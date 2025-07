Inghilterra - Italia, anteprima semifinale: dove guardarla, orario e probabili formazioni

Tutto quello che devi sapere sulla semifinale di UEFA Women's EURO 2025 tra Inghilterra e Italia.

La partita in breve Quando: martedì 22 luglio (21:00 CET)

Dove: Stade de Genève, Geneva

Cosa: semifinale di UEFA Women's EURO 

Dove guardare Inghilterra - Italia in TV

Cosa devi sapere?

L'Italia torna in semifinale dopo 28 anni e, pur partendo sfavorita contro le campionesse in carica, è convinta che il meglio non sia ancora stato scritto. Ispirate dalla doppietta di Cristiana Girelli, le Azzurre hanno sorpreso la Norvegia a Ginevra con un gol nel finale dopo aver superato un girone difficile che comprendeva Belgio, Portogallo e Spagna.

L'anno scorso, l'Inghilterra ha trionfato 5-1 in un'amichevole contro le azzurre, ma in questo torneo non è stata costante. Dopo aver perso la prima gara contro la Francia, si è ripresa con due vittorie nette contro Paesi Bassi e Galles, ma ai quarti contro la Svezia si è ritrovata sotto di due gol fino a 12 minuti dalla fine per poi vincere ai calci di rigore. 

Probabili formazioni

Inghilterra: Hampton; Bronze, Williamson, Carter, Greenwood; Toone, Walsh, Stanway; James, Russo, Hemp

Italia: Giuliani; Oliviero, Salvai, Linari, Di Guglielmo; Giugliano; Cantore, Caruso, Severini, Bonansea; Girelli

L'opinione dei reporter

Faye Hackwell, reporter Inghilterra

Come sempre, l'Inghilterra ha dimostrato resilienza e fiducia in se stessa, raggiungendo la sesta semifinale consecutiva in un torneo internazionale. Le Lionesses vorranno una gara meno impegnativa di quella contro la Svezia, quindi sarà fondamentale impedire all'Italia di segnare per prima, come ha fatto in tutte e quattro le partite giocate finora. Grazie alla sua solida esperienza, ci si aspetta che la "vera Inghilterra" dia il massimo per difendere il titolo a Basilea.

Francesco Corda, reporter Italia

Tra l'Italia e un posto totalmente inaspettato in finale ci sono le campionesse in carica dell'Inghilterra. Rivelazione del torneo grazie al suo affiatamento e alla sempreverde Cristiana Girelli, la squadra di Andrea Soncin insegue un altro grande risultato dopo aver raggiunto la semifinale per la prima volta dal 1997. Le Azzurre sono chiaramente sfavorite, ma se riusciranno a giocare la "partita perfetta" – come hanno detto tutte e 23 le giocatrici – potrebbero portare avanti il loro sogno.

Le parole dal campo

Sarina Wiegman, Ct Inghilterra: "Di solito si vuole giocare bene fin dal primo minuto ed essere equilibrate, ma [contro la Svezia] ci serviva qualcos'altro. Ora vedremo cosa ci serve martedì. Inizieremo a preparare il piano gara e speriamo di riuscire a mantenere un po' più la calma".

Andrea Soncin, Ct Italia: "Conosciamo bene l'Inghilterra. Ha esperienza, soprattutto nei tornei più importanti, ma non è imbattibile. È una squadra di grande qualità, soprattutto in attacco. Abbiamo il massimo rispetto per loro, per quello che hanno dimostrato negli anni e per quello che continuano a dimostrare con tante giocatrici di talento, ma allo stesso tempo siamo pienamente consapevoli di ciò che stiamo costruendo, della nostra identità e dei nostri punti di forza. Vogliamo continuare a inseguire il sogno e viverlo fino alla fine".

Prossime partite La vincitrice affronterà Germania o Spagna in finale a Basilea domenica 27 luglio.

