Alexia Putellas vuole scrivere la storia della Spagna a Women's EURO 2025

Con la Spagna che si appresta a disputare la sua prima finale di UEFA Women's EURO, abbiamo acceso i riflettori su una delle protagoniste indiscusse del cammino delle campionesse del mondo, Alexia Putellas.

Per Alexia, la finale di domenica contro le campionesse in carica dell'Inghilterra ha un significato ancora più profondo. La talentuosa centrocampista, infatti, ha saltato Women's EURO 2022 per infortunio, ma ha recuperato il tempo perduto durante la corsa della Spagna verso la finale. Oltre ai tre gol realizzati finora, l'asso del Barcellona ha anche effettuato quattro assist (totale gol+assist più alto rispetto a tutte le altre calciatrici di questo Europeo) e vinto due premi di Player of the Match.

Top Scorer: i tre gol di Alexia Putellas

"Per me è un'altra occasione", ha detto parlando della partita di domenica a Basilea. "Ho avuto la fortuna di giocare molte finali nel corso della mia carriera, ma non ho mai giocato una finale di un Europeo. Sono davvero entusiasta e non vedo l'ora che arrivi domenica per fare ciò che serve per vincere".

Nonostante tutti i suoi successi a livello di club e nazionale, la due volte Giocatrice dell'Anno UEFA non si sente ancora appagata. Dalla sua infanzia a Mollet del Vallès fino alla gloria mondiale ed europea (ha vinto la Coppa del Mondo femminile FIFA e la UEFA Women's Nations League), la spagnola è un punto di riferimento per le giovani che si avvicinano al calcio sia in Spagna che nel resto del mondo.

"Non avrei mai creduto di essere qui oggi", ha ammesso parlando dei suoi sogni da giovane. "Nemmeno nei sogni da ragazzina avrei immaginato di arrivare a questo punto. È incredibile".

Women's EURO 2025: il cammino della Spagna verso la finale

Alexia non solo incarna l'evoluzione del calcio femminile spagnolo, ma è anche la mente tattica della squadra. La sua intelligenza in campo è stata fondamentale per una squadra che si è adattata e ha superato tutte le difficoltà incontrate in Svizzera, anche se preferisce condividere il merito con le sue compagne di squadra.

"Capire dove sono gli spazi, sapere quando verticalizzare o giocare in ampiezza: questa comprensione del gioco è uno dei nostri maggiori punti di forza", ha detto. "Abbiamo giocatrici straordinarie. Ognuna di noi porta qualcosa di unico e io cerco di imparare da tutte loro".

Inghilterra-Spagna: i precedenti a Women's EURO

Infine, Alexia ha un messaggio per tutte le ragazze e le tifose che sognano di seguire le sue orme, indipendentemente dal risultato di St. Jakob-Park. Dopo tutto, Alexia non sta giocando solo per vincere un altro trofeo, ma sta portando avanti qualcosa di più ampio: la bambina che sognava in grande è diventata il simbolo di una squadra che sta facendo la storia della Spagna e del calcio femminile.

"Vogliamo fare divertire i tifosi e fare in modo che si rispecchino in noi, che vedano il calcio come uno spettacolo e una competizione. Spero che questo ispiri molte persone a dare il meglio di sé, non solo nello sport ma in ogni ambito della vita".