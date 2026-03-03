Qualificazioni Europee alla Coppa del Mondo femminile 2027: calendario e risultati
martedì 3 marzo 2026
Calendario e risultati delle Qualificazioni Europee alla Coppa del Mondo femminile FIFA 2027.
Le qualificazioni europee alla Coppa del Mondo femminile FIFA 2027 si giocheranno da marzo a giugno 2026, mentre gli spareggi per gli ultimi posti alla fase finale sono in programma tra ottobre e dicembre 2026.
Calendario
Orari CET
Prima giornata: martedì 3 marzo 2026
Gruppo A1
Danimarca - Serbia (18:00)
Italia - Svezia (18:15)
Gruppo A2
Polonia - Paesi Bassi (18:00)
Repubblica d'Irlanda - Francia (19:30)
Gruppo A3
Ucraina - Inghilterra (18:00)
Spagna - Islanda (19:00)
Gruppo A4
Germania - Slovenia (17:45)
Austria - Norvegia (18:00)
Gruppo B1
Montenegro - Albania (14:00)
Cechia - Galles (18:30)
Gruppo B2
Turchia - Malta (15:00)
Svizzera - Irlanda del Nord (19:00)
Gruppo B3
Slovacchia - Lettonia (16:00)
Portogallo - Finlandia (19:45)
Gruppo B4
Lussemburgo - Scozia (19:30)
Israele - Belgio (19:30)
Gruppo C1
Bosnia ed Erzegovina - Estonia 3-1
Liechtenstein - Lituania (19:00)
Gruppo C2
Bulgaria - Croazia 0-1
Kosovo - Gibilterra (17:00)
Gruppo C3
Azerbaigian - Macedonia del Nord 2-0
Andorra - Ungheria (19:00)
Gruppo C4
Grecia - Georgia (17:30)
Gruppo C5
Romania - Moldavia (17:00)
Gruppo C6
Kazakistan - Armenia (16:00)
Seconda giornata: sabato 7 marzo 2026
Gruppo A1
Serbia - Svezia (16:00)
Italia - Danimarca (18:15)
Gruppo A2
Paesi Bassi - Repubblica d'Irlanda (20:45)
Francia - Polonia (21:10)
Gruppo A3
Inghilterra - Islanda (13:30)
Ucraina - Spagna (18:00)
Gruppo A4
Norvegia - Germania (18:00)
Slovenia - Austria (19:00)
Gruppo B1
Galles - Montenegro (16:30)
Albania - Cechia (18:00)
Gruppo B2
Malta - Svizzera (19:00)
Irlanda del Nord - Turchia (20:00)
Gruppo B3
Finlandia - Lettonia (13:30)
Portogallo - Slovacchia (17:00)
Gruppo B4
Belgio - Israele (17:00)
Scozia - Lussemburgo (18:00)
Gruppo C1
Bosnia ed Erzegovina - Liechtenstein (13:00)
Lituania - Estonia (16:00)
Gruppo C2
Croazia - Kosovo (17:00)
Gibilterra - Bulgaria (19:00)
Gruppo C3
Ungheria - Azerbaigian (14:30)
Macedonia del Nord - Andorra (15:00)
Gruppo C4
Grecia - Isole Faroe (19:30)
Gruppo C5
Cipro - Romania (14:00)
Gruppo C6
Kazakistan - Bielorussia (10:00)
Terza giornata: martedì 14 aprile 2026
(orari da confermare se non specificati)
Gruppo A1
Svezia - Danimarca
Serbia - Italia
Gruppo A2
Paesi Bassi - Francia
Polonia - Repubblica d'Irlanda
Gruppo A3
Islanda - Ucraina
Inghilterra - Spagna (20:00)
Gruppo A4
Norvegia - Slovenia
Germania - Austria
Gruppo B1
Galles - Albania
Cechia - Montenegro
Gruppo B2
Svizzera - Turchia
Irlanda del Nord - Malta
Gruppo B3
Finlandia - Slovacchia
Lettonia - Portogallo
Gruppo B4
Israele - Lussemburgo
Scozia - Belgio
Gruppo C1
Estonia - Liechtenstein
Lituania - Bosnia ed Erzegovina
Gruppo C2
Bulgaria - Kosovo
Gibilterra - Croazia
Gruppo C3
Macedonia del Nord - Ungheria
Andorra - Azerbaigian
Gruppo C4
Isole Faroe - Grecia
Gruppo C5
Moldavia - Cipro
Gruppo C6
Armenia - Bielorussia
Quarta giornata: sabato 18 aprile 2026
(orari da confermare)
Gruppo A1
Danimarca - Italia
Svezia - Serbia
Gruppo A2
Francia - Paesi Bassi
Repubblica d'Irlanda - Polonia
Gruppo A3
Spagna - Ucraina
Islanda - Inghilterra
Gruppo A4
Austria - Germania
Slovenia - Norvegia
Gruppo B1
Albania - Galles
Montenegro - Cechia
Gruppo B2
Turchia - Svizzera
Malta - Irlanda del Nord
Gruppo B3
Slovacchia - Portogallo
Lettonia - Finlandia
Gruppo B4
Belgio - Scozia
Lussemburgo - Israele
Gruppo C1
Estonia - Lituania
Liechtenstein - Bosnia ed Erzegovina
Gruppo C2
Croazia - Gibilterra
Kosovo - Bulgaria
Gruppo C3
Ungheria - Macedonia del Nord
Azerbaigian - Andorra
Gruppo C4
Isole Faroe - Georgia
Gruppo C5
Romania - Cipro
Gruppo C6
Bielorussia - Kazakistan
Quinta giornata: venerdì 5 giugno 2026
(orari da confermare)
Gruppo A1
Italia - Serbia
Danimarca - Svezia
Gruppo A2
Polonia - Francia
Repubblica d'Irlanda - Paesi Bassi
Gruppo A3
Spagna - Inghilterra
Ucraina - Islanda
Gruppo A4
Germania - Norvegia
Austria - Slovenia
Gruppo B1
Cechia - Albania
Montenegro - Galles
Gruppo B2
Svizzera - Malta
Turchia - Irlanda del Nord
Gruppo B3
Portogallo - Lettonia
Slovacchia - Finlandia
Gruppo B4
Scozia - Israele
Belgio - Lussemburgo
Gruppo C1
Bosnia ed Erzegovina - Lituania
Liechtenstein - Estonia
Gruppo C2
Kosovo - Croazia
Bulgaria - Gibilterra
Gruppo C3
Azerbaigian - Ungheria
Andorra - Macedonia del Nord
Gruppo C4
Georgia - Isole Faroe
Gruppo C5
Moldavia - Romania
Gruppo C6
Armenia - Kazakistan
Sesta giornata: Martedì 9 giugno 2026
(orari da confermare se non specificati)
Gruppo A1
Svezia - Italia
Serbia - Danimarca
Gruppo A2
Francia - Repubblica d'Irlanda
Paesi Bassi - Polonia
Gruppo A3
Inghilterra - Ucraina
Islanda - Spagna
Gruppo A4
Norvegia - Austria
Slovenia - Germania
Gruppo B1
Galles - Cechia (19:00)
Albania - Montenegro (19:00)
Gruppo B2
Irlanda del Nord - Svizzera (19:00)
Malta - Turchia (19:00)
Gruppo B3
Finlandia - Portogallo (19:00)
Lettonia - Slovacchia (19:00)
Gruppo B4
Lussemburgo - Belgio (19:00)
Israele - Scozia (19:00)
Gruppo C1
Estonia - Bosnia ed Erzegovina (19:00)
Lituania - Liechtenstein (19:00)
Gruppo C2
Croazia - Bulgaria (19:00)
Gibilterra - Kosovo (19:00)
Gruppo C3
Ungheria - Andorra (19:00)
Macedonia del Nord - Azerbaigian (19:00)
Gruppo C4
Georgia - Grecia (19:00)
Gruppo C5
Cipro - Moldavia (19:00)
Gruppo C6
Bielorussia - Armenia (19:00)
Date delle Qualificazioni Europee femminili alla Coppa del Mondo 2027
Date spareggi
Turno 1 spareggi 1 (andata e ritorno) 7-13 ottobre 2026
Turno 2 spareggi (andata e ritorno) 26 novembre-5 dicembre 2026
Spareggi interconfederali: febbraio 2027
Date fase finale
24 giugno - 25 luglio 2027 (Brasile)