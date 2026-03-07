Riepilogo Giornata 2 Qualificazioni Europee alla Coppa del Mondo Femminile 2027: Francia, Inghilterra, Germania e Spagna a punteggio pieno
sabato 7 marzo 2026
Francia, Inghilterra, Germania e Spagna hanno conquistato la seconda vittoria nei rispettivi gironi della Lega A.
Francia, Inghilterra, Germania e Spagna restano a punteggio pieno in Lega A dopo la seconda giornata delle Qualificazioni Europee Femminili per la Coppa del Mondo FIFA 2027.
Le qualificazioni per la Coppa del Mondo FIFA Femminile 2027 sono iniziate martedì e proseguiranno ad aprile. Inghilterra e Spagna hanno entrambe ottenuto la seconda vittoria nel Gruppo A3, mentre la Germania è salita a +3 in testa al Gruppo A4 grazie al successo per 4-0 contro la Norvegia. Nel Gruppo A2 la Francia ha battuto 3-1 la Polonia. Nel Gruppo A1, invece, Danimarca e Svezia restano appaiate a quattro punti dopo che entrambe le partite del girone sono terminate in pareggio.
Tra i traguardi di spicco nelle diverse leghe, la belga Tessa Wullaert ha segnato una tripletta diventando solo la settima calciatrice europea a raggiungere quota 100 gol in nazionale.
Le quattro vincitrici dei gironi della Lega A si qualificheranno direttamente alla fase finale in Brasile. Altre 32 nazionali accederanno agli spareggi a fine anno (12 dalla Lega A, 12 dalla Lega B e 8 dalla Lega C) per contendersi altri sette posti al Mondiale e un ulteriore slot negli spareggi intercontinentali previsti per febbraio 2027.
In palio anche promozioni e retrocessioni in vista della prossima edizione della UEFA Women's Nations League.
Lega A
Gruppo A1
Serbia - Svezia 0-0 Italia - Danimarca 1-1
La Danimarca ha rimontato ottenendo un pareggio che la mantiene a pari punti con la Svezia in vetta in vista della sfida tra le due nazionali in programma il 14 aprile a Göteborg. L'Italia, semifinalista a UEFA Women's Euro 2025, era passata in vantaggio al 19' con un colpo di testa di Martina Piemonte su calcio d’angolo battuto da Manuela Giugliano.
All’inizio del secondo tempo Pernille Harder si è procurata un calcio di rigore, ma il suo tiro dal dischetto ha colpito il palo prima che Laura Giuliani riuscisse a bloccare il pallone. Tuttavia la Danimarca ha trovato il pareggio poco dopo l’ora di gioco con la neoentrata Olivia Holdt, a due minuti dal suo ingresso in campo, dopo una bella azione sulla sinistra di Sofie Svava. Nessuna delle due squadre è poi riuscita a trovare il gol della vittoria.
Gruppo A2
Francia - Polonia 4-1
Paesi Bassi - Repubblica d'Irlanda 2-1
Gruppo A3Inghilterra - Islanda 2-0
Ucraina - Spagna 1-3
Gruppo A4
Norvegia - Germania 0-4
Slovenia - Austria 1-0
Lega B
Gruppo B1
Galles - Montenegro 6-1
Albania - Cechia 1-5
Gruppo B2
Malta - Svizzera 1-4
Irlanda del Nord - Turchia 0-1
Gruppo B3
Finlandia - Lettonia 3-1Portogallo - Slovacchia 4-0
Gruppo B4
Belgio - Israele 5-0Scozia - Lussemburgo 7-0
Lega C
Gruppo C1
Bosnia ed Erzegovina - Liechtenstein 13-1Lituania - Estonia 0-0
Gruppo C2
Croazia - Kosovo 0-1Gibilterra - Bulgaria 0-5
Gruppo C3
Ungheria - Azerbaigian 1-0Macedonia del Nord - Andorra 3-0
Gruppo C4
Grecia - Isole Faroe 2-0
Gruppo C5
Cipro - Romania 0-4
Gruppo C6
Kazakistan - Bielorussia 0-1
Prossime partite: terza giornata
Martedì 14 aprile (orari da confermate se non indicati)
Gruppo A1
Svezia - Danimarca
Serbia - Italia
Gruppo A2
Paesi Bassi - Francia
Polonia - Repubblica d'Irlanda
Gruppo A3
Islanda - Ucraina
Inghilterra - Spagna (20:00 CET)
Gruppo A4
Norvegia - Slovenia
Germania - Austria
Gruppo B1
Galles - Albania
Cechia - Montenegro
Gruppo B2
Svizzera - Turchia
Irlanda del Nord - Malta
Gruppo B3
Finlandia - Slovacchia
Lettonia - Portogallo
Gruppo B4
Israele - Lussemburgo
Scozia - Belgio
Gruppo C1
Estonia - Liechtenstein
Lituania - Bosnia ed Erzegovina
Gruppo C2
Bulgaria - Kosovo
Gibilterra - Croazia
Gruppo C3
Macedonia del Nord - Ungheria
Andorra - Azerbaigian
Gruppo C4
Isole Faroe - Grecia
Gruppo C5
Moldavia - Cipro
Gruppo C6
Armenia - Bielorussia