Qualificazioni Coppa del Mondo femminile: vittorie per Spagna, Francia, Germania e Inghilterra

Le qualificazioni europee femminili ai Mondiali FIFA 2027 sono iniziate martedì, con le campionesse del mondo in carica della Spagna e le vincitrici di UEFA Women’s EURO 2025, l’Inghilterra, che hanno entrambe cominciato il loro percorso in League A con una vittoria. Italia battuta dalla Svezia.

Classifiche

League A

Gruppo A1

Danimarca - Serbia 3-1

Gruppo A2

Polonia - Paesi Bassi 2-2Repubblica d'Irlanda - Francia 1-2

Gruppo A3

Ucraina - Inghilterra 1-6





Spagna - Islanda 3-0

Gruppo A4

Germania - Slovenia 5-0

Austria - Norvegia 0-1

Lega B

Gruppo B1

Montenegro - Albania 1-2

Cechia - Galles 2-2

Gruppo B2

Turchia - Malta 3-0

Svizzera - Irlanda del Nord 2-0

Gruppo B3

Slovacchia - Lettonia 3-2

Portogallo - Finlandia 2-0

Gruppo B4

Lussemburgo - Scozia 0-5

Israele - Belgio 0-3

Lega C

Bosnia-Erzegovina - Estonia 3-1

Liechtenstein - Lituania 1-6

Gruppo C2

Bulgaria - Croazia 0-1

Kosovo - Gibilterra 6-0

Gruppo C3

Azerbaijan - Macedonia del Nord 2-0

Andorra - Ungheria 0-0

Gruppo C4

Greecia - Georgia 3-0

Gruppo C5

Romania - Moldavia 1-0

Gruppo C6

Kazakistan - Armenia 3-0