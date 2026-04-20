Anteprima finale di andata Women's Europa Cup: Hammarby - Häcken
lunedì 20 aprile 2026
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Tutto quello che c'è da sapere sulla finale di andata di UEFA Women's Europa Cup tra Hammarby e Häcken.
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Hammarby e Häcken si affrontano nella prima finale di UEFA Women's Europa Cup sabato 25 aprile alla Stockholm Arena.
Hammarby - Häcken
Quando: sabato 25 aprile (15:00 CET)
Dove: Stockholm Arena, Stoccolma
Cosa: finale di andata di UEFA Women's Europa Cup
Come seguirla: clicca qui per il prepartita
Ritorno: venerdì 1 maggio (16:00), Hisingen Arena, Göteborg.
Cosa devi sapere?
Dopo 41 partite e sei turni a eliminazione diretta, due club svedesi restano in lizza per alzare il nuovo trofeo. Una di queste diventerà la prima squadra svedese a conquistare un titolo europeo dai tempi dell'Umeå in Coppa UEFA femminile (2002/03 e 2003/04).
Entrambi i club si sono ripresi dalle rispettive eliminazioni nelle qualificazioni di Women's Champions League, da cambi di allenatore in corso di stagione e partenze di giocatrici importanti, raggiungendo la loro prima finale europea.
Statistiche
Hammarby
Ultime sei partite: VVVVVV
Ultima partita: Brommapojkarna - Hammarby 0-3, 06/04, Damallsvenskan
Situazione attuale: 1° in Damallsvenskan 2026 (2° nel 2025), finale di Coppa di Svezia
Häcken
Ultime sei partite: VSVVVV
Ultima partita: Vittsjö - Häcken 1-2, 06/04, Damallsvenskan
Situazione attuale: 3° in 2026 Damallsvenskan (1° nel 2025), finale di Coppa di Svezia
Le parole dal campo
Elena Sadiku, allenatrice Häcken: "Ci sarà una squadra svedese che vincerà la Women's Europa Cup, è fantastico per il nostro calcio. È un ottimo inizio di stagione per entrambe, quindi sarà interessante vedere come andrà".
Fanny Peterson, centrocampista Hammarby: "Il fatto che la Svezia abbia due finaliste in Europa dimostra la direzione che stiamo prendendo. Un plauso alle scuole calcio e a tutto il calcio svedese, così come agli allenatori, allo staff e a tutti gli altri".
Il trofeo della Women's Europa Cup
La vincitrice sarà la prima ad alzare il nuovo trofeo della Women's Europa Cup, realizzato in Italia e caratterizzato da sei strisce a rappresentare ogni turno della competizione.
Le vincitrici si qualificheranno direttamente anche al terzo turno di qualificazione del percorso Campioni della prossima Women's Champions League e dovranno superare un solo turno per conquistare un posto nella fase campionato 2026/27.