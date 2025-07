Women's EURO 2025: le osservate speciali delle semifinali – Lucy Bronze, Cristiana Girelli, Ann-Katrin Berger, Clàudia Pina

La semifinale di UEFA Women's EURO 2025 tra Inghilterra e Italia si giocherà martedì a Ginevra, mentre quella tra Germania e Spagna sarà a Zurigo la sera successiva.

Accendiamo i riflettori sulle quattro calciatrici che potrebbero essere decisive per le loro squadre per conquistare un posto nella finale di Basilea.

Lucy Bronze (Inghilterra)

Tutti sanno quanto sia importante Bronze per l'Inghilterra: non solo per la sua bravura come terzina destro di livello mondiale in grado di difendere ed attaccare con la stessa intensità e qualità, ma anche da un punto di vista mentale. La sua esperienza - è alla settima fase finale tra Europei e Mondiali - e la sua grande personalità sono state fondamentali per farle vincere oltre 20 trofei a livello di club e hanno dato un grande contributo alla sua nazionale negli oltre dieci anni di militanza con la maglia delle Leonesse.

La sua influenza è stata evidente più che mai giovedì nel quarto di finale contro la Svezia, quando Bronze ha mantenuto la lucidità in mezzo al caos di Zurigo, segnando a 11 minuti dalla fine nella rimonta di un'Inghilterra che prima della sua rete era sotto di due gol. Bronze poi ha segnato il settimo rigore che si è rivelato decisivo nel successo che ha qualificato le Leonesse alla semifinale di martedì contro l'Italia. Per Bronze sarà la settima semifinale con l'Inghilterra.

Guarda il rigore decisivo di Lucy Bronze contro la Svezia

Cristiana Girelli (Italia)

A differenza della recente striscia di semifinali dell'Inghilterra, l'Italia mancava a questa fase da Women's EURO 1997, prima che nascesse circa metà della sua rosa. Girelli, che aveva sette anni quando l'Italia ha battuto la Spagna per andare in finale 28 anni fa, è il motivo principale per cui le azzurre sono arrivate fino a questo turno, grazie ai suoi due gol (compreso quello della vittoria al 90') contro la Norvegia.

A 35 anni, Girelli è diventata la giocatrice più anziana a segnare una doppietta nella fase finale di Women's EURO, strappando il record alla leggendaria Carolina Morace. L'attaccante della Juventus sarà la principale minaccia per l'Inghilterra e potrebbe ispirarsi a una delle tante imprese di Morace, autrice di tutti i gol nel 4-1 contro le inglesi a Wembley nel 1990.

Cristiana Girelli sulla vittoria contro la Norvegia

Ann-Katrin Berger (Germania)

Affrontare la Spagna e il suo attacco da primato sarà una sfida al limite dell'impossibile per la Germania, alla quale mancheranno le qualificate Sjoeke Nüsken e Kathrin Hendrich, l'infortunata Giulia Gwinn e forse anche Sarai Linder. Tuttavia, la resilienza delle tedesche è stata evidente ai quarti di finale contro la Francia, quando hanno giocato praticamente tutta la gara in 10 e mantenuto i nervi saldi ai calci di rigore, anche grazie a Berger.

Il portiere ha effettuato diverse parate decisive nei tempi regolamentari, mentre ai calci di rigore ne ha parati due e ne ha trasformato uno, proprio come ai quarti di finale delle Olimpiadi del 2024 contro il Canada. Alle Olimpiadi, la Germania ha conquistato il bronzo vincendo 1-0 contro la Spagna grazie a un rigore parato da Berger nei minuti di recupero. La sua presenza e la sua bravura saranno fondamentali per sorprendere nuovamente le campionesse del mondo a Zurigo.

Guarda il rigore decisivo parato da Berger

Clàudia Pina (Spagna)

Pina si è fatta conoscere a livello giovanile ma si è davvero affermata negli ultimi 12 mesi, conquistando l'attenzione anche in squadre ricche di campionesse come Spagna e Barcellona. Sempre protagonista con il suo club, sia da titolare che dalla panchina, in questa stagione è stata capocannoniere della UEFA Women's Champions League con 10 gol, diversi dei quali in momenti decisivi della corsa del Barcellona verso la finale.

Pina, che prima di quest'anno aveva segnato appena due reti con la Spagna, ha consolidato il posto in squadra a suon di gol. Il mese scorso, ha firmato una doppietta nel 2-1 in rimonta contro l'Inghilterra che ha portato la Spagna alle finals di UEFA Woman's Nations League, mentre a Women's EURO si è sbloccata contro il Belgio e ha suggellato il 2-0 ai quarti di finale contro la Svizzera.