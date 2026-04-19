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Qualificazioni Europee Femminili per la Coppa del Mondo Femminile 2027: riepilogo quarta giornata

domenica 19 aprile 2026

La Spagna ha segnato cinque gol contro l'Ucraina e l'Inghilterra ha trionfato in Islanda nella quarta giornata delle qualificazioni europee femminili alla Coppa del Mondo FIFA femminile del 2027.

L'esultanza della Spagna
L'esultanza della Spagna AFP via Getty Images

L'Inghilterra è l'unica squadra della Lega A a punteggio pieno dopo il quarto turno delle qualificazioni europee femminili per la Coppa del Mondo femminile FIFA 2027.

Le campionesse d'Europa 2025 hanno ottenuto una vittoria di misura sull'Islanda, mentre la Germania si è fermata pareggiando in Austria. Francia e Olanda hanno dato vita a un'avvincente partita terminata 1-1, e ci è voluto un gol decisivo nel finale perché la Norvegia battesse la Slovenia per 3-2.

Riassumiamo tutta l'azione della quarta giornata.

Classifica dei gironi

Lega A

Gruppo A1
Danimarca - Italia 0-0

La Danimarca rimane imbattuta e in testa al Gruppo A1 dopo il pareggio a reti inviolate contro l'Italia, semifinalista degli Europei femminili del 2025. Le padrone di casa hanno dominato il possesso palla nei primi minuti, con Janni Thomsen e Stine Sandbech che ci hanno provato. Angelica Soffia ha colpito la traversa con un tiro al volo dalla distanza per l'Italia, ma nessuna delle due squadre è riuscita a sbloccare il risultato.

 
Svezia - Serbia 1-0

Gruppo A2
Repubblica d'Irlanda - Polonia 1-0
Francia - Paesi Bassi 1-1

Gruppo A3
Spagna - Ucraina 5-0
Islanda - Inghilterra 0-1

Gruppo A4
Slovenia - Norvegia 2-3
Austria - Germania 0-0

Lega B

Gruppo B1

Montenegro - Cechia 
Albania - Galles 

Gruppo B2
Turchia - Svizzera 
Malta - Irlanda del Nord 

Gruppo B3
Slovacchia - Portogallo 
Lettonia - Finlandia

Gruppo B4
Lussemburgo - Israele 
Belgio - Scozia 

Lega C

Gruppo C1
Estonia - Lituania 
Liechtenstein - Bosnia ed Erzegovina 

Gruppo C2
Croazia - Gibilterra 
Kosovo - Bulgaria

Gruppo C3
Ungheria - Macedonia del Nord
Azerbaigian - Andorra 

Gruppo C4
Isole Faroe - Georgia 

Gruppo C5
Romania - Cipro 

Gruppo C6
Bielorussia - Kazakistan 

A seguire: quinta giornata delle qualificazioni

Venerdì 5 giugno

Gruppo A1
Italia - Serbia
Danimarca - Svezia

Gruppo A2
Polonia - Francia
Repubblica d'Irlanda - Paesi Bassi

Gruppo A3
Spagna - Inghilterra
Ucraina - Islanda

Gruppo A4
Germania - Norvegia
Austria - Slovenia

Gruppo B1
Cechia - Albania
Montenegro - Galles

Gruppo B2
Svizzera - Malta
Turchia - Irlanda del Nord

Gruppo B3
Portogallo - Lettonia
Slovacchia - Finlandia

Gruppo B4
Scozia - Israele
Belgio - Lussemburgo

Gruppo C1
Bosnia ed Erzegovina - Lituania
Liechtenstein - Estonia

Gruppo C2
Kosovo - Croazia
Bulgaria - Gibilterra

Gruppo C3
Azerbaigian - Ungheria
Andorra - Macedonia del Nord

Gruppo C4
Georgia - Isole Faroe

Gruppo C5
Moldova - Romania

Gruppo C6
Armenia - Kazakistan

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: domenica 19 aprile 2026