Qualificazioni Europee Femminili per la Coppa del Mondo Femminile 2027: riepilogo quarta giornata

L'Inghilterra è l'unica squadra della Lega A a punteggio pieno dopo il quarto turno delle qualificazioni europee femminili per la Coppa del Mondo femminile FIFA 2027.

Le campionesse d'Europa 2025 hanno ottenuto una vittoria di misura sull'Islanda, mentre la Germania si è fermata pareggiando in Austria. Francia e Olanda hanno dato vita a un'avvincente partita terminata 1-1, e ci è voluto un gol decisivo nel finale perché la Norvegia battesse la Slovenia per 3-2.

Riassumiamo tutta l'azione della quarta giornata.

Classifica dei gironi

Lega A

Gruppo A1

Danimarca - Italia 0-0

La Danimarca rimane imbattuta e in testa al Gruppo A1 dopo il pareggio a reti inviolate contro l'Italia, semifinalista degli Europei femminili del 2025. Le padrone di casa hanno dominato il possesso palla nei primi minuti, con Janni Thomsen e Stine Sandbech che ci hanno provato. Angelica Soffia ha colpito la traversa con un tiro al volo dalla distanza per l'Italia, ma nessuna delle due squadre è riuscita a sbloccare il risultato.



Svezia - Serbia 1-0

Gruppo A2

Repubblica d'Irlanda - Polonia 1-0

Francia - Paesi Bassi 1-1

Gruppo A3

Spagna - Ucraina 5-0

Islanda - Inghilterra 0-1

Gruppo A4

Slovenia - Norvegia 2-3

Austria - Germania 0-0

Lega B

Gruppo B1



Montenegro - Cechia

Albania - Galles

Gruppo B2

Turchia - Svizzera

Malta - Irlanda del Nord

Gruppo B3

Slovacchia - Portogallo

Lettonia - Finlandia

Gruppo B4

Lussemburgo - Israele

Belgio - Scozia

Lega C

Gruppo C1

Estonia - Lituania

Liechtenstein - Bosnia ed Erzegovina

Gruppo C2

Croazia - Gibilterra

Kosovo - Bulgaria

Gruppo C3

Ungheria - Macedonia del Nord

Azerbaigian - Andorra

Gruppo C4

Isole Faroe - Georgia

Gruppo C5

Romania - Cipro

Gruppo C6

Bielorussia - Kazakistan