Riepilogo ritorno quarti di finale di Women's Europa Cup: Häcken, Hammarby, Frankfurt e Sparta in semifinale
mercoledì 18 febbraio 2026
L'Hammarby batte lo Sporting ai rigori e raggiunge Sparta, Eintracht e Häcken nelle prime semifinali.
Lo Sparta Praha affronterà l'Hammarby e l'Eintracht Frankfurt incontrerà l'Häcken nelle prime semifinali di UEFA Women's Europa Cup.
UEFA.come riassume le partite della serata conclusiva dei quarti di finale.
Semifinali di Women's Europa Cup
Semifinali: 24/25 marzo e 1/2 aprile
Sparta Praha - Hammarby
Eintracht Frankfurt - Häcken
Finale: 25 o 26 aprile e 2 o 3 maggio
Sparta Praha / Hammarby - Eintracht Frankfurt / Häcken
La squadra indicata per prima gioca in casa all'andata
Clicca sui risultati per rivivere la partita minuto per minuto.
Hammarby - Sporting CP 0-1 (dts, tot. 1-1, 5-4dcr)
L'Hammarby si qualifica per la sua prima semifinale di una competizione UEFA. La squadra di casa cerca di consolidare la vittoria per 1-0 della scorsa settimana e crea diverse occasioni nel primo tempo, ma Svea Rehnberg, Elin Sørum e Vilma Koivisto non riescono a superare Anna Wellmann.
Telma Encarnação porta il risultato complessivo in parità con una sforbiciata al 70', poi la gara prosegue fino ai calci di rigore. Le cinque tiratrici dell'Hammarby mantengono i nervi saldi, mentre Mackenzie Cherry sbaglia il terzo tiro dello Sporting.
Austria Wien - Sparta Praha 1-3 (dts, tot. 1-3)
Lo Sparta diventa la prima squadra ceca a raggiungere una semifinale UEFA femminile per club. A Praga si arriva sullo 0-0 fino al 70', quando Antonie Stárová porta in vantaggio le padrone di casa con un gol strepitoso.
Lotta Cordes pareggia due minuti dopo per l'Austria Vienna, portando la gara ai supplementari. All'8', Hallie Bergford segna di testa e riporta in vantaggio lo Sparta, mentre Michaela Khýrová fissa il risultato dalla distanza poco prima della fine del primo tempo.
Nordsjælland - Eintracht Frankfurt 2-3 (tot. 2-7)
Il Frankfurt consolida il 4-0 dell'andata già al 6' con un gol di Remina Chiba da distanza ravvicinata, seguito da quello di Géraldine Reuteler a metà del primo tempo. Il Nordsjælland accorcia le distanze con Princess Marfo al 30'.
Hayley Raso segna il suo primo gol con l'Eintracht sette minuti dopo il suo ingresso in campo, dando alle ospiti ancora più respiro, mentre Anna Walter risponde 14 minuti dopo e conclude con onore l'avventura del club danese.
Breidablik - Häcken 1-4 (tot. 1-11)
Già in vantaggio per 7-0 dopo l'andata, l'Häcken rende impossibile ogni rimonta andando in vantaggio con Paulina Nyström dopo appena due minuti. La squadra di casa non si lascia abbattere nemmeno dal gol di testa di Emma Östlund su calcio d'angolo di Alva Selerud al 18'.
Elisa Vidarsdóttir apre le marcature per il Breidablik con un bel tiro dalla distanza al 57', ma Selerud e Monica Jusu Bah rispondono allo stesso modo e consentono all'Häcken di raggiungere la sua prima semifinale europea.