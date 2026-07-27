Il rapporto sull'impatto spiega l'eredità lasciata da UEFA Women's EURO 2025

L’estate scorsa, Women's EURO 2025 ha segnato una svolta storica per il calcio femminile, battendo ogni record in termini di affluenza, audience televisiva e coinvolgimento digitale, attirando sponsorizzazioni senza precedenti e organizzando eventi di grande impatto sia dentro che fuori dal campo, che hanno accelerato l’ascesa di questo sport in tutta Europa.

Il rapporto sull'impatto di UEFA Women's EURO 2025 spiega come il torneo stia promuovendo un cambiamento a lungo termine, mettendo insieme i dati relativi al contributo economico, alla crescita del pubblico, alla partecipazione nel calcio di base, allo sviluppo professionistico e all'eredità sociale e ambientale.

"L'eredità di UEFA Women's EURO 2025 non è un episodio singolo congelato nel tempo", ha affermato il presidente della UEFA, Aleksander Čeferin. "È qualcosa di vivo e tangibile in ogni ragazza che entra a far parte di una squadra, in ogni allenatore che apre nuove porte, in ogni arbitro che scende in campo e in ogni tifoso che torna a seguire le partite".

"Anche molto tempo dopo il fischio finale, il torneo continua a lasciare il segno: nelle comunità, nelle società sportive e nel futuro del calcio femminile".

Sebbene il rapporto metta in luce l’impatto duraturo in tutta Europa, mostra anche come il successo di Women's EURO 2025 abbia dato slancio all’iniziativa 'Unstoppable', la nostra strategia sessennale volta a costruire un futuro dinamico e sostenibile per il calcio femminile.

"Women's EURO è la nostra stella polare. È stato il trampolino di lancio della nostra strategia ‘Unstoppable’ e del nostro impegno da 1 miliardo di euro per lasciare un segno duraturo", ha spiegato Nadine Kessler, direttrice del calcio femminile della UEFA.

"Fin dall’inizio, la nostra ambizione è stata chiara: organizzare un Women's EURO da record, inclusivo e che fa il tutto esaurito negli stadi. E se questo torneo ha dimostrato una cosa, è che ovunque creiamo un palcoscenico per il calcio femminile, il pubblico accorrerà".

"L’atmosfera negli stadi, il legame tra le giocatrici e i tifosi è stato incredibile. Questo è un Europeo femminile che ci accompagnerà a lungo. L’asticella è stata alzata ancora una volta".

Per la nazione ospitante, l’evento ha rappresentato una pietra miliare, coniugando il successo sportivo con risultati sociali e ambientali.

"UEFA Women’s EURO 2025 è stata una dimostrazione convincente della forza, dello slancio e del fascino del calcio femminile", ha dichiarato il presidente della Federazione calcistica svizzera, Peter Knäbel.

"Il nostro obiettivo è migliorare ulteriormente l’accesso al calcio per le ragazze e le donne in tutta la Svizzera e creare le condizioni necessarie affinché possano realizzarsi".

Leggi il rapporto sull'impatto di UEFA Women's EURO 2025

Copertura e tifosi

Un indicatore chiave del successo del torneo è stata la portata senza precedenti del pubblico. Il torneo ha fatto registrare un numero record di 657.291 spettatori complessivi – con un aumento del 14% rispetto al 2022 – segnando la più alta affluenza nella storia di Women's EURO.

Con 29 delle 31 partite che hanno registrato il tutto esaurito, l’affluenza media ha raggiunto il record di 21.203 spettatori a partita. Sebbene gli impianti svizzeri fossero più piccoli di quelli utilizzati nel 2022, hanno registrato sei delle dieci affluenze più elevate nella storia del torneo, oltre al numero complessivo di spettatori più alto di sempre.

Un altro indicatore chiave del successo del torneo è stata la qualità dell’esperienza offerta ai tifosi, che ha incluso biglietti a prezzi accessibili, iniziative nelle città ospitanti, fan zone coinvolgenti e ambienti negli stadi di altissimo livello.

Getty Images

Economia e turismo

Il prodotto economico della Svizzera ha registrato un incremento di 205 milioni di franchi (220 milioni di euro) grazie all’organizzazione di Women's EURO 2025, grazie all’interesse senza precedenti da parte degli spettatori e all'enorme richiesta turistica da tutto il mondo.

Con oltre 230.000 biglietti venduti a tifosi di 167 nazionalità, le città ospitanti hanno registrato una spesa di 71 milioni di franchi (76 milioni di euro) da parte dei visitatori nazionali e internazionali. La spesa nei ristoranti è quasi raddoppiata a Berna (+97%) ed è cresciuta notevolmente a Lucerna (+70%) e Basilea (+60%), mentre la spesa per l’intrattenimento è più che raddoppiata a Sion (+127%) e più che triplicata a Thun (+242%).

L’organizzazione e lo svolgimento di Women's EURO 2025 hanno sostenuto quasi 2.300 posti di lavoro equivalenti a tempo pieno in tutta la Svizzera, di cui quasi 1.800 nelle otto città ospitanti.

Oltre a questi effetti economici misurabili, i riscontri dei residenti evidenziano come Women's EURO 2025 sia stato vissuto nelle città ospitanti: l’87% ritiene infatti che il torneo abbia avuto un impatto positivo sulle attività commerciali e sull’economia locali.

Il calcio professionistico

Women's EURO 2025 ha dimostrato la portata, la visibilità e la maturità commerciale sempre crescenti del calcio femminile d’élite. Con un pubblico globale complessivo che ha superato i 500 milioni di spettatori, è stata l’edizione più seguita nella storia del torneo, mentre un numero record di 21 partner del torneo ha determinato un aumento del 150% dei ricavi da sponsorizzazioni rispetto al 2022.

In Svizzera, questo slancio si è tradotto in progressi a livello di campionati nazionali, club e nazionale. L’affluenza alla Super League femminile svizzera è aumentata del 42% nel weekend di apertura della stagione 2025/26. Nel corso della stagione, l’affluenza totale ha raggiunto le 126.274 presenze, con un aumento del 50% rispetto alla stagione precedente.

Dei dieci club del campionato, otto hanno segnalato un maggiore interesse da parte degli sponsor e hanno convenuto che Women's EURO 2025 avesse migliorato la loro visibilità, mentre sette hanno attribuito direttamente al torneo la crescita dell’affluenza.

Oltre a questi risultati, il torneo ha anche contribuito a un cambiamento misurabile nella percezione del calcio femminile, aiutando ad ampliare il pubblico e ad approfondire il coinvolgimento. Tra i tifosi presenti, di cui quasi la metà assisteva per la prima volta a una partita di calcio femminile professionistico, l’86% intendeva continuare a seguire il calcio femminile e il 91% intendeva guardare più partite dal vivo o in TV.

L'impatto di UEFA Women's EURO 2025 oltre la Svizzera In tutta Europa, le federazioni nazionali hanno riferito come Wonen's EURO 2025 abbia dato impulso alla partecipazione, all’attività di allenatori e arbitri, per non parlare dell’affluenza alle partite e della copertura mediatica del calcio femminile. Il 92% delle federazioni affiliate alla UEFA ha segnalato un impatto positivo sul calcio femminile e giovanile, percentuale che sale al 100% tra le 16 nazioni partecipanti. Delle 55 federazioni totali, il 73% ha registrato una maggiore copertura mediatica della propria nazionale femminile, mentre il 53% ha segnalato una maggiore copertura del proprio campionato nazionale di massima serie. Nel contempo, il 61% ha attribuito al torneo la crescita della partecipazione, dell’attività di allenatori o di arbitri, con il 60% che ha registrato una maggiore partecipazione nella fascia under 18 e il 53% in quella over 18.

UEFA via Getty Images

Impatto sociale e calcio di base

La Federazione Svizzera di Calcio (SFA) ha trasformato lo slancio generato da Women's EURO 2025 in una crescita record in tutto il mondo del calcio grazie al suo piano di legacy “Here to Stay”.

A meno di un anno dal torneo sono già stati raggiunti livelli record di partecipazione femminile nel calcio di base svizzero. Dal 2023, il numero di giocatrici tesserate è passato da 39.853 a 48.098, quello degli allenatori da 2.331 a 2.895 e quello degli arbitri da 119 a 153.

Tra le giocatrici di calcio di base intervistate per il rapporto, il 70% ha valutato come buone o molto buone le opportunità per le donne e le ragazze di giocare a calcio dopo il torneo, in aumento rispetto al 53% registrato prima del torneo.

Women's EURO 2025 ha lasciato un segno profondo anche nelle comunità che l'ha ospitato. Circa l’83% dei residenti delle città ospitanti ha dichiarato di essere orgoglioso di aver accolto il torneo, mentre il 70% ha riferito che esso ha avuto un effetto positivo sul proprio benessere. Dietro le quinte, 2.500 volontari di 73 nazionalità hanno contribuito alla realizzazione dell’evento – più della metà dei quali erano donne.

La Fondazione UERA a Women's EURO 2025 Women's EURO 2025 ha sostenuto una serie di iniziative volte all’inclusione e all’accessibilità realizzate attraverso la UEFA Foundation for Children, coniugando esperienze inclusive nei giorni delle partite con investimenti a lungo termine a favore della parità di genere in tutta Europa. Queste iniziative hanno sfruttato la visibilità e la portata del torneo per ampliare la partecipazione, ridurre gli ostacoli che impediscono alle minoranze svantaggiate di vivere l’esperienza del torneo ed estendere l’impatto sociale oltre gli stadi, raggiungendo le comunità in tutta la Svizzera e nelle nazioni partecipanti.

Sostenibilità

Trattandosi di un importante evento internazionale, era fondamentale che Women's EURO 2025 fosse organizzati in modo da garantire valore a lungo termine, credibilità e un impatto positivo. Il torneo si è basato su solidi principi ambientali, sociali e di governance (ESG), a loro volta in linea con la Strategia di Sostenibilità del Calcio UEFA 2030 e con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Si è registrato un elevato ricorso ai mezzi di trasporto sostenibili: l’86% degli spettatori si è spostato con i mezzi pubblici, a piedi o in bicicletta, mentre il 90% del personale ha raggiunto le città ospitanti in treno anziché in auto.

Delle otto sedi, cinque sono state alimentate al 100% da energia rinnovabile; il 70% della segnaletica e degli allestimenti dell’evento è stato riciclato o riutilizzato in modo creativo grazie alla collaborazione con Lidl e nessun rifiuto generato dal torneo è stato conferito in discarica.

Per garantire a tutti pari accesso al torneo, la UEFA ha offerto con successo servizi di accessibilità in tutti gli stadi, con il supporto di 53 volontari dedicati all’accessibilità.

Abbiamo inoltre implementato il commento audiodescrittivo in tutte le 31 partite, raggiungendo 1.217 ascoltatori unici in 3.421 interazioni, garantito la vendita di 404.223 biglietti a un prezzo pari o inferiore a 30 CHF (33 €) e fornito servizi di accessibilità giudicati almeno soddisfacenti dal 94% dei possessori di biglietti riservati alle persone con disabilità.

Mentre l'eredità del torneo dello scorso anno sta trasformando la portata di questo sport in tutta Europa, è già iniziato il conto alla rovescia per UEFA Women's EURO 2029 in Germania e per un'altra occasione per portare il calcio femminile a livelli ancora più alti.