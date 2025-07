Semifinali Women's EURO 2025: Inghilterra-Italia, Germania-Spagna

Nelle semifinali di UEFA Women's EURO 2025 si affronteranno Inghilterra e Inghilterra martedì a Ginevra e Germania-Spagna mercoledì a Zurigo.

Ecco un breve profilo delle quattro contendenti che si giocheranno l'accesso alla finale di domenica prossima a Basilea.

L'Inghilterra è imbattuta nelle ultime cinque partite con l'Italia, tutte amichevoli, con quattro vittorie, la più recente per 5-1 nel febbraio 2024 in Spagna, con Lauren Hemp autrice di una doppietta.

Tuttavia, in sei incontri ufficiali l'Italia ha ottenuto cinque vittorie e un pareggio. Nell'ultimo incontro ufficiale, l'Italia ha battuto l'Inghilterra per 2-1 nella fase a gironi di Women's EURO 2009. L'Italia ha anche sconfitto l'Inghilterra per 6-2 nei quarti di finale del 1993 e per 2-1 nello spareggio per il terzo posto del 1987.

Women's EURO: Svezia - Inghilterra 2-2 (2-3dcr)

Qualificazioni

Seconda nel Gruppo A3: P1-1c - Svezia, V2-0t - Repubblica d'Irlanda, S1-2c - Francia, V2-1t - Francia, V2-1c - Repubblica d'Irlanda, P0-0t - Svezia

Miglior marcatrice: Alessia Russo 3

Seconda nel Gruppo D

Francia - Inghilterra 2-1 (Zurigo) – Katoto 36', Baltimore 39'; Walsh 87'

Inghilterra - Paesi Bassi 4-0 (Zurigo) – James 22', 60', Stanway 45'+2', Toone 67'

Inghilterra - Galles 6-1 (San Gallo) – Stanway 13'rig., Toone 21', Hemp 40', Russo 44', Mead 72', Beever-Jones 89'; Cain 76'

Quarti di finale

Svezia - Inghilterra 2-2dts, 2-3dcr (Zurigo) – Asllani 3', Blackstenius 25'; Bronze 79', Agyemang 81'

Bilancio in semifinale: V3 S3

2022: Inghilterra - Svezia 4-0 (Sheffield)

2017: Paesi Bassi - Inghilterra 3-0 (Enschede)

2009: Inghilterra - Paesi Bassi 2-1dts (Tampere)

1995: Inghilterra - Germania 2-6tot. (Inghilterra - Germania 1-4, Germania - Inghilterra 2-1)

1987: Svezia - Inghilterra 3-2dts (Moss)

1984: Inghilterra - Danimarca 3-1tot. (Inghilterra - Danimarca 2-1, Danimarca - Inghilterra 0-1)

Precedenti

Miglior piazzamento a Women's EURO: campione (2022)

Women's EURO 2022: campione (Paese ospitante)

Coppa del Mondo Femminile FIFA 2023: seconda

UEFA Women's Nations League 2023/24: seconda nel Gruppo A1

UEFA Women's Nations League 2025: seconda nel Gruppo A3

Ct: Sarina Wiegman

Statistica

Wiegman ha trionfato negli ultimi due Women's EURO, con i Paesi Bassi nel 2017 e con l'Inghilterra nel 2022, anche se in entrambi i casi come padrone di casa e vincendo tutte le partite. Nei suoi quattro precedenti tra WEURO e Mondiali con entrambi i Paesi, la sua squadra ha sempre raggiunto la finale.

Women's EURO 2025: Norvegia 1-2 Italia

Qualificazioni

Prima nel Gruppo A1: V2-0c - Paesi Bassi, S1-2t - Finlandia, P0-0t - Norvegia, P1-1c - Norvegia, P0-0t - Paesi Bassi, V4-0c - Finlandia

Miglior marcatrice: Manuela Giugliano 3

Seconda nel Gruppo B

Belgio - Italia 0-1 (Sion) – Caruso 44'

Portogallo - Italia 1-1 (Ginevra) – Diana Gomes 89'; Girelli 70'

Italia - Spagna 1-3 (Berna) – Oliviero 10'; Athenea 14', Patri 49', Esther González 90'+1'

Quarti di finale

Norvegia - Italia 1-2 (Ginevra) – Hegerberg 66'; Girelli 50', 90'

Bilancio semifinali: V2 S4

1997: Italia - Spagna 2-1 (Lillestrøm)

1993: Italia - Germania 1-1dts, 4-3dcr Germania (Rimini)

1991: Germania - Italia 3-0 (Frederikshavn)

1989: Germania Ovest - Italia 1-1dts, 4-3dcr Italia (Siegen)

1987: Norvegia - Italia 2-0 (Oslo)

1984: Italia - Svezia 3-5tot. (Italia - Svezia 2-3, Svezia - Italia 2-1)

Precedenti

Miglior piazzamento a Women's EURO: seconda (1993, 1997)

Women's EURO 2022: fase a gironi

Coppa del Mondo Femminile FIFA 2023: fase a gironi

UEFA Women's Nations League 2023/24: seconda nel Gruppo A4

UEFA Women's Nations League 2025: seconda nel Gruppo A4

Ct: Andrea Soncin

Statistiche

La vittoria contro la Norvegia è stata la seconda in partite a eliminazione diretta in un torneo importante dalla sconfitta in semifinale di Women's EURO 1997 contro la Spagna (l'altra è stata una vittoria per 2-0 contro la Cina negli ottavi di finale della Coppa del Mondo 2019).

La Germania è imbattuta da otto incontri con la Spagna, a fronte di cinque vittorie e tre pareggi, con un bilancio di 18 gol fatti e 3 subiti. La Germania ha battuto la Spagna per 1-0 per il bronzo olimpico del 2024, per 2-0 nella fase a gironi di Women's EURO 2022 e per 1-0 nello stesso girone della Coppa del Mondo 2019.

Nel primo incontro ufficiale, la Spagna ha rimontato da due gol di svantaggio pareggiando 2-2 a Motril nel novembre 2011, ponendo così fine alla serie di 38 partite vinte dalla Germania nei campionati europei femminili UEFA che durava da 12 anni.

Highlights: Francia 1-1 Germania (5-6 dcr)

Qualificazioni

Prima nel Gruppo A4: V3-2t - Austria, V3-1c - Islanda, V4-1c - Polonia, V3-1t - Polonia, S0-3t - Islanda, V4-0c - Austria

Miglior marcatrice: Lea Schüller 6

Seconda nel Gruppo C

Germania - Polonia 2-0 (San Gallo) – Brand 52', Schüller 66'

Germania - Danimarca 2-1 (Basilea) – Nüsken 56'rig., Schüller 66'; Vangsgaard 26'

Svezia - Germania 4-1 (Zurigo) – Blackstenius 12', Holmberg 25', Rolfö 34'rig., Hurtig 80'; Brand 7'

Quarti di finale

Francia - Germania 1-1dts, 5-6dcr (Basilea) – Geyoro 15'rig., Nüsken 25'

Bilancio in semifinali (solo fase fianle): V9 S1

2022: Germania - Francia 2-1 (Milton Keynes)

2013: Svezia - Germania 0-1 (Goteborg)

2009: Germania - Norvegia 3-1 (Helsinki)

2005: Germania - Finlandia 4-1

2001: Germania - Norvegia 1-0 (Ulm)

1997: Svezia - Germania 0-1 (Karlstad)

1995: Inghilterra - Germania 2-6tot.(Inghilterra - Germania 1-4, Germania - Inghilterra 2-1)

1993: Italia - Germania 1-1dts, 4-3dcr (Rimini)

1991: Germania - Italia 3-0 (Frederikshavn)

1989: Germania Ovest - Italia 1-1dts, 4-3dcr (Siegen)

Precedenti

Miglior piazzamento a Women's EURO: campione x 8 (1989, 1991, 1995, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013)

Women's EURO 2022: seconda

Coppa del Mondo Femminile FIFA 2023: fase a gironi

UEFA Women's Nations League 2023/24: Finals, terza

Olimpiadi 2024: terza

UEFA Women's Nations League 2025: prima nel Gruppo A1 (alle finals)

Ct: Christian Wück

Statistica

La Germania è alla sua 11esima semifinale (record) nelle ultime 12 edizioni.

Highlights: Spagna - Svizzera 2-0

Qualificazioni

Prima nel Gruppo A2: V7-0t - Belgio, V3-1c - Cechia, V2-0t - Danimarca, V3-2c - Danimarca, S1-2t - Cechia, V2-0c - Belgio

Migliori marcatrici: Jenni Hermoso, Salma Paralluelo 3

Prima nel Gruppo B

Spagna - Portogallo 5-0 (Berna) – Esther González 2', 43', Vicky 7', Alexia 41', Martin-Prieto 90'+3'

Spagna - Belgio 6-2 (Thun) – Alexia 22', 86', Paredes 39', Esther González 52', Mariona 61', Pina 81'; Vanhaevermaet 24', Eurlings 50'

Italia - Spagna 1-3 (Berna) – Oliviero 10'; Athenea 14', Patri 49', Esther González 90'+1'

Quarti di finale

Spagna - Svizzera 2-0 (Berna) – Athenea 66', Pina 71'

Bilancio in semifinale (solo fase finale): V0 S1

1997: Italia - Spagna 2-1 (Lillestrøm)

Precedenti

Miglior piazzamento a Women's EURO: semifinale (1997)

Women's EURO 2022: quarti di finale

Coppa del Mondo Femminile FIFA 2023: campione

UEFA Women's Nations League 2023/24: Finals, campione

Olimpiadi 2024: quarto posto

UEFA Women's Nations League 2025 : prima nel Gruppo A3 (alle finals)

Ct: Montse Tomé

Statistica

La Spagna, campione del mondo in carica, è stata la prima squadra a segnare cinque gol in entrambe le prime due partite di un Women's EURO e ha eguagliato il record dell'Inghilterra di 14 gol in un singolo girone. Le spagnole hanno poi battuto la Svizzera vincendo la loro prima partita di una fase a eliminazione diretta in una fase finale di Women's EURO; due anni fa la Spagna ha ottenuto la sua prima vittoria nella fase a eliminazione diretta di una fase finale negli ottavi di finale della Coppa del Mondo femminile, sempre contro la Svizzera, prima di vincere il trofeo.