Qualificazioni Europee Femminili per la Coppa del Mondo Femminile 2027: riepilogo quarta giornata
domenica 19 aprile 2026
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La Spagna ha segnato cinque gol contro l'Ucraina e l'Inghilterra ha trionfato in Islanda nella quarta giornata delle qualificazioni europee femminili alla Coppa del Mondo FIFA femminile del 2027.
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L'Inghilterra è l'unica squadra della Lega A a punteggio pieno dopo il quarto turno delle qualificazioni europee femminili per la Coppa del Mondo femminile FIFA 2027.
Le campionesse d'Europa 2025 hanno ottenuto una vittoria di misura sull'Islanda, mentre la Germania si è fermata pareggiando in Austria. Francia e Olanda hanno dato vita a un'avvincente partita terminata 1-1, e ci è voluto un gol decisivo nel finale perché la Norvegia battesse la Slovenia per 3-2.
Riassumiamo tutta l'azione della quarta giornata.
Lega A
Gruppo A1
Danimarca - Italia 0-0
La Danimarca rimane imbattuta e in testa al Gruppo A1 dopo il pareggio a reti inviolate contro l'Italia, semifinalista degli Europei femminili del 2025. Le padrone di casa hanno dominato il possesso palla nei primi minuti, con Janni Thomsen e Stine Sandbech che ci hanno provato. Angelica Soffia ha colpito la traversa con un tiro al volo dalla distanza per l'Italia, ma nessuna delle due squadre è riuscita a sbloccare il risultato.
Svezia - Serbia 1-0
Gruppo A2
Repubblica d'Irlanda - Polonia 1-0
Francia - Paesi Bassi 1-1
Gruppo A3
Spagna - Ucraina 5-0
Islanda - Inghilterra 0-1
Gruppo A4
Slovenia - Norvegia 2-3
Austria - Germania 0-0
Lega B
Gruppo B1
Montenegro - Cechia
Albania - Galles
Gruppo B2
Turchia - Svizzera
Malta - Irlanda del Nord
Gruppo B3
Slovacchia - Portogallo
Lettonia - Finlandia
Gruppo B4
Lussemburgo - Israele
Belgio - Scozia
Lega C
Gruppo C1
Estonia - Lituania
Liechtenstein - Bosnia ed Erzegovina
Gruppo C2
Croazia - Gibilterra
Kosovo - Bulgaria
Gruppo C3
Ungheria - Macedonia del Nord
Azerbaigian - Andorra
Gruppo C4
Isole Faroe - Georgia
Gruppo C5
Romania - Cipro
Gruppo C6
Bielorussia - Kazakistan
A seguire: quinta giornata delle qualificazioni
Venerdì 5 giugno
Gruppo A1
Italia - Serbia
Danimarca - Svezia
Gruppo A2
Polonia - Francia
Repubblica d'Irlanda - Paesi Bassi
Gruppo A3
Spagna - Inghilterra
Ucraina - Islanda
Gruppo A4
Germania - Norvegia
Austria - Slovenia
Gruppo B1
Cechia - Albania
Montenegro - Galles
Gruppo B2
Svizzera - Malta
Turchia - Irlanda del Nord
Gruppo B3
Portogallo - Lettonia
Slovacchia - Finlandia
Gruppo B4
Scozia - Israele
Belgio - Lussemburgo
Gruppo C1
Bosnia ed Erzegovina - Lituania
Liechtenstein - Estonia
Gruppo C2
Kosovo - Croazia
Bulgaria - Gibilterra
Gruppo C3
Azerbaigian - Ungheria
Andorra - Macedonia del Nord
Gruppo C4
Georgia - Isole Faroe
Gruppo C5
Moldova - Romania
Gruppo C6
Armenia - Kazakistan