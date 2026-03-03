Qualificazioni Coppa del Mondo femminile: vittorie per Spagna, Francia, Germania e Inghilterra
martedì 3 marzo 2026
Le qualificazioni europee alla Coppa del Mondo femminile 2027 iniziano con le vittorie di Germania, Inghilterra, Norvegia, Francia. Italia ko.
Le qualificazioni europee femminili ai Mondiali FIFA 2027 sono iniziate martedì, con le campionesse del mondo in carica della Spagna e le vincitrici di UEFA Women’s EURO 2025, l’Inghilterra, che hanno entrambe cominciato il loro percorso in League A con una vittoria. Italia battuta dalla Svezia.
League A
Gruppo A1
Gruppo A2
Polonia - Paesi Bassi 2-2Repubblica d'Irlanda - Francia 1-2
Gruppo A3
Ucraina - Inghilterra 1-6
Spagna - Islanda 3-0
Gruppo A4
Lega B
Gruppo B1
Montenegro - Albania 1-2
Cechia - Galles 2-2
Gruppo B2
Turchia - Malta 3-0
Svizzera - Irlanda del Nord 2-0
Gruppo B3
Slovacchia - Lettonia 3-2
Portogallo - Finlandia 2-0
Gruppo B4
Lussemburgo - Scozia 0-5
Israele - Belgio 0-3
Lega C
Bosnia-Erzegovina - Estonia 3-1
Liechtenstein - Lituania 1-6
Gruppo C2
Bulgaria - Croazia 0-1
Kosovo - Gibilterra 6-0
Gruppo C3
Azerbaijan - Macedonia del Nord 2-0
Andorra - Ungheria 0-0
Gruppo C4
Greecia - Georgia 3-0
Gruppo C5
Romania - Moldavia 1-0
Gruppo C6
Kazakistan - Armenia 3-0
Prossime partite: seconda giornata qualificazioni
Sabato 7 marzo (orari CET)
Gruppo A1
Serbia - Svezia (16:00)
Italia - Danimarca (18:15)
Gruppo A2
Paesi Bassi - Repubblica d'Irlanda (20:45)
Francia - Polonia (21:10)
Gruppo A3
Inghilterra - Islanda (13:30)
Ucraina - Spagna (18:00)
Gruppo A4
Norvegia - Germania (18:00)
Slovenia - Austria (19:00)
Gruppo B1
Galles - Montenegro (16:30)
Albania - Cechia (18:00)
Gruppo B2
Malta - Svizzera (19:00)
Irlanda del Nord - Turchia (20:00)
Gruppo B3
Finlandia - Lettonia (13:30)
Portogallo - Slovacchia (17:00)
Gruppo B4
Belgio - Israele (17:00)
Scozia - Lussemburgo (18:00)
Gruppo C1
Bosnia ed Erzegovina - Liechtenstein (13:00)
Lituania - Estonia (16:00)
Gruppo C2
Croazia - Kosovo (17:00)
Gibilterra - Bulgaria (19:00)
Gruppo C3
Ungheria - Azerbaigian (14:30)
Macedonia del Nord - Andorra (15:00)
Gruppo C4
Grecia - Isole Faroe (19:30)
Gruppo C5
Cipro - Romania (14:00)
Gruppo C6
Kazakistan - Bielorussia (10:00)