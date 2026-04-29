Anteprima ritorno finale Women's Europa Cup: Häcken - Hammarby
mercoledì 29 aprile 2026
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Tutto quello che c'è da sapere sul ritorno della finale di UEFA Women's Europa Cup 2025/26 tra Häcken e Hammarby.
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Häcken e Hammarby si affronteranno venerdì 1° maggio nel ritorno della finale dell'edizione inaugurale della UEFA Women's Europa Cup. La partita si giocherà alla Hisingen Arena di Göteborg. All'andata l'Häcken ha vinto 1-0 in trasferta.
Häcken - Hammarby
Quando: venerdì 1° maggio (16:00 CET)
Dove: Hisingen Arena, Göteborg
Cosa: ritorno finale UEFA Women's Europa Cup
Andata: Hammarby - Häcken 0-1
Come seguirla: clicca qui per la copertura in diretta della partita
Guida alla partita
Nella prima finale nella storia delle competizioni UEFA tra due svedesi, l'Häcken ha vinto 1-0 l'andata in trasferta grazie al gol di Felicia Schröder. L'Häcken ha sfruttato al meglio l'ottimo inizio nella capitale e ha mantenuto il vantaggio nonostante l'Hammarby abbia colpito due volte il palo; anche l'Häcken, però, ha sfiorato il palo con Anna Anvegård.
L'anno scorso l'Häcken ha battuto l'Hammarby aggiudicandosi il titolo della Damallsvenkan. L'Hammarby, alla sua seconda sola stagione europea, ha creato numerose occasioni, ma ora dovrà conquistare la sua prima vittoria in trasferta contro l'Häcken da quando il club di Stoccolma è tornato nella massima serie svedese nel 2021.
Qualunque sia l'esito, una di queste squadre conquisterà il suo primo trofeo UEFA, ponendo fine all'attesa della Svezia di un titolo UEFA che manca alla nazione da 22 anni, ovvero da quando l'Umeå riuscì a difendere con successo la vecchia UEFA Women's Cup nel 2003/04.
Stato di forma
Häcken
Ultime sei partite: VVSVVS
Ultima partita: Hammarby - BK Häcken 0-1, 25/04, andata finale Women's Europa Cup
Situazione attuale: 4° in Damallsvenskan (1° nel 2025), finale Coppa di Svezia
Hammarby
Ultime sei partite: SVVVVV
Ultima partita: Hammarby - BK Häcken 0-1, 25/04, andata finale Women's Europa Cup
Situazione attuale: 3° in Damallsvenskan (2° nel 2025), finale Coppa di Svezia
Le parole dei protagonisti
Elena Sadiku, allenatrice Häcken: "Sapevamo che sarebbe stata difficile, ma provo un grande orgoglio. Ora che la prima partita è andata, ci resta la seconda. Ci sono ancora 90 minuti da giocare in questo doppio confronto. Abbiamo creato un discreto numero di occasioni e avremmo potuto segnare più gol. Adesso dobbiamo analizzare bene cosa va migliorato. Non si può dare l'Hammarby per spacciato".
William Strömberg, allenatore Hammarby: "Il risultato dell'andata è solo metà dell'opera. Se vinci, non devi esultare troppo, e se perdi, non devi abbatterti troppo. Ci sono ancora 90 minuti, forse anche un po' di più".
Il trofeo della Women's Europa Cup
La squadra vincitrice sarà la prima a sollevare il nuovo trofeo della Women's Europa Cup, realizzato in Italia e caratterizzato da sei strisce che rappresentano ciascuna fase della competizione.
Le vincitrici si qualificheranno inoltre automaticamente al terzo turno di qualificazione del percorso delle campionesse di Women's Champions League della prossima stagione, dovendo superare un solo turno per conquistare un posto nella fase campionato della stagione 2026/27.