Riepilogo semifinali Women's Europa Cup: Häcken e Hammarby in finale

Due club svedesi si contenderanno la prima edizione di UEFA Women's Europa Cup sfidandosi nella finale che prevede gare d'andata e ritorno. Nel ritorno delle semifinali, l'Häcken ha battuto il Frankfurt, mentre l'Hammarby ha superato lo Sparta Praha.

L'Häcken ha perso il ritorno della semifinale contro l'Eintracht Frankfurt ma si è qualificato grazie al 3-1 complessivo, mentre l'Hammarby ha battuto lo Sparta Praha anche al ritorno vincendo complessivamente per 5-2.

UEFA riepiloga le partite di giovedì, che hanno decretato le due finaliste.

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L'Häcken ha resistito all'enorme pressione del Frankfurt, aggiudicandosi un posto nella finale inaugurale nonostante la sconfitta di misura subita a Göteborg.

Una splendida azione in avanti di Nicole Anyomi poco dopo la mezz'ora porta le tedesche in vantaggio, ma le quattro volte vincitrici della Women's Champions League non riescono a superare l'arcigna difesa delle svedesi, uscendo a testa alta dalla competizione.

L'esultanza dell'Häcken per la qualificazione in finale UEFA via Getty Images

Formazioni:

Häcken: Birkisdóttir; Akgün, Östlund, Luik, Sandbech; Tindell, Selerud; Pálmadóttir (Nyström 66'), Anvegård (Matriano 87'), Jusu Bah (Karlsson 82'); Schröder

Frankfurt: Altenburg; Riesen (Raso 64'), Doorsoun (Gräwe 89'), Østenstad, Lührssen; Reuteler (Ilestedt 78'), Senss, Memeti; Anyomi (Markou 78'), Blomqvist (Chiba 64'), Freigang

L'Hammarby blinda la qualificazione in finale con un'altra vittoria dopo quella per 3-2 dell'andata.

Titolare dopo il gol della vittoria segnato sul finale della sfida di Praga, la 16enne Fanny Peterson sblocca il risultato alla mezz'ora con un gran tiro al volo dal limite dell'area sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Vilma Koivisto.

L'esultanza dell'Hammarby dopo il gol di Vilde Hasund UEFA via Getty Images

La sua sostituta, Vilde Hasund, si rivela altrettanto decisiva nel secondo tempo, finalizzando con freddezza il cross di Elin Sørum dopo una grande azione offensiva. Con la qualificazione dell'Hammarby, ci sarà la prima finale tutta svedese nella storia delle competizioni femminili UEFA.

Formazioni:

Hammarby: Loeck; Reidy, Bragstad, Carlsson, Arnardóttir; Sørum (Sjödahl 79'), Koivisto (Sprung 90'), Joramo; Lennartsson (Janzen 79'), Rehnberg (Persson 90'), Peterson (Hasund 56')



Sparta Praha: Harantová; Retkesová (Daníčková 69'), Sonntagová, Pochmanová (Rancová 46'), Bartoňová; Hansen (Bridges 69'), Černá (Kotrčová 69'), Stárová; Ospeck, Bergford (Kerešová 81'), Khýrová

Finale di Women's Europa Cup La finale di Women's Europa si disputerà con andata e ritorno il 25 aprile e l'1maggio. L'Hammarby ospiterà la gara di andata, mentre l'Häcken quella di ritorno.

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