00)

Gruppo B2

Turchia - Irlanda del Nord (19:00)

Svizzera - Malta (19:30)

Gruppo B3

Slovacchia - Finlandia (16:00)

Portogallo - Lettonia (21:00)

Gruppo B4

Scozia - Israele (18:00)

Belgio - Lussemburgo (20:15)

Martedì 9 giugno

Gruppo B1

Galles - Cechia (19:00)

Albania - Montenegro (19:00)

Gruppo B2

Irlanda del Nord - Svizzera (19:00)

Malta - Turchia (19:00)

Gruppo B3

Finlandia - Portogallo (19:00)

Lettonia - Slovacchia (19:00)

Gruppo B4

Lussemburgo - Belgio (19:00)

Israele - Scozia (19:00)

Lega C

Sono in palio otto posti negli spareggi per le sei capoliste dei gironi e le due migliori seconde classificate. Le prime dei gironi otterranno anche la promozione. Finora, Grecia e Romania si sono già assicurate sia la promozione che un posto negli spareggi.

Gli altri sei posti negli spareggi sono ancora tutti in gioco. Nel Gruppo C1, la Bosnia-Erzegovina ha due punti di vantaggio su entrambe le avversarie di giugno, Lituania ed Estonia, mentre il Kosovo, dopo aver ottenuto quattro vittorie su quattro, si assicurerà il primo posto nel Gruppo C2 se eviterà una sconfitta in casa contro la Croazia.

L'Ungheria si reca in Azerbaigian nel Gruppo C3 con un vantaggio di un punto (il che significa che una vittoria in trasferta le garantirebbe il primo posto), mentre tutte e tre le squadre del Gruppo C6 sono ancora in lizza, con l'Armenia a sei punti di distanza dalle avversarie Kazakistan e Bielorussia. Anche negli altri due gruppi, le squadre che non riusciranno a raggiungere Grecia e Romania per il primo posto potrebbero comunque accedere agli spareggi tra le due migliori seconde classificate.

﻿Venerdì 5 giugno

Gruppo C1

Bosnia-Erzegovina - Lituania (17:00)

Liechtenstein - Estonia (19:00)

Gruppo C2

Bulgaria - Gibilterra (17:00)

Kosovo - Croazia (19:00)

Gruppo C3

Azerbaigian - Ungheria (16:00)

Andorra - Macedonia del Nord (19:30)

Gruppo C4

Georgia - Isole Faroe (15:30)

Gruppo C5

Moldova - Romania (17:00)

Gruppo C6

Armenia - Kazakistan (16:00)

Martedì 9 giugno

Gruppo C1

Estonia - Bosnia-Erzegovina (19:00)

Lituania - Liechtenstein (19:00)

Gruppo C2

Croazia - Bulgaria (19:00)

Gibilterra - Kosovo (19:00)

Gruppo C3

Ungheria - Andorra (19:00)

Macedonia del Nord - Azerbaigian (19:00)

Gruppo C4

Georgia - Grecia (19:00)

Gruppo C5

Cipro - Moldova (19:00)

Gruppo C6

Bielorussia - Armenia (19:00)

Quando si disputeranno gli spareggi della Coppa del Mondo femminile FIFA? Sorteggio turno 1 e 2 spareggi UEFA: 18 giugno 2026

Turno 1 spareggi UEFA (andata e ritorno): 7–13 ottobre 2026

Turno 2 spareggi UEFA (andata e ritorno): 26 novembre–5 dicembre 2026

Spareggi interconfederali: febbraio 2027

Come funzionano le qualificazioni alla Coppa del Mondo femminile FIFA?

La UEFA ha diritto a 11 posti in Coppa del Mondo FIFA femminile 2027. Un'altra squadra potrebbe qualificarsi tramite gli spareggi intercontinentali.

Al termine della fase a leghe, la classifica dei gironi e la classifica generale determineranno:

Qualificazione diretta per la Coppa del Mondo femminile FIFA 2027

Le quattro vincitrici dei gironi della Lega A.

Qualificazione e status di testa di serie/non testa di serie agli spareggi per la Coppa del Mondo FIFA femminile 2027.

Il primo turno degli spareggi prevede due percorsi:

Percorso 1: le quattro seconde classificate e le quattro terze della Lega A giocano contro le sei prime classificate e le due migliori seconde della Lega C.

Percorso 2: le quattro quarte classificate della Lega A e le quattro prime della Lega B giocano contro le quattro seconde e le quattro terze della Lega B.

Al primo turno, gli incontri vengono determinati tramite sorteggio.

Percorso 1: le otto squadre della Lega A sono teste di serie e giocano le partite di ritorno in casa.

Percorso 2: le quattro quarte classificate della Lega A e le quattro prime classificate della Lega B sono teste di serie e giocano le partite di ritorno in casa.

Le vincitrici del primo turno di spareggio si qualificano al secondo turno di spareggio.

Al secondo turno di spareggio, gli incontri vengono determinati tramite sorteggio. Le squadre del percorso 1 del primo turno sono teste di serie al sorteggio e le vincenti di questi incontri giocano le gare di ritorno del secondo turno in casa.

Le sette migliori vincitrici del secondo turno di spareggio, in base alla classifica generale delle Qualificazioni Europee femminili del 2026, si qualificano direttamente per la Coppa del Mondo FIFA 2027. L'ultima vincitrice del secondo turno si qualifica per gli spareggi intercontinentali.