Ultima giornata qualificazioni europee femminili: anteprima

Il 12 e 16 luglio si conclude la fase a gironi della prima edizione delle qualificazioni europee femminili col nuovo formato, con altre sei squadre pronte a raggiungere Germania, Spagna e le padrone di casa della Svizzera nella fase finale, senza dover passare dagli spareggi.

Alla fase finale andranno direttamente le prime due dei quattro gironi della Lega A, mentre le altre otto della Lega A accedono agli spareggi insieme a 12 nazioni della Lega B e sei della Lega C. Questi posti saranno definiti nella quinta e sesta giornata che decreteranno inoltre promozioni e retrocessioni tra le leghe in vista della prossima UEFA Women's Nations League.

Ecco un'anteprima delle partite.

Facciamo i calcoli: che risultati servono?

Chi si è qualificato a Women's EURO 2025 e chi ha raggiunto gli spareggi? Qualificati alla fase finale: Germania, Spagna, Svizzera (nazione ospitante) Chi è in corsa per la qualificazione diretta: Austria, Belgio, Cechia, Danimarca, Inghilterra, Finlandia, Francia, Islanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia Confermati agli spareggi dalla Lega A: Polonia, Repubblica d'Irlanda Confermati agli spareggi dalla Lega B: Croazia, Portogallo, Scozia, Serbia, Galles Confermati agli spareggi dalla Lega C: Albania Retrocessa dalla Lega A: Repubblica d'Irlanda Promossa dalla Lega C: Albania

Calendario

Calcio d'inizio in CET

Lega A

Gruppo A1

Sulla carta sembrava un girone molto equilibrato, e in effetti così è stato. I Paesi Bassi si sono ripresi dalla sconfitta iniziale in Italia e sono tornati in testa, anche se con soli tre punti di vantaggio sulla Finlandia, quarta classificata. Tuttavia, la vittoria a Sittard contro l'Italia porterebbe le campionesse del 2017, adesso senza Lieke Martens (ritirata ) ma con una Lineth Beerensteyn in gran forma, alla fase finale.

Tutte e quattro potrebbero ancora essere dentro o fuori dalle prime due posizioni, in un girone che non ha ancora regalato una vittoria in trasferta, in netto contrasto con gli altri tre gironi della Lega A.

Venerdì 12 luglio

Finlandia - Norvegia (18:00)

Paesi Bassi - Italia (20:45)

Martedì 16 luglio

Norvegia - Paesi Bassi (19:00)

Italia - Finlandia (19:00)

Gruppo A2

Venerdì 12 luglio

Cechia - Spagna (18:00)

Belgio - Danimarca (20:00)

Martedì 16 luglio

Danimarca - Cechia (19:00)

Spagna - Belgio (19:00)

Gruppo A3

Venerdì 12 luglio

Inghilterra - Repubblica d'Irlanda (21:00)

Francia - Svezia (21:10)

Martedì 16 luglio

Svezia - Inghilterra (19:00)

Repubblica d'Irlanda - Francia (19:00)

Gruppo A4

Venerdì 12 luglio

Austria - Polonia (18:00)

Islanda - Germania (18:15)

Martedì 16 luglio

Germania - Austria (19:00)

Polonia - Islanda (19:00)

League B

Gruppo B1

Venerdì 12 luglio

Azerbaigian - Ungheria (18:00)

Turchia - Svizzera (19:30)

Martedì 16 luglio

Svizzera - Azerbaigian (19:00)

Ungheria - Turchia (19:00)

Gruppo B2

Venerdì 12 luglio

Slovacchia - Scozia (19:00)

Serbia - Israel (20:00)

Martedì 16 luglio

Scozia - Serbia (19:00)

Israele - Slovacchia (19:00)

Gruppo B3

Venerdì 12 luglio

Bosnia-Erzegovina - Portogallo (19:00)

Malta - Irlanda del Nord (19:30)

Martedì 16 luglio

Portogallo - Malta (19:00)

Irlanda del Nord - Bosnia-Erzegovina (19:00)

Gruppo B4

Venerdì 12 luglio

Kosovo - Ucraina (18:00)

Croazia - Galles (20:15)

Martedì 16 luglio

Galles - Kosovo (19:00)

Ucraina - Croazia (19:00)

League C

Gruppo C1

Venerdì 12 luglio

Georgia - Bielorussia (18:00)

Cipro - Lituania (20:00)

Martedì 16 luglio

Lituania - Georgia (19:00)

Bielorussia - Cipro (19:00)

Gruppo C2

Venerdì 12 luglio

Macedonia del Nord - Lettonia (17:30)

Moldavia - Slovenia (19:00)

Martedì 16 luglio

Slovenia - Macedonia del Nord (19:00)

Lettonia - Moldavia (19:00)

Gruppo C3

Venerdì 12 luglio

Isole Faroe - Montenegro (17:45)

Grecia - Andorra (19:00)

Martedì 16 luglio

Andorra - Isole Faroe (19:00)

Montenegro - Grecia (19:00)

Gruppo C4

Venerdì 12 luglio

Kazakistan - Romania (16:00)

Armenia - Bulgaria (17:45)

Martedì 16 luglio

Romania - Armenia (19:00)

Bulgaria - Kazakistan (19:00)

Gruppo C5

Venerdì 12 luglio

Lussemburgo - Estonia (19:30)

Martedì 16 luglio

Estonia - Lussemburgo (19:00)



Come funzionano le qualificazioni

Fase a leghe

Nelle qualificazioni, come nella fase a gironi di Nations League, le nazionali competono in gruppi da quattro o tre squadre (Lega C) nell'arco di sei giornate, tra aprile e luglio. Ogni squadra gioca in casa e in trasferta contro tutte le altre avversarie del girone.

Per quanto riguarda la qualificazione vera e propria, le prime due squadre di ogni girone della Lega A guadagneranno un posto alla fase finale di luglio 2025 insieme alla Svizzera. Gli altri sette posti verranno decisi da due turni di spareggi a ottobre e novembre/dicembre.

Spareggi

Il primo turno degli spareggi prevede due percorsi. Nel primo percorso, le terze e quarte classificate della Lega A affronteranno le cinque prime classificate dei gironi e le tre migliori seconde della Lega C. Le otto vincitrici accedono al secondo turno.

Nell'altro percorso del primo turno, le quattro prime classificate dei gironi e le due migliori seconde della Lega B verranno sorteggiate in sei confronti contro le altre due seconde classificate e le quattro terze classificate della Lega B. Le sei vincitrici accedono al secondo turno.

Al secondo turno, le squadre verranno sorteggiate in sette incontri: saranno teste di serie le sette nazioni con la migliore classifica secondo il ranking generale delle qualificazioni europee. Le sette vincitrici accedono alla fase finale.

I percorsi degli spareggi verranno adeguati secondo necessità per tenere conto dei risultati della Svizzera, che gareggerà in Lega B ma avrà un posto garantito alla fase finale.

Se la Svizzera arriva prima, seconda o terza in Lega B, la migliore quarta della Lega B completerà il tabellone degli spareggi al primo turno-percorso 2 e le teste di serie dei sei confronti saranno adeguate di conseguenza.

Promozioni e retrocessioni

Verranno decretate anche le promozioni e le retrocessioni della prossima UEFA Women's Nations League, che darà il via al ciclo 2025-27.

• Le vincitrici, le seconde e le terze classificate della Lega A restano in Lega A;

• Le seconde classificate e le tre migliori terze della Lega B restano in Lega B;

• Le seconde, le terze e le quarte classificate della Lega C restano in Lega C;

• Le vincitrici delle Leghe B e C vengono promosse nella lega superiore;

• Tutte le quarte classificate delle Leghe A e B e la peggiore terza della Lega B retrocedono nella lega inferiore.