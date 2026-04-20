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Anteprima finale di andata Women's Europa Cup: Hammarby - Häcken

lunedì 20 aprile 2026

Tutto quello che c'è da sapere sulla finale di andata di UEFA Women's Europa Cup tra Hammarby e Häcken.

Due potenziali protagoniste della finale: Sofia Reidy dell'Hammarby e Monica Jusu Bah dell'Häcken.
Due potenziali protagoniste della finale: Sofia Reidy dell'Hammarby e Monica Jusu Bah dell'Häcken. UEFA

Hammarby e Häcken si affrontano nella prima finale di UEFA Women's Europa Cup sabato 25 aprile alla Stockholm Arena.

Hammarby - Häcken

Quando: sabato 25 aprile (15:00 CET)﻿
Dove: Stockholm Arena, Stoccolma
Cosa: finale di andata di UEFA Women's Europa Cup
Come seguirla: clicca qui per il prepartita
Ritorno: venerdì 1 maggio (16:00), Hisingen Arena, Göteborg.

Cosa devi sapere?

Dopo 41 partite e sei turni a eliminazione diretta, due club svedesi restano in lizza per alzare il nuovo trofeo. Una di queste diventerà la prima squadra svedese a conquistare un titolo europeo dai tempi dell'Umeå in Coppa UEFA femminile (2002/03 e 2003/04).

Per Fanny Peterson dell'Hammarby è stata una stagione fortunata.
Per Fanny Peterson dell'Hammarby è stata una stagione fortunata.UEFA via Getty Images

Entrambi i club si sono ripresi dalle rispettive eliminazioni nelle qualificazioni di Women's Champions League, da cambi di allenatore in corso di stagione e partenze di giocatrici importanti, raggiungendo la loro prima finale europea.

L'Häcken festeggia dopo la vittoria ai quarti di finale contro il Breidablik.
L'Häcken festeggia dopo la vittoria ai quarti di finale contro il Breidablik.UEFA via Getty Images
Women's Europa Cup: il cammino dell'Hammarby verso la finale

Statistiche

Hammarby
Ultime sei partite: VVVVVV
Ultima partita: Brommapojkarna - Hammarby 0-3, 06/04, Damallsvenskan
Situazione attuale: 1° in Damallsvenskan 2026 (2° nel 2025), finale di Coppa di Svezia

Häcken
Ultime sei partite: VSVVVV
Ultima partita: Vittsjö - Häcken 1-2, 06/04, Damallsvenskan
Situazione attuale: 3° in 2026 Damallsvenskan (1° nel 2025), finale di Coppa di Svezia

Women's Europa Cup: il cammino dell'Häcken verso la finale

Le parole dal campo

Elena Sadiku, allenatrice Häcken: "Ci sarà una squadra svedese che vincerà la Women's Europa Cup, è fantastico per il nostro calcio. È un ottimo inizio di stagione per entrambe, quindi sarà interessante vedere come andrà".

Fanny Peterson, centrocampista Hammarby: "Il fatto che la Svezia abbia due finaliste in Europa dimostra la direzione che stiamo prendendo. Un plauso alle scuole calcio e a tutto il calcio svedese, così come agli allenatori, allo staff e a tutti gli altri".

Il trofeo della Women's Europa Cup

UEFA

La vincitrice sarà la prima ad alzare il nuovo trofeo della Women's Europa Cup, realizzato in Italia e caratterizzato da sei strisce a rappresentare ogni turno della competizione.

Le vincitrici si qualificheranno direttamente anche al terzo turno di qualificazione del percorso Campioni della prossima Women's Champions League e dovranno superare un solo turno per conquistare un posto nella fase campionato 2026/27.

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: lunedì 20 aprile 2026

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