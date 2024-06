Qualificazioni Europee femminili: chi ha raggiunto la fase finale di Women's EURO, chi gli spareggi, promozione e retrocessione

Fase a leghe

Nelle qualificazioni, come nella fase a gironi della Nations League, le squadre si affrontano in gironi da quattro o tre squadre (Lega C) e in sei giornate disputate tra aprile e luglio, con ogni squadra che gioca una partita in casa e una in trasferta contro tutte le altre squadre del proprio girone.

Per quanto riguarda le qualificazioni, le prime due di ciascun gruppo della Lega A otterranno un posto nella fase finale del luglio 2025 insieme alla Svizzera, che parteciperà alla Lega B nonostante la qualificazione automatica sia assicurata. I restanti sette posti saranno decisi da due turni di spareggio in ottobre e novembre/dicembre.

Spareggi

Il primo turno degli spareggi è suddiviso in due percorsi. In un primo percorso, le squadre classificate al terzo e quarto posto della Lega A giocheranno contro le cinque vincitrici dei gironi e le tre migliori seconde della Lega C (per la classifica delle tre migliori seconde, i risultati contro le squadre classificate al quarto posto non vengono conteggiati). Le otto vincitrici passano al secondo turno.

Nell'altro percorso del primo turno, le quattro vincitrici dei gironi e le due migliori seconde della Lega B saranno sorteggiate in sei partite contro le restanti due seconde e quattro terze classificate della Lega B. Le sei vincitrici passano al secondo turno.

Nel secondo turno, le squadre di entrambi i percorsi si riuniscono e vengono sorteggiate in sette sfide, con le sette squadre più alte nel ranking in base al piazzamento nelle Qualificazioni Europee designate come teste di serie. Le sette vincitrici andranno alla fase finale.

I percorsi degli spareggi saranno modificati se necessario per tenere conto delle prestazioni della Svizzera, paese ospitante di Women's EURO, che parteciperà alla Lega B ma a cui è garantito un posto nella fase finale.

Se la Svizzera si classifica come vincitrice della Lega B, seconda o terza, la quarta squadra meglio classificata della Lega B completerà il tabellone degli spareggi del turno 1 e del percorso 2 e il sorteggio dei sei incontri sarà modificato di conseguenza.

Promozione e retrocessione

Si decideranno anche promozione e retrocessione per la prossima UEFA Women's Nations League, che inizierà nel 2025-27:

• Le squadre vincitrici, seconde e terze classificate della Lega A restano in Lega A;

• Le seconde classificate e le tre migliori terze classificate della Lega B restano in Lega B;

• Le seconde, terze e quarte classificate della Lega C restano in Lega C;

• Le vincitrici delle leghe B e C saranno promosse alla lega superiore;

• Tutte le squadre classificate al quarto posto nelle Leghe A e B, così come la squadra terza classificata più bassa della Lega B, saranno retrocesse nella lega inferiore.