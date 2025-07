Tutta la determinazione dell'Inghilterra di Lucy Bronze

"Da quando gioco in Nazionale, siamo sempre arrivate almeno in semifinale, quindi non potevamo permetterci di fallire", ha dichiarato un'entusiasta Lucy Bronze a womenseuro.com, dopo la vittoria dell’Inghilterra ai rigori contro la Svezia nei quarti di finale di UEFA Women’s EURO 2025.

Poche giocatrici possono vantare il curriculum di Lucy Bronze nei grandi tornei internazionali. La trentatreenne è stata un punto fermo di ben sei formazioni inglesi consecutive arrivate almeno in semifinale tra Europei e Mondiali. Contro la Svezia, il terzino destro del Chelsea ha offerto una prestazione da protagonista: al 79' della sua presenza n.138 in Nazionale, ha segnato di testa su cross di Chloe Kelly, dando il via alla rimonta inglese, e poi ha trasformato con freddezza il rigore decisivo.

Guarda il rigore decisivo di Lucy Bronze

Nel 2019, Lucy Bronze è diventata il primo difensore a vincere il premio UEFA Women's Player of the Year, coronando una carriera ricca di successi, tra cui cinque titoli di Women's Champions League conquistati con Lyon e Barcelona. Tre anni dopo ha sollevato il suo primo trofeo con l’Inghilterra da padrona di casa a UEFA Women’s EURO 2022, mentre nel 2023 ha disputato la finale della Coppa del Mondo persa 1-0 contro la Spagna.

Quando le è stato chiesto cosa la spinga ancora a dare tutto per la maglia della Nazionale, Bronze ha risposto: "Il mio 'perché' è semplice: amo lavorare sodo e amo questo sport. Ho iniziato a giocare a calcio per passione e, da quando ho capito quanto mi piacesse, ho voluto impegnarmi al massimo".

"Ho una foto che mi ritrae esausta dopo una partita contro la Svezia nel 2019: è il simbolo di ciò che sono pronta a dare ogni volta che indosso la maglia dell’Inghilterra".

Le telecamere hanno ripreso Lucy Bronze mentre, distesa a terra durante i tempi supplementari contro la Svezia, si fasciava la coscia. Poco dopo, però, ha tolto la fasciatura per presentarsi sul dischetto per il suo turno nella serie dei rigori.

Settima nella lista delle rigoriste inglesi, prima di lei quattro sue compagne si erano viste parare il tiro. La pressione era enorme. Eppure, nonostante fosse il suo primo rigore in assoluto con la maglia dell’Inghilterra, Bronze ha calciato con sicurezza, battendo Jennifer Falk e riportando la sua squadra in vantaggio. Pochi istanti dopo, l’errore di Smilla Holmberg ha consegnato all’Inghilterra l’accesso alla semifinale.

"Non avevo mai tirato un rigore con l’Inghilterra prima d’ora – ma ho fiducia nelle mie capacità e in Hannah [Hampton] come portiere. Sapevo che dovevo farmi avanti per la squadra".

Il suo contributo alla nazionale, però, va ben oltre il terreno di gioco, perchè Lucy Bronze è un costante punto di riferimento per le compagne più giovani.

"Una persona che mi sostiene sempre è Lucy Bronze", ha raccontato la centrocampista Grace Clinton a womenseuro.com. "Ho un enorme rispetto per lei, non solo come giocatrice ma anche come persona. Si prende davvero cura di me e mi dà consigli preziosi".

Bronze ora guarda con fiducia alla prossima sfida, la semifinale contro l’Italia: "Affronteremo un’altra squadra di altissimo livello, che ha dimostrato di meritare pienamente questo traguardo", ha dichiarato. "Siamo davvero entusiaste all’idea di giocare contro di loro".