Qualificazioni Coppa del Mondo FIFA femminile 2027: la situazione a due giornate dalla fine

La fase a leghe delle qualificazioni europee per la Coppa del Mondo FIFA femminile proseguono fino a martedì 9 giugno.

Le quattro squadre che andranno direttamente ai Mondiali femminili 2027 in Brasile si conosceranno al termine della Lega A, martedì 9 giugno, mentre tutte e tre le leghe mettono in palio 32 posti per gli spareggi del prossimo autunno. Inoltre, in palio c'è anche la promozione e la retrocessione in vista della prossima UEFA Women's Nations League.

Facciamo il punto della situazione e alcune ipotesi per le partite della quinta giornata di venerdì 5 giugno.

Questo articolo è a solo scopo informativo ed è soggetto alla conferma definitiva della UEFA.

La situazione finora QUALIFICAZIONI MONDIALI Confermate agli spareggi Lega A: Austria, Islanda, Polonia, Serbia, Slovenia, Ucraina Lega B: Belgio, Cechia, Finlandia, Israel, Irlanda del Nord, Portogallo, Scozia, Svizzera, Turchia, Galles Lega C: Grecia, Romania Non possono più qualificarsi Lega B: Lussemburgo, Malta Lega C: Andorra, Gibilterra, Liechtenstein PROMOZIONI/RETROCESSIONI Retrocesse dalla Lega B Lussemburgo, Malta Promosse dalla Lega C Grecia, Romania

Classifiche dei gironi

Lega A

Gruppo A1: Danimarca (8 punti), Svezia (7), Italia (5), Serbia (1)

5 giugno: Danimarca - Svezia, Italia - Serbia

9 giugno: Serbia - Danimarca, Svezia - Italia

La Danimarca si qualificherà da vincitrice del girone se batte la Svezia e l'Italia non batte la Serbia.

La Svezia andrà agli spareggi se perde contro la Danimarca. La Svezia non può retrocedere.

L'Italia andrà agli spareggi se perde contro la Serbia o se pareggia e Danimarca-Svezia non termina in parità. L'Italia sarà sicura di non retrocedere se evita la sconfitta.

La Serbia è matematicamente agli spareggi e retrocederà se non batte Italia.

Gruppo A2: Paesi Bassi (8), Francia (7), Repubblica d'Irlanda (6), Polonia (1)

5 giugno: Repubblica d'Irlanda - Paesi Bassi, Polonia - Francia

9 giugno: Francia - Repubblica d'Irlanda, Paesi Bassi - Polonia

I Paesi Bassi si qualificheranno da vincitori del girone se battono l'Irlanda e la Francia non batte la Polonia. I Paesi Bassi non possono più retrocedere.

La Francia andrà agli spareggi se non batte la Polonia e i Paesi Bassi battono l'Irlanda. La Francia sarà sicura di non retrocedere se evita la sconfitta con tre o più gol di scarto.

La Repubblica d'Irlanda andrà agli spareggi se perde contro i Paesi Bassi. Può retrocedere solo se perde le ultime due partite e la Polonia le vince entrambe.

La Polonia è matematicamente agli spareggi. Retrocederà se non vince le ultime due partite e l'Irlanda le perde entrambe.

Gruppo A3: Inghilterra (12), Spagna (9), Islanda (3), Ucraina (0)

5 giugno: Spagna - Inghilterra, Ucraina - Islanda

9 giugno: Inghilterra - Ucraina, Islanda - Spagna

L'Inghilterra si qualificherà da vincitrice del girone se evita la sconfitta contro la Spagna. L'Inghilterra è sicura di non retrocedere.

La Spagna andrà agli spareggi se non batte Inghilterra ed è sicura di non retrocedere.

L'Islanda andrà matematicamente agli spareggi. Sarà sicura di non retrocedere se evita la sconfitta contro l'Ucraina.

L'Ucraina andrà matematicamente agli spareggi e retrocederà se non batte l'Islanda.

Gruppo A4: Germania (10), Norvegia (9), Slovenia (3), Austria (1)

5 giugno: Germania - Norvegia, Austria - Slovenia

9 giugno: Norvegia - Austria, Slovenia - Germania

La Germania si qualificherà da vincitrice del girone se batte la Norvegia ed è sicura di non retrocedere.

La Norvegia andrà agli spareggi se perde contro la Germania non può retrocedere.

La Slovenia andrà matematicamente agli spareggi e sarà sicura di non retrocedere se batte l'Austria.

L'Austria andrà matematicamente agli spareggi e retrocederà se perde contro la Slovenia.

Lega B

Gruppo B1: Cechia (10), Galles (10), Albania (3), Montenegro (0)

5 giugno: Cechia - Albania, Montenegro - Galles

9 giugno: Galles - Cechia, Albania - Montenegro

La Cechia andrà matematicamente agli spareggi ed è sicura di non retrocedere. Non può essere promossa alla quinta giornata.

Il Galles andrà matematicamente agli spareggi ed è sicuro di non retrocedere. Non può essere promosso alla quinta giornata.

Albania andrà agli spareggi se evita la sconfitta contro il Montenegro e non può essere promossa.

Il Montenegro non può andare agli spareggi e retrocederà se non batte l'Albania. Non può essere promosso.

Gruppo B2: Svizzera (10), Turchia (7), Irlanda del Nord (6), Malta (0)

5 giugno: Svizzera - Malta, Turchia - Irlanda del Nord

9 giugno: Irlanda del Nord - Svizzera, Malta - Turchia

La Svizzera andrà matematicamente agli spareggi. Sarà promossa se batte Malta, oppure se pareggia e anche Turchia-Irlanda del Nord termina in parità. La Svizzera è sicura di non retrocedere.

La Turchia andrà matematicamente agli spareggi. Non potrà essere promossa se perde contro l'Irlanda del Nord, oppure se pareggia e la Svizzera evita la sconfitta contro Malta, o in qualsiasi caso se la Svizzera vince. La Turchia sarà sicura di non retrocedere se vince.

Irlanda del Nord andrà matematicamente agli spareggi. Non potrà essere promossa se perde contro la Turchia, oppure se l'Irlanda del Nord pareggia e la Svizzera evita la sconfitta contro Malta, o in qualsiasi caso se la Svizzera vince.

Malta non può andare agli spareggi e retrocederà.

Gruppo B3: Portogallo (12), Finlandia (9), Slovacchia (3), Lettonia (0)

5 giugno: Portogallo - Lettonia, Slovacchia - Finlandia

9 giugno: Finlandia - Portogallo, Lettonia - Slovacchia

Il Portogallo andrà matematicamente agli spareggi. Sarà promosso se batte la Lettonia e la Finlandia non batte la Slovacchia, oppure se il Portogallo pareggia e la Finlandia perde. Il Portogallo non può retrocedere.

La Finlandia andrà matematicamente agli spareggi. Sarà sicura di non retrocedere se evita la sconfitta contro la Slovacchia con due o più gol di scarto. La Finlandia non potrà essere promossa se non batte la Slovacchia e il Portogallo batte la Lettonia, oppure se la Finlandia perde e il Portogallo evita la sconfitta.

La Slovacchia andrà agli spareggi se batte la Finlandia e la Lettonia non batte il Portogallo, oppure se la Slovacchia pareggia e la Lettonia perde. La Slovacchia non può essere promossa.

La Lettonia non potrà andare agli spareggi e retrocederà se non batte il Portogallo e la Slovacchia batte la Finlandia, oppure se la Lettonia perde e la Slovacchia pareggia. La Lettonia non può essere promossa.

Gruppo B4: Scozia (8), Belgio (8), Israele (6), Lussemburgo (0)

5 giugno: Belgio - Lussemburgo, Scozia - Israele

9 giugno: Lussemburgo - Belgio, Israele - Scozia

La Scozia andrà matematicamente agli spareggi. Sarà sicura di non retrocedere se batte Israele. La Scozia non può essere promossa alla quinta giornata.

Il Belgio andrà matematicamente agli spareggi. Sarà sicuro di non retrocedere se batte il Lussemburgo, oppure se il Belgio pareggia e la Scozia batte Israele. Il Belgio non può essere promosso alla quinta giornata.

Israele matematicamente agli spareggi. Non potrà essere promosso se perde contro la Scozia, oppure se pareggia e il Belgio vince.

Il Lussemburgo non può andare agli spareggi e retrocederà.

Gruppo C

Gruppo C1: Bosnia ed Erzegovina (9), Estonia (7), Lituania (7), Liechtenstein (0)

5 giugno: Bosnia ed Erzegovina - Lituania, Liechtenstein - Estonia

9 giugno: Lituania - Liechtenstein, Estonia - Bosnia ed Erzegovina

La Bosnia ed Erzegovina andrà agli spareggi e sarà promossa se batte la Lituania e l'Estonia non batte il Liechtenstein.

L'Estonia non potrà essere promossa se non batte il Liechtenstein e la Bosnia ed Erzegovina batte la Lituania.

La Lituania non potrà andare agli spareggi se perde contro la Bosnia ed Erzegovina e l'Estonia batte il Liechtenstein. La Lituania non potrà essere promossa se perde, indipendentemente dall'altro risultato.

Il Liechtenstein non può andare agli spareggi né essere promosso.

Gruppo C2: Kosovo (12), Croazia (9), Bulgaria (3), Gibilterra (0)

5 giugno: Kosovo - Croazia, Bulgaria - Gibilterra

9 giugno: Croazia - Bulgaria, Gibilterra - Kosovo

Il Kosovo andrà agli spareggi e sarà promosso da vincitrice del girone se evita la sconfitta contro la Croazia.

La Croazia non potrà essere promossa se non batte il Kosovo.

La Bulgaria rimarrà in corsa per gli spareggi solo se batte Gibilterra e la Croazia perde contro il Kosovo. La Bulgaria non può essere promossa.

Gibilterra non può andare agli spareggi né essere promossa.

Gruppo C3: Ungheria (10), Azerbaigian (9), Macedonia del Nord (3), Andorra (1)

5 giugno: Azerbaigian - Ungheria, Andorra - Macedonia del Nord

9 giugno: Ungheria - Andorra, Macedonia del Nord - Azerbaigian

L'Ungheria andrà agli spareggi e sarà promossa come prima del girone se batte Azerbaigian.

Azerbaigian non può essere promosso se perde contro l'Ungheria.

La Macedonia del Nord resterà in corsa per gli spareggi se batte Andorra e se l'Azerbaigian perde con l'Ungheria. La Macedonia del Nord non può essere promossa.

Andorra non può raggiungere gli spareggi né essere promossa.

Gruppo C4: Grecia (Pd3, Pts 9), Isole Faroe (3, 3), Georgia (2, 0)

5 giugno: Georgia - Isole Faroe

9 giugno: Georgia - Grecia

La Grecia andrà matematicamente agli spareggi e pomossa come prima del girone.

Le Isole Faroe non potranno raggiungere gli spareggi se perdono contro la Georgia di due o più gol di scarto.

La Georgia non potrà raggiungere gli spareggi se non batte le Isole Faroe.

Gruppo C5: Romania (3, 9), Moldavia (2, 1), Cipro (3,1)

5 giugno: Moldavia - Romania

9 giugno: Cipro - Moldavia

La Romania andrà matematicamente agli spareggi e promossa come prima del girone.

La Moldavia non può raggiungere matematicamente gli spareggi alla quinta giornata.

Cipro non può raggiungere matematicamente gli spareggi alla quinta giornata.

Gruppo C6: Bielorussia (3, 6), Kazakistan (3, 6), Armenia (2, 0)

5 giugno: Armenia - Kazakistan

9 giugno: Bielorussia - Armenia

La Bielorussia non può raggiungere agli spareggi né essere certa di andarci da prima del girone alla quinta giornata.

Il Kazakistan non può raggiungere agli spareggi né essere certa di andarci da prima del girone alla quinta giornata.

L'Armenia non può raggiungere gli spareggi né essere promossa se non batte il Kazakistan.

Come viene decisa la classifica a parità di punti In base all'Articolo 23 del regolamento del torneo, se, al termine della fase a gironi, due o più squadre dello stesso girone sono a pari punti, si applicano i seguenti criteri, in questo ordine, per determinare la loro posizione in classifica: a) maggiore numero di punti ottenuti nelle partite del girone disputate tra le squadre in questione; b) differenza reti superiore nelle partite del girone disputate tra le squadre in questione; c) maggior numero di gol segnati nelle partite del girone disputate tra le squadre in questione; se, dopo aver applicato i criteri da a) a c), le squadre risultano ancora a pari merito, i criteri da a) a c) vengono riapplicati esclusivamente alle partite del girone disputate tra le squadre rimanenti per determinare la loro classifica finale. Se questa procedura non porta a una decisione, si applicano i criteri da e) a k), nell'ordine indicato, alle due o più squadre ancora a pari punti; d) differenza reti superiore in tutte le partite del girone; e) maggior numero di gol segnati in tutte le partite del girone; f) maggior numero di gol in trasferta segnati in tutte le partite del girone; g) maggior numero di vittorie in tutte le partite del girone; h) maggior numero di vittorie in trasferta in tutte le partite del girone; i) minor numero di punti di penalità basati esclusivamente sui cartellini gialli e rossi ricevuti dai giocatori e dai dirigenti in tutte le partite del girone (cartellino rosso = 3 punti, cartellino giallo = 1 punto, espulsione per due cartellini gialli in una partita = 3 punti); j) posizione migliore nella classifica della fase a leghe della UEFA Women’s Nations League.

Come funzionano le qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA femminile?

La UEFA ha diritto a 11 posti in Coppa del Mondo FIFA femminile 2027. Un'altra squadra potrebbe qualificarsi tramite gli spareggi intercontinentali.

Al termine della fase a leghe, la classifica dei gironi e la classifica generale determineranno:

Qualificazione diretta per la Coppa del Mondo femminile FIFA 2027

Le quattro vincitrici dei gironi della Lega A.

Qualificazione e status di testa di serie/non testa di serie agli spareggi per la Coppa del Mondo FIFA femminile 2027.

Il primo turno degli spareggi prevede due percorsi:

Percorso 1: le quattro seconde classificate e le quattro terze della Lega A giocano contro le sei prime classificate e le due migliori seconde della Lega C.

Percorso 2: le quattro quarte classificate della Lega A e le quattro prime della Lega B giocano contro le quattro seconde e le quattro terze della Lega B.

Al primo turno, gli incontri vengono determinati tramite sorteggio.

Percorso 1: le otto squadre della Lega A sono teste di serie e giocano le partite di ritorno in casa.

Percorso 2: le quattro quarte classificate della Lega A e le quattro prime classificate della Lega B sono teste di serie e giocano le partite di ritorno in casa.

Le vincitrici del primo turno di spareggio si qualificano al secondo turno di spareggio.

Al secondo turno di spareggio, gli incontri vengono determinati tramite sorteggio. Le squadre del percorso 1 del primo turno sono teste di serie al sorteggio e le vincenti di questi incontri giocano le gare di ritorno del secondo turno in casa.

Le sette migliori vincitrici del secondo turno di spareggio, in base alla classifica generale delle Qualificazioni Europee femminili del 2026, si qualificano direttamente per la Coppa del Mondo FIFA 2027. L'ultima vincitrice del secondo turno si qualifica per gli spareggi intercontinentali.