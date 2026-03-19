Anteprima semifinali UEFA Women's Europa Cup: Sparta-Hammarby, Frankfurt-Häcken

Le semifinali di UEFA Women's Europa Cup iniziano mercoledì 25 marzo per decidere le squadre che raggiungeranno la prima finale.

Presentiamo in anteprima le due gare di andata, che vedono impegnate la vincitrice di quattro titoli europei e tre club all'esordio nelle semifinali di una competizione UEFA.

Sparta Praha - Hammarby

Lo Sparta è a un passo dal diventare la prima squadra ceca a raggiungere la finale di una competizione UEFA. Ha disputato una stagione straordinaria in Women's Europa Cup, offrendo le sue migliori prestazioni in trasferta. Tra le sue imprese spiccano la rimonta da uno svantaggio di tre gol dopo l'andata, con un 4-0 sullo Young Boys agli ottavi di finale, e il successo ai supplementari in casa dell'Austria Vienna ai quarti.

Guarda il rigore decisivo dell'Hammarby ai quarti di finale di Women's Europa Cup

L'Hammarby ha raggiunto le semifinali grazie alla vittoria ai rigori contro lo Sporting CP ai quarti. Il successo è arrivato nonostante la sosta invernale e la necessità di riorganizzare la squadra dopo aver perso giocatrici come Ellen Wangerheim, Smilla Holmberg e Julie Blakstad, passate a club inglesi all'inizio dell'anno. La formazione svedese ha anche dimostrato il suo valore eliminando Brann e Ajax, arrivate ai quarti di Women's Champions League due stagioni fa.

Eintracht Frankfurt - Häcken

L'Eintracht ha vinto la prima UEFA Women's Cup nel 2001/02 e rimane in corsa per ripetere l'impresa alla prima edizione di questo torneo. A differenza delle altre tre contendenti, ha una lunga esperienza nelle fasi finali delle competizioni europee, con sei successi su otto semifinali disputate. Inoltre detiene il record di sei vittorie su sei nei 90 minuti nelle gare di Women's Europa Cup finora disputate.

Guarda il gol di Schröder ai quarti di finale

L'Häcken, che ha vinto il campionato davanti all'Hammarby (potenziale avversario in finale), ha eliminato il Breidablik con un convincente 11-1 complessivo. Questo successo ha dato seguito all'eliminazione dell'Inter ai quarti di finale, con giovani talenti come Felicia Schröder e Monica Jusu Bah che si sono distinte lungo il percorso.