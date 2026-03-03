Nations League & Women's EURO Risultati e statistiche live
Scarica
UEFA.com funziona meglio su altri browser
Per la migliore esperienza possibile, consigliamo Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Qualificazioni Coppa del Mondo femminile: vittorie per Spagna, Francia, Germania e Inghilterra

martedì 3 marzo 2026

Le qualificazioni europee alla Coppa del Mondo femminile 2027 iniziano con le vittorie di Germania, Inghilterra, Norvegia, Francia. Italia ko.

Spain's midfielder #22 Edna Imade (L) celebrates scoring her team's third goal during the Women's World Cup 2027 Europe Zone Qualifiers football match between Spain and Iceland at Castalia Stadium, in Castellon de la Plana, on March 3, 2026. (Photo by JOSE JORDAN / AFP via Getty Images)
Spain's midfielder #22 Edna Imade (L) celebrates scoring her team's third goal during the Women's World Cup 2027 Europe Zone Qualifiers football match between Spain and Iceland at Castalia Stadium, in Castellon de la Plana, on March 3, 2026. (Photo by JOSE JORDAN / AFP via Getty Images) AFP via Getty Images

Le qualificazioni europee femminili ai Mondiali FIFA 2027 sono iniziate martedì, con le campionesse del mondo in carica della Spagna e le vincitrici di UEFA Women’s EURO 2025, l’Inghilterra, che hanno entrambe cominciato il loro percorso in League A con una vittoria. Italia battuta dalla Svezia.

Classifiche

League A

Gruppo A1

Danimarca - Serbia 3-1

Ritzau Scanpix/AFP via Getty Ima

Gruppo A2

Polonia - Paesi Bassi 2-2Repubblica d'Irlanda - Francia 1-2

Guida ai gironi

Gruppo A3

Ucraina - Inghilterra 1-6 


Spagna - Islanda 3-0

Gruppo A4

Germania - Slovenia 5-0

Getty Images

Austria - Norvegia 0-1

Lega B

Gruppo B1
Montenegro - Albania 1-2 
Cechia - Galles 2-2

Gruppo B2
Turchia - Malta 3-0
Svizzera - Irlanda del Nord 2-0

Gruppo B3
Slovacchia - Lettonia 3-2
Portogallo - Finlandia 2-0

Gruppo B4
Lussemburgo - Scozia 0-5
Israele - Belgio 0-3

Lega C

Bosnia-Erzegovina - Estonia 3-1
Liechtenstein - Lituania 1-6

Gruppo C2
Bulgaria - Croazia 0-1
Kosovo - Gibilterra 6-0

Gruppo C3
Azerbaijan - Macedonia del Nord 2-0
Andorra - Ungheria 0-0

Gruppo C4
Greecia - Georgia 3-0

Gruppo C5
Romania - Moldavia 1-0

Gruppo C6
Kazakistan - Armenia 3-0

Prossime partite: seconda giornata qualificazioni

Sabato 7 marzo (orari CET)

Gruppo A1
Serbia - Svezia (16:00)
Italia - Danimarca (18:15)

Gruppo A2
Paesi Bassi - Repubblica d'Irlanda (20:45)
Francia - Polonia (21:10)

Gruppo A3
Inghilterra - Islanda (13:30)
Ucraina - Spagna (18:00)

Gruppo A4
Norvegia - Germania (18:00)
Slovenia - Austria (19:00)

Gruppo B1
Galles - Montenegro (16:30)
Albania - Cechia (18:00)

Gruppo B2
Malta - Svizzera (19:00)
Irlanda del Nord - Turchia (20:00)

Gruppo B3
Finlandia - Lettonia (13:30)
Portogallo - Slovacchia (17:00)

Gruppo B4
Belgio - Israele (17:00)
Scozia - Lussemburgo (18:00)

Gruppo C1
Bosnia ed Erzegovina - Liechtenstein (13:00)
Lituania - Estonia (16:00)

Gruppo C2
Croazia - Kosovo (17:00)
Gibilterra - Bulgaria (19:00)

Gruppo C3
Ungheria - Azerbaigian (14:30)
Macedonia del Nord - Andorra (15:00)

Gruppo C4
Grecia - Isole Faroe (19:30)

Gruppo C5
Cipro - Romania (14:00)

Gruppo C6
Kazakistan - Bielorussia (10:00)

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: martedì 3 marzo 2026