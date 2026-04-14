Qualificazioni la Coppa del Mondo FIFA femminile 2027, terza giornata: vittorie importanti per Italia, Inghilterra, Paesi Bassi e Danimarca
martedì 14 aprile 2026
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Le azzurre travolgono la Serbia e agganciano la Svezia al secondo posto, mentre Inghilterra e Germania restano a punteggio pieno.
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Inghilterra e Germania restano a punteggio pieno in Lega A dopo la terza giornata delle qualificazioni europee per la Coppa del Mondo FIFA femminile 2027, mentre Paesi Bassi e Danimarca ottengono vittorie importanti e l'Italia travolge la Serbia.
Le quattro vincitrici dei gironi della Lega A si qualificheranno automaticamente per la fase finale in Brasile. Trentadue squadre accederanno inoltre agli spareggi di fine anno (12 dalla Lega A, 12 dalla Lega B e 8 dalla Lega C). Le qualificate agli spareggi si contenderanno altri sette posti in Brasile e un ulteriore posto agli spareggi interconfederali di febbraio 2027.
In palio ci sono anche le promozioni e retrocessioni in vista della prossima UEFA Women's Nations League. Le gare di qualificazione proseguono sabato, mentre le ultime due giornate sono in programma a giugno.
Lega A
Gruppo A1
L'Italia parte bene e non si guarda più indietro. Cristiana Girelli porta in vantaggio le azzurre con un colpo di testa su calcio di punizione di Manuela Giugliano al 20', mentre Sabetta Oliviero raddoppia con una precisa conclusione sul secondo palo dopo una serie di passaggi. Allo scadere del primo tempo, Martina Lenzini segna il suo primo gol in nazionale su calcio d'angolo di Giugliano.
Poco dopo l'ora di gioco, l'Italia dilaga grazie a un gol dalla distanza di Arianna Caruso. Nel finale, la subentrata Sofia Cantore supera un'avversaria e insacca con un tiro a giro, mentre Giada Greggi arrotonda il punteggio. Ora, le azzurre sono a pari punti con la Svezia e hanno tre lunghezze di vantaggio sulla Serbia (quarta).
Il gol di Janni Thomsen nel recupero permette alla Danimarca di vincere in rimonta e staccare le vicine di casa di tre lunghezze. Priva dell'infortunata Kosovare Asllani, la Svezia schiera una formazione rimaneggiata ma passa in vantaggio all'8' con Monica Jusu Bah dopo una combinazione con Felicia Schröder.
Dopo un palo colpito di testa dalla svedese Stina Blackstenius, Pernille Harder pareggia alla mezz'ora su assist di Cecilie Fløe. Harder è costretta a uscire per infortunio nel secondo tempo, ma la sua sostituta Thomsen colpisce insacca all'ultimo minuto con freddezza dopo un lancio in profondità di Fløe.
Gruppo A2
Polonia - Repubblica d'Irlanda 2-3
Paesi Bassi - Francia 2-1
Gruppo A3
Inghilterra - Spagna 1-0
Islanda - Ucraina 1-0
Gruppo A4
Norvegia - Slovenia 5-0
Germania - Austria 5-1
Lega B
Gruppo B1
Cechia - Montenegro 5-0Galles - Albania 4-0
Gruppo B2
Svizzera - Turchia 3-1
Irlanda del Nord - Malta 4-0
Gruppo B3
Finlandia - Slovacchia 4-2
Lettonia - Portogallo 0-3
Gruppo B4
Israele - Lussemburgo 6-0Scozia - Belgio 1-1
Lega C
Gruppo C1
Estonia - Liechtenstein 2-1
Lituania - Bosnia ed Erzegovina 2-0
Gruppo C2
Bulgaria - Kosovo 1-3
Gibilterra - Croazia 0-1
Gruppo C3
Macedonia del Nord - Ungheria 0-5 Andorra - Azerbaigian 1-3
Gruppo C4
Isole Faroe - Grecia 2-3
Gruppo C5
Moldavia - Cipro 0-0
Gruppo C6
Armenia - Bielorussia 0-3
A seguire: quarta giornata delle qualificazioni
Sabato 18 aprile
Gruppo A1
Danimarca - Italia (15:00)
Svezia - Serbia (16:00)
Gruppo A2
Repubblica d'Irlanda - Polonia (16:00)
Francia - Paesi Bassi (21:10)
Gruppo A3
Spagna - Ucraina (16:00)
Islanda - Inghilterra (18:30)
Gruppo A4
Slovenia - Norvegia (17:00)
Austria - Germania (18:00)
Gruppo B1
Montenegro - Cechia (14:00)
Albania - Galles (18:00)
Gruppo B2
Turchia - Svizzera (18:00)
Malta - Irlanda del Nord (19:00)
Gruppo B3
Slovacchia - Portogallo (16:00)
Lettonia - Finlandia (19:00)
Gruppo B4
Lussemburgo - Israele (18:00)
Belgio - Scozia (20:30)
Gruppo C1
Estonia - Lituania (16:00)
Liechtenstein - Bosnia ed Erzegovina (16:00)
Gruppo C2
Croazia - Gibilterra (16:30)
Kosovo - Bulgaria (18:00)
Gruppo C3
Ungheria - Macedonia del Nord (15:00)
Azerbaigian - Andorra (15:00)
Gruppo C4
Isole Faroe - Georgia (18:00)
Gruppo C5
Romania - Cipro (15:00)
Gruppo C6
Bielorussia - Kazakistan (14:00)
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