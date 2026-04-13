Finale di Women's Europa Cup, Hammarby - Häcken: guida per principianti

L'Hammarby affronterà l'Häcken nella finale inaugurale di UEFA Women's Europa Cup che prevede gare d'andata e ritorno sabato 25 aprile e venerdì 1 maggio.

Leggi la nostra guida completa alla prima edizione della competizione.

Finale Women's Europa Cup: in breve

Quando e dove si giocherà la finale di Women's Europa Cup?

L'andata inizierà alle 15:00 CET di sabato 25 aprile alla Stockholm Arena, stadio di casa dell'Hammarby. Lo stesso impianto ospiterà anche la finale della Coppa femminile di Svezia tra le stesse squadre il 16 maggio.

Il ritorno si giocherà alle 16:00 CET di venerdì 1° maggio all'Häcken's Hisingen Arena di Göteborg.

La Stockholm Arena prima del ritorno della semifinale dell'Hammarby contro lo Sparta Praha UEFA via Getty Images

La finale: Hammarby - Häcken

Entrambe sono alla loro prima finale europea, ma questa è anche la prima finale interamente svedese nelle competizioni UEFA per club.

La vincitrice si qualificherà automaticamente per il terzo turno preliminare del percorso Campionesse della Women's Champions League della prossima stagione, con un solo turno da superare per conquistare un posto nella fase campionato della stagione 2026/27.

La squadra vincitrice sarà la prima a sollevare il nuovo trofeo della Women’s Europa Cup, realizzato in Italia e caratterizzato da sei strisce che rappresentano ciascuno dei turni della competizione.

Il nuovo trofeo della UEFA Women’s Europa Cup UEFA

Che format ha seguito la prima edizione della Women's Europa Cup?

L'edizione inaugurale ha visto la partecipazione di 43 club che si sono affrontati in 42 sfide con andata e ritorno in sei turni (compresi due turni di qualificazione). Dodici squadre sono entrate direttamente in Women's Europa Cup (11 nel primo turno di qualificazione e una nel secondo turno di qualificazione), mentre 31 sono state trasferite in questa competizione dalle qualificazioni di Women's Champions League (11 nel primo turno di qualificazione, 20 nel secondo).﻿

Guida alle finaliste

Hammarby

La squadra femminile dell'Hammarby è stata fondata nel 1970 e, tre anni dopo, ha fornito quattro giocatrici alla prima nazionale femminile svedese della storia. Ha conquistato il suo primo campionato nel 1985, ma è negli anni 2020 che ha davvero raggiunto la ribalta, attirando grandi folle alla Stockholm Arena e, nel 2023, completando la doppietta nazionale (campionato e coppa nazionale), ponendo fine a un digiuno di 38 anni tra un titolo della Damallsvenskan e l'altro.

Questo successo gli è valso l'esordio in UEFA Women's Champions League, dove ha battuto il Benfica qualificandosi alla fase a gironi, mentre la stagione successiva ha raggiunto la sua prima finale europea.

L'Hammarby prima della sfida contro il Manchester City nella fase a gironi della UEFA Women's Champions League 2024/25 Getty Images

Häcken

La squadra, fondata anch'essa nel 1970, aveva il nome di Landvetter fino al 2004, poi è diventata Göteborg FC, prima di fondersi con la squadra maschile dell'Häcken nel 2021. Negli anni 2010 ha vinto tre Coppe di Svezia e ha mosso i primi passi in Europa raggiungendo i quarti di Women's Champions League per due edizioni consecutive nel 2011/12 e 2012/13.

Il club ha conquistato il suo primo campionato nel 2020 e ha raggiunto nuovamente i quarti di finale di Women's Champions League nella stagione 2023/24, prima di strappare lo scudetto della Damallsvenskan all’Hammarby lo scorso anno intraprendendo questa avventura in Women's Europa Cup.

L'Häcken ha affrontato il Paris Saint-Germain nei quarti della UEFA Women's Champions League 2023/24 PSG via Getty Images

Verso la finale

Hammarby

L'Hammarby ha perso di misura contro il Manchester United alla Stockholm Arena nella finale del secondo turno di qualificazione di Women's Champions League, dopo aver superato il Metalist per 5-4. L'eliminazione però gli è valso un posto in Women's Europa Cup che ha raggiunto eliminando Brann e Ajax.

L'addio di alcune giocatrici chiave durante la pausa estiva svedese, tra cui la prolifica Ellen Wangerheim, non ha impedito all’Hammarby (ora guidato dall’ex vice allenatore William Strömberg) di avere la meglio sullo Sporting CP ai rigori nei quarti di finale. L'Hammarby ha poi eliminato lo Sparta Praga in semifinale vincendo per 3-2 in trasferta e 2-0 in casa, con la sedicenne Fanny Peterson che ha segnato in entrambe le partite, compreso il gol della vittoria nei minuti di recupero in Cechia.

Women's Europa Cup: il cammino dell'Hammarby sino alla finale

Häcken

Anche l'Häcken ha esordito nelle qualificazioni alla Women's Champions League, subendo il gol del pareggio nei minuti di recupero del ritorno del terzo turno di qualificazione contro l'Atlético de Madrid, prima di essere eliminato ai tempi supplementari. Una volta approdato in Women's Europa Cup, però, ha superato agevolmente il Katowice e poi ha eliminato l'Inter grazie a un autogol al quarto minuto della partita di andata in casa.

Prima dei quarti di finale è stata inoltre presentata la nuova allenatrice, Elena Sadiku, proveniente dal Celtic. L'Häcken ha superato il Breidablik con un punteggio complessivo di 11-1 e poi ha vinto 3-0 in trasferta contro le quattro volte campionesse d'Europa del Frankfurt nella partita di andata della semifinale, prima di perdere 1-0 in casa al ritorno.

Women's Europa Cup: Häcken's road to the final

Osservate speciali

Hammarby

La partenza nel mercato invernale di giocatrici del calibro di Wangerheim, Julie Blakstad, Smilla Holmberg e Anna Jøsendal verso club inglesi ha dato all'Hammarby un nuovo volto, anche se molte giocatrici chiave sono rimaste — tra cui il difensore, bandiera e capitano Alice Carlsson. La sedicenne Fanny Peterson inoltre ha rapidamente conquistato i titoli dei giornali grazie alle sue prestazioni decisive nei momenti cruciali.

Fanny Peterson dell'Hammarby dopo la vittoria della sua squadra nella semifinale di Women's Europa Cup UEFA via Getty Images

Häcken

Felicia Schröder, che festeggerà il suo 19° compleanno alla vigilia della finale, è un'altra giovane calciatrice che spera di mettersi in luce in finale. L'attaccante svedese è entrata a far parte della prima squadra subito dopo il suo 16° compleanno nel 2023 e, già alla fine di quell'anno aveva segnato in Women's Champions League aiutando l'Häcken a raggiungere i quarti di finale.

L'anno scorso ha esordito nella nazionale maggiore svedese e ha chiuso come capocannoniera della Damallsvenskan con 30 reti, mentre l'Häcken ha vinto il campionato nazionale. Ha dimostrato la sua classe in Women's Europa Cup, segnando una doppietta nelle partite di andata contro il Breidablik nei quarti di finale e in casa del Frankfurt in semifinale.

Guarda il gol di Schröder dell'Häcken nella vittoria ai quarti di Women's Cup

Gli allenatori

Hammarby: William Strömberg

L'allenatore dell'Hammarby, William Strömberg, ha guidato la sua squadra nei quarti di finale e nelle semifinali UEFA via Getty Images

Häcken: Elena Sadiku

Elena Sadiku è passata all'Häcken dal Celtic al termine del 2025 UEFA via Getty Images

Conosciamo le finaliste