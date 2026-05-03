La Women's Europa Cup 2025/26 in numeri

1 Andrene Smith dello Spartak Subotica ha segnato il primo gol in assoluto della competizione a poco più di 20 secondi dall'inizio della partita di andata del primo turno di qualificazione contro il Partizani, e ha poi realizzato la prima tripletta della competizione.

3Agli ottavi di finale, lo Sparta Praha è diventato il primo club nella storia delle competizioni UEFA femminili a qualificarsi dopo aver perso la partita di andata in casa con tre o più gol di scarto, vincendo 4-0 in trasferta contro lo Young Boys con una tripletta di Michaela Khýrová. In totale, lo Sparta ha realizzato in trasferta 12 dei 14 gol segnati in questa fase del torneo.

Guarda la tripletta di Felicia Schröder in finale di Women's Europa Cup

4Mickäella Cardia ha segnato quattro gol in una singola partita della competizione, nella gara di ritorno del primo turno di qualificazione vinta dall'Anderlecht contro l'Aris Limassol.

8Felicia Schröder dell'Häcken è stata la miglior marcatrice della competizione con otto gol, sei dei quali realizzati tra semifinale e finale. Ha stabilito un record per una finale UEFA femminile per club, con quattro gol complessivi tra andata e ritorno, inclusa la tripletta nella gara di ritorno in casa contro l'Hammarby.

16 Fanny Peterson, di soli 16 anni, è stata l'eroina dell'Hammarby nella semifinale contro lo Sparta Praha, con uno spettacolare gol nei minuti di recupero che ha sancito la vittoria in trasferta nella gara d'andata e un'altra rete nella vittoria per 2-0 nel ritorno.

Guarda il super gol di Fanny Peterson in semifinale per l'Hammarby

22 L'Häcken è il primo club svedese, dopo 22 anni, a vincere una competizione UEFA, dopo l'Umeå nella Coppa UEFA femminile 2003/04.

41 Aivi Luik dell'Häcken è la giocatrice più anziana a disputare (e vincere) una finale di femminile UEFA per club, all'età di 41 anni e 44 giorni. Nella partita d'andata, sei giorni prima, aveva battuto il record stabilito da Formiga (39 anni e 90 giorni) con il Paris Saint-Germain nella Women's Champions League del 2017. La prima finale UEFA per club di Luik è stata nel settembre 2008, con il Naftokhimik, prima della nascita di Peterson e quando Schröder aveva appena un anno.

43 Complessivamente, 43 club hanno partecipato all'edizione inaugurale della competizione, disputando 84 partite in sei turni.

105,799 Il dato relativo al pubblico, comprese le presenze relative alle qualificazioni.

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