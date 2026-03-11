Women's Europa Cup 2026: tutto quello che c'è da sapere

La prima finale in assoluto di UEFA Women's Europa Cup decreterà la vincitrice dell'edizione 2025/26. La finale prevede una gara d'andata e una di ritorno da disputarsi ciascuna in casa di una delle finaliste. Le due partite si giocheranno il 25 o 26 aprile e il 2 o 3 maggio.

La prima edizione della Women's Europa Cup ha visto la partecipazione di 43 squadre. Il torneo ha avuto un format a eliminazione diretta con gare d'andata e ritorno.

Quando e dove si giocherà la finale di Women’s Europa Cup 2025/26?

Le date e le sedi delle due partite della finale saranno determinate dall'esito delle semifinali, in programma mercoledì 25 marzo e giovedì 2 aprile.

La partita di andata della finale sarà ospitata dalla vincente della semifinale tra Sparta Praha e Hammarby e si disputerà sabato 25 o domenica 26 aprile.

La seconda partita della finale sarà ospitata dalla squadra vincitrice della semifinale tra Eintracht Frankfurt e Häcken e si svolgerà sabato 2 o domenica 3 maggio.

Calendario e risultati

Ci saranno supplementari e rigori in caso di parità in finale di Women's Europa Cup?

La finale prevede una gara d'andata e una di ritorno, e se il risultato è in pareggio al termine dei tempi regolamentari del ritorno, ci saranno due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno. Se una squadra segnerà più gol dell'altra durante i tempi supplementari, sarà dichiarata vincitrice.

Se il punteggio rimane in parità dopo i tempi supplementari, la vincitrice sarà determinata dai calci di rigore. Il numero di gol segnati in trasferta da una squadra nella finale non influirà sul risultato.

Cosa ricevono le vincitrici della Women's Europa Cup?

La squadra vincitrice sarà la prima a sollevare il nuovo trofeo della Women's Europa Cup, realizzato in Italia e caratterizzato da sei strisce che rappresentano ogni turno della competizione.

Le vincitrici si qualificheranno automaticamente al terzo turno di qualificazione del percorso campionesse della prossima stagione di Women's Champions League, lasciando così un solo turno da superare per conquistare un posto nella fase campionato 2026/27.

Il trofeo della UEFA Women's Europa Cup (a sx) col trofeo della UEFA Women's Champions League UEFA via Getty Images

Quando e dove si giocheranno le altre finali delle competizioni UEFA per club del 2026?

Finale Europa League 2026: Beşiktaş Park, Istanbul, mercoledì 20 maggio

Finale Women's Champions League 2026: Ullevaal Stadion di Oslo, Norvegia, sabato 23 maggio

Finale Conference League 2026: RB Arena, Lipsia, mercoledì 27 maggio

Finale Champions League 2026: Puskás Aréna, Budapest, sabato 30 maggio

Qual è il nuovo format delle competizioni UEFA per club femminili nel 2025/26?

L'introduzione della Women’s Europa Cup come seconda competizione europea per club femminili, che si svolgerà in parallelo alla Women's Champions League, offre a più squadre la possibilità di mettersi alla prova contro avversarie continentali.

Alla competizione 2025/26 hanno partecipato direttamente 12 squadre, mentre altre 31 si sono qualificate dopo essere state eliminate nei turni di qualificazione della Women's Champions League.

La Women's Europa Cup si gioca in sei turni a eliminazione diretta con andata e ritorno, con ciascuna squadra che ospita una partita.

Nel 2025/26 è stato lanciato anche un nuovo formato per la Women's Champions League, con una fase campionato ampliata a 18 squadre che sostituisce la precedente fase a gironi e l'introduzione di un turno di spareggi per la fase a eliminazione diretta per completare il tabellone dei quarti di finale.