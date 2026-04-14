Qualificazioni la Coppa del Mondo FIFA femminile 2027, terza giornata: vittorie importanti per Italia, Inghilterra, Paesi Bassi e Danimarca

Inghilterra e Germania restano a punteggio pieno in Lega A dopo la terza giornata delle qualificazioni europee per la Coppa del Mondo FIFA femminile 2027, mentre Paesi Bassi e Danimarca ottengono vittorie importanti e l'Italia travolge la Serbia.

Le quattro vincitrici dei gironi della Lega A si qualificheranno automaticamente per la fase finale in Brasile. Trentadue squadre accederanno inoltre agli spareggi di fine anno (12 dalla Lega A, 12 dalla Lega B e 8 dalla Lega C). Le qualificate agli spareggi si contenderanno altri sette posti in Brasile e un ulteriore posto agli spareggi interconfederali di febbraio 2027.

In palio ci sono anche le promozioni e retrocessioni in vista della prossima UEFA Women's Nations League. Le gare di qualificazione proseguono sabato, mentre le ultime due giornate sono in programma a giugno.

Classifiche dei gironi

Lega A

Gruppo A1

Serbia - Italia 0-6

L'Italia parte bene e non si guarda più indietro. Cristiana Girelli porta in vantaggio le azzurre con un colpo di testa su calcio di punizione di Manuela Giugliano al 20', mentre Sabetta Oliviero raddoppia con una precisa conclusione sul secondo palo dopo una serie di passaggi. Allo scadere del primo tempo, Martina Lenzini segna il suo primo gol in nazionale su calcio d'angolo di Giugliano.

Poco dopo l'ora di gioco, l'Italia dilaga grazie a un gol dalla distanza di Arianna Caruso. Nel finale, la subentrata Sofia Cantore supera un'avversaria e insacca con un tiro a giro, mentre Giada Greggi arrotonda il punteggio. Ora, le azzurre sono a pari punti con la Svezia e hanno tre lunghezze di vantaggio sulla Serbia (quarta).

Svezia - Danimarca 1-2

Il gol di Janni Thomsen nel recupero permette alla Danimarca di vincere in rimonta e staccare le vicine di casa di tre lunghezze. Priva dell'infortunata Kosovare Asllani, la Svezia schiera una formazione rimaneggiata ma passa in vantaggio all'8' con Monica Jusu Bah dopo una combinazione con Felicia Schröder.

Dopo un palo colpito di testa dalla svedese Stina Blackstenius, Pernille Harder pareggia alla mezz'ora su assist di Cecilie Fløe. Harder è costretta a uscire per infortunio nel secondo tempo, ma la sua sostituta Thomsen colpisce insacca all'ultimo minuto con freddezza dopo un lancio in profondità di Fløe.

Janni Thomsen segna il gol vittoria della Danimarca in Svezia Getty Images

Gruppo A2

Polonia - Repubblica d'Irlanda 2-3

Paesi Bassi - Francia 2-1

I Paesi Bassi festeggiano il gol di Renee van Asten al suo esordio. ANP via Getty Images

Gruppo A3

Inghilterra - Spagna 1-0

Islanda - Ucraina 1-0

Il numero di spettatori a Wembley The FA via Getty Images

Gruppo A4

Norvegia - Slovenia 5-0

Germania - Austria 5-1

La Germania batte l'Austria e mantiene il primato nel Gruppo A4. Getty Images

Come funzionano le qualificazioni europee femminili

Lega B

Gruppo B1

Cechia - Montenegro 5-0Galles - Albania 4-0

Gruppo B2





Svizzera - Turchia 3-1

Irlanda del Nord - Malta 4-0

Gruppo B3





Finlandia - Slovacchia 4-2

Lettonia - Portogallo 0-3

Gruppo B4





Israele - Lussemburgo 6-0Scozia - Belgio 1-1

Qualificazioni europee femminili: calendario e risultati

Lega C

Gruppo C1

Estonia - Liechtenstein 2-1





Lituania - Bosnia ed Erzegovina 2-0

Gruppo C2





Bulgaria - Kosovo 1-3



Gibilterra - Croazia 0-1

Gruppo C3





Macedonia del Nord - Ungheria 0-5 Andorra - Azerbaigian 1-3

Gruppo C4





Isole Faroe - Grecia 2-3

Gruppo C5





Moldavia - Cipro 0-0

Gruppo C6





Armenia - Bielorussia 0-3