Anteprima ritorno finale Women's Europa Cup: Häcken - Hammarby

Häcken e Hammarby si affronteranno venerdì 1° maggio nel ritorno della finale dell'edizione inaugurale della UEFA Women's Europa Cup. La partita si giocherà alla Hisingen Arena di Göteborg. All'andata l'Häcken ha vinto 1-0 in trasferta.

Häcken - Hammarby Quando: venerdì 1° maggio (16:00 CET)﻿

Dove: Hisingen Arena, Göteborg

Cosa: ritorno finale UEFA Women's Europa Cup

Andata: Hammarby - Häcken 0-1

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Andata finale: Hammarby - Häcken 0-1 ﻿

Guida alla partita

Nella prima finale nella storia delle competizioni UEFA tra due svedesi, l'Häcken ha vinto 1-0 l'andata in trasferta grazie al gol di Felicia Schröder. L'Häcken ha sfruttato al meglio l'ottimo inizio nella capitale e ha mantenuto il vantaggio nonostante l'Hammarby abbia colpito due volte il palo; anche l'Häcken, però, ha sfiorato il palo con Anna Anvegård.

L'anno scorso l'Häcken ha battuto l'Hammarby aggiudicandosi il titolo della Damallsvenkan. L'Hammarby, alla sua seconda sola stagione europea, ha creato numerose occasioni, ma ora dovrà conquistare la sua prima vittoria in trasferta contro l'Häcken da quando il club di Stoccolma è tornato nella massima serie svedese nel 2021.

Qualunque sia l'esito, una di queste squadre conquisterà il suo primo trofeo UEFA, ponendo fine all'attesa della Svezia di un titolo UEFA che manca alla nazione da 22 anni, ovvero da quando l'Umeå riuscì a difendere con successo la vecchia UEFA Women's Cup nel 2003/04.

Women's Europa Cup: il cammino dell'Häcken sino alla finale

Stato di forma

Häcken

Ultime sei partite: VVSVVS

Ultima partita: Hammarby - BK Häcken 0-1, 25/04, andata finale Women's Europa Cup

Situazione attuale: 4° in Damallsvenskan (1° nel 2025), finale Coppa di Svezia

Hammarby

Ultime sei partite: SVVVVV

Ultima partita: Hammarby - BK Häcken 0-1, 25/04, andata finale Women's Europa Cup

Situazione attuale: 3° in Damallsvenskan (2° nel 2025), finale Coppa di Svezia

Women's Europa Cup: il cammino dell'Hammarby verso la finale

Le parole dei protagonisti

Elena Sadiku, allenatrice Häcken: "Sapevamo che sarebbe stata difficile, ma provo un grande orgoglio. Ora che la prima partita è andata, ci resta la seconda. Ci sono ancora 90 minuti da giocare in questo doppio confronto. Abbiamo creato un discreto numero di occasioni e avremmo potuto segnare più gol. Adesso dobbiamo analizzare bene cosa va migliorato. Non si può dare l'Hammarby per spacciato".

William Strömberg, allenatore Hammarby: "Il risultato dell'andata è solo metà dell'opera. Se vinci, non devi esultare troppo, e se perdi, non devi abbatterti troppo. Ci sono ancora 90 minuti, forse anche un po' di più".