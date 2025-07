Francia - Germania 1-1 (dts, Germania vince 6-5 dcr): le tedesche resistono e vincono ai rigori

Non per la prima volta, Ann-Katrin Berger è l'arma in più della Germania ai calci di rigore, dopo uno straordinario quarto di finale di Women's EURO 2025 disputato per più di 105 minuti con una giocatrice in meno contro la Francia a Basilea. Ora, la prossima gara sarà la semifinale di mercoledì a Zurigo contro la Spagna.

Una Germania ampiamente rimaneggiata si ritrova con una giocatrice in meno e in svantaggio nel giro di 15 minuti, con l'espulsione di Kathrin Hendrich e il successivo rigore trasformato da Grace Geyoro. Sjoeke Nüsken pareggia di testa, ma nella ripresa si fa ipnotizzare da Pauline Peyraud-Magnin dagli 11 metri. La Germania resiste fino ai supplementari e arriva ai tiri dal dischetto: Berger ne trasforma uno e ne para due, regalando alla sua squadra l'undicesima semifinale europea femminile (un record).

I momenti chiave 15' Geyoro trasforma un rigore dopo l'espulsione di Hendrich

25' Nüsken pareggia di testa69' Peyraud-Magnin para il rigore di Nüsken 

103' Un'incredibile parata di Berger evita un autogol

120+3' Malard colpisce la traversa dalla distanza

Calci di rigore Berger ne para due e ne trasforma uno

La cronaca

La Francia ritrova Griedge Mbock Bathy dopo un infortunio che l'aveva esclusa dalla fase a gironi e la schiera titolare insieme alla rientrante Maëlle Lakrar, formando la coppia centrale attesa prima del torneo. La Germania, invece, è priva del terzino destro Carlotta Wamser (squalificata) e della capitana Giulia Gwinn (infortunata ma in panchina per sostenere la squadra), spostando Sarai Linder dalla sinistra e inserendo Franziska Kett. Kathrin Hendrich è titolare al centro della difesa e Janina Minge è a centrocampo, mentre Giovanna Hoffmann sostituisce a sorpresa Lea Schüller in attacco.

La Germania cerca di strappare il gioco alla Francia e si procura un'occasione in avvio con Jule Brand. Al 15', però, Hendrich viene espulsa per aver trattenuto i capelli a Mbock Bathy in area e Geyoro trasforma il rigore nonostante l'intuizione di Ann-Katrin Berger.

La partita minuto per minuto: Francia - Germania 1-1 (dts, Germania vince 6-5 dcr)

La Germania è dunque costretta a un altro cambio difensivo, con Sophie Kleinherne in campo come terzino destro, Linder sacrificata e Minge arretrata nel 4-2-3 di Christian Wuck, ma la Francia cerca di far valere il suo maggior talento. Contro i pronostici, però, arriva il pareggio della Germania con un colpo di testa di Nüsken sul primo palo su calcio d'angolo di Klara Bühl.

I tifosi della Germania, che costituiscono la maggior parte dei 34.128 presenti, urlano a gran voce, ancora di più quando Berger para una punizione a giro di Delphine Cascarino. Dopo aver iniziato la gara sulla fascia sinistra, Cascarino torna sulla destra, rivelandosi di nuovo la giocatrice francese più pericolosa, ma la Germania con il suo nuovo assetto appare molto determinata.

Il secondo tempo inizia in modo simile, con la Francia che domina nel possesso palla ma la Germania sempre pronta a reagire. Cascarino viene lanciata in area prima del quarto d'ora, ma Berger, inizialmente fuori porta, arretra in tempo e para in tuffo. Sul successivo calcio d'angolo, Berger è bravissima a neutralizzare Marie-Antoinette Katoto, poi respinge un tiro di Diani su un'altra bella azione di Cascarino.

Ann-Katrin Berger, protagonista ai rigori Getty Images

La Francia inserisce Baltimore. Di nuovo a sorpresa, la Germania si procura un calcio di rigore per atterramento di Selma Bacha ai danni di Brand, ma Pauline Peyraud-Magnin para il tiro dagli 11 metri di Nüsken. Poco prima del 90', un calcio d'angolo di Bacha viene deviato verso la porta da Elisa De Almeida, ma Berger neutralizza.

Si procede dunque ai tempi supplementari, durante i quali entra Schüller. La Germania macina chilometri ed è instancabile nel tentativo di neutralizzare la superiorità numerica della Francia.

Altrettanto determinata è Berger, che compie una miracolosa parata in tuffo all'indietro su un colpo di testa di Minge destinato a entrare i porta. Quindi, Baltimore tenta il cross, ma il colpo di testa della subentrata Melvine Malard non riesce a superare Berger.

Allo scadere dei tempi supplementari, Malard tenta la fortuna dalla distanza, ma il suo tiro scheggia la traversa e la gara prosegue ai calci di rigore. Berger, una specialista, para il tiro di Amel Majri, ma la Germania sbaglia il quarto con Sara Däbritz.

Nella serie a oltranza, Berger trasforma un rigore e para il settimo di Alice Sombath. Il portiere ne aveva segnato uno e parati due anche ai quarti di finale delle Olimpiadi del 2024 contro il Canada: ora spera di fare altrettanto contro la Spagna, vincitrice dagli 11 metri contro le tedesche nella finale per il terzo posto di un anno fa.

Player of the Match: Ann-Katrin Berger (Germania)

Ann-Katrin Berger con il premio VISA Player of the Match

"Berger ha parato due rigori e ne ha segnato uno, ma ha anche dimostrato grande concentrazione per tutta la partita. Ha dato il suo contributo sia nel possesso palla che tra i pali, in particolare con la sua splendida parata ai supplementari".

Osservatori tecnici UEFA

Storia della partita

Formazioni

Francia: Peyraud-Magnin; De Almeida (N'Dongala 112'), Mbock Bathy (Sombath 85'), Lakrar, Bacha; Geyoro (Majri 112'), Jean-François, Karchaoui; Cascarino (Malard 76'), Katoto (Mateo 76'), Diani (Baltimore 67')

Germania: Berger; Linder (Kleinherne 20'), Knaak, Hendrich, Kett (Cerci 114'); Senss (Däbritz 120'), Minge, Nüsken; Brand