I club ricevono la cifra record di 9 milioni di euro da UEFA Women's EURO 2025

Il fondo rispecchia il crescente successo di Women's EURO, sottolineandone l'importanza come propulsore della continua crescita del calcio femminile.

I finanziamenti premiano sia i club d'elite che quelli dilettantistici le cui giocatrici sono state selezionate per Women's EURO 2025, riconoscendone l'importante ruolo che svolgono nel loro sviluppo e nel sostegno al successo delle nazionali.

Un impegno più ampio verso il calcio femminile

Il grande aumento dei benefit per club dà seguito all'aumento dei fondi disponibili per il torneo, come la crescita del 156% del montepremi di Women's EURO. Per la prima volta, le giocatrici hanno ricevuto una percentuale garantita dei premi.

Il torneo ha battuto record dentro e fuori dal campo, rispecchiando il nostro continuo impegno verso il calcio femminile in tutta Europa.

Aleksander Čeferin, presidente UEFA: "Mentre il calcio femminile continua a crescere e prosperare, vogliamo che tutti condividano il suo successo. Il programma di benefit per club riflette il ruolo fondamentale dei club per la crescita delle giocatrici che hanno reso UEFA Women's EURO 2025 un torneo innovativo e memorabile. I fondi non sono solo una ricompensa finanziaria – sono un investimento nel futuro del calcio, rafforzando l'importante legame tra club e nazionali".

Nadine Kessler, direttrice calcio femminile UEFA: "Il grande successo di UEFA Women's EURO 2025 è stato possibile grazie a uno sforzo collettivo, investimenti importanti e prestazioni di giocatrici di livello mondiale che indossano con orgoglio la maglia del loro paese. Il programma di benefit riconosce l'immenso contributo dei club nello sviluppo di questi grandi talenti".

Nasser Al-Khelaïfi, presidente EFC: "L'EFC è molto soddisfatta che più di 100 club femminili abbiano ricevuto vantaggi concedendo il nulla osta alle loro giocatrici per UEFA Women's EURO 2025. I programmi di benefit per club sono un pilastro chiave della nostra partnership strategica con la UEFA e rafforzano la collaborazione tra club e nazionali per far crescere questo sport".

Chi ha ricevuto i benefit per club?

Complessivamente, i fondi sono stati destinati ai club di 16 campionati. L'importo distribuito è stato calcolato in base al numero di giorni per cui ogni giocatrice è rimasta alla fase finale, considerando 10 giorni di preparazione, il numero giorni al torneo e un giorno di viaggio aggiuntivo.

La tariffa giornaliera ammontava a 1095 € per giocatrice, garantendo un minimo di 21.900 € per ciascuna di loro in caso di eliminazione alla fase a gironi. Se durante il torneo una giocatrice veniva sostituita per infortunio o tesserata da un nuovo club, i club ricevevano un pagamento proporzionale.

Per consultare l'elenco completo dei club e le cifre ricevute da ciascuno, fare clic qui.