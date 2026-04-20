Anteprima finale di andata Women's Europa Cup: Hammarby - Häcken

Hammarby e Häcken si affrontano nella prima finale di UEFA Women's Europa Cup sabato 25 aprile alla Stockholm Arena.

Hammarby - Häcken Quando: sabato 25 aprile (15:00 CET)﻿

Dove: Stockholm Arena, Stoccolma

Cosa: finale di andata di UEFA Women's Europa Cup

Come seguirla: clicca qui per il prepartita

Ritorno: venerdì 1 maggio (16:00), Hisingen Arena, Göteborg.

Cosa devi sapere?

Dopo 41 partite e sei turni a eliminazione diretta, due club svedesi restano in lizza per alzare il nuovo trofeo. Una di queste diventerà la prima squadra svedese a conquistare un titolo europeo dai tempi dell'Umeå in Coppa UEFA femminile (2002/03 e 2003/04).

Per Fanny Peterson dell'Hammarby è stata una stagione fortunata. UEFA via Getty Images

Entrambi i club si sono ripresi dalle rispettive eliminazioni nelle qualificazioni di Women's Champions League, da cambi di allenatore in corso di stagione e partenze di giocatrici importanti, raggiungendo la loro prima finale europea.

L'Häcken festeggia dopo la vittoria ai quarti di finale contro il Breidablik. UEFA via Getty Images

Women's Europa Cup: il cammino dell'Hammarby verso la finale

Statistiche

Hammarby

Ultime sei partite: VVVVVV

Ultima partita: Brommapojkarna - Hammarby 0-3, 06/04, Damallsvenskan

Situazione attuale: 1° in Damallsvenskan 2026 (2° nel 2025), finale di Coppa di Svezia

Häcken

Ultime sei partite: VSVVVV

Ultima partita: Vittsjö - Häcken 1-2, 06/04, Damallsvenskan

Situazione attuale: 3° in 2026 Damallsvenskan (1° nel 2025), finale di Coppa di Svezia

Women's Europa Cup: il cammino dell'Häcken verso la finale

Le parole dal campo

Elena Sadiku, allenatrice Häcken: "Ci sarà una squadra svedese che vincerà la Women's Europa Cup, è fantastico per il nostro calcio. È un ottimo inizio di stagione per entrambe, quindi sarà interessante vedere come andrà".

Fanny Peterson, centrocampista Hammarby: "Il fatto che la Svezia abbia due finaliste in Europa dimostra la direzione che stiamo prendendo. Un plauso alle scuole calcio e a tutto il calcio svedese, così come agli allenatori, allo staff e a tutti gli altri".