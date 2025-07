Svezia - Inghilterra 2-2 (dts, 2-3 dcr), quarti di finale Women's EURO 2025: le leonesse vincono ai rigori dopo una rimonta al cardiopalma

Le campionesse d'Europa in carica affronteranno l'Italia nella semifinale di UEFA Women's EURO 2025 dopo la vittoria al cardiopalma ai quarti di finale contro la Svezia a Zurigo.

Dopo aver chiuso il primo tempo sotto di due gol, le inglesi mettono in scena una straordinaria rimonta nel finale di gara, trascinando la partita ai rigori. Al termine di una lunga serie di tiri dal dischetto, l'Inghilterra conquista la qualificazione in semifinale ai danni di un'ottima Svezia a Zurigo.

Momenti chiave 2' Asllani porta la Svezia in vantaggio

6' Falk devia il pallonetto di Hemp sulla traversa

25' Blackstenius segna il 2-0

79' Bronze accorcia di testa

81' Agyemang pareggia

Calci di rigore: l'Inghilterra vince nei calci a oltranza

La cronaca

Nonostante la grande prestazione del terzino destro 18enne della Svezia, Smilla Holmberg, nel successo per 4-1 sulla Germania, il ct Peter Gerhardsson le preferisce Hanna Lundkvist per dare maggiore copertura alla difesa. Le Inglesi invece mantengono la stessa formazione delle vittorie contro Paesi Bassi e Galles dopo la sconfitta contro la Francia che aveva complicato i piani delle campionesse in carica.

La cronaca di Svezia - Inghilterra 2-2 (dts, 2-3 dcr)

Dopo soli due minuti, il passaggio in difesa di Jess Carter verso Keira Walsh viene intercettato da Filippa Angeldahl che la passa di prima a Stina Blackstenius. La numero 11 della Svezia stoppa il pallone di destro e lo passa di sinistro a Kosovare Asllani che con freddezza da dentro l'area sigla il vantaggio segnando il suo 50° gol in nazionale. Poco dopo Blackstenius sfiora il 2-0 ma la sua conclusione a porta vuota dopo aver aggirato il portiere avversario viene intercettato da Leah Williamson in scivolata, sua compagna di club all'Arsenal.

Al 6° minuto, l'Inghilterra sfiora il pareggio con un pallonetto di Lauren Hemp che viene deviato sulla traversa da Jennifer Falk. Dopo i primi sei minuti di fuoco, la partita entra in una fase di stallo, ma al 25' la Svezia raddoppia: dopo aver riconquistato palla sulla propria metà campo, Julia Zigiotti Olme lancia Blackstenius sulla destra che supera Carter in velocità e calcia da dentro l'area a incrociare superando Hampton.

L'esultanza di Kosovare Asllani AFP via Getty Images

Le campionesse in carica chiudono il primo tempo sotto di due gol, ma il passivo sarebbe potuto essere maggiore se Hampton non avesse fatto una parata decisiva in tuffo su Fridolina Rolfö. L'Inghilterra inizia il secondo tempo alla ricerca del gol della speranza, e ci va vicino con Hemp dopo un cross di Alessia Russo.

La partita continua a giocarsi a ritmi alti, e la Svezia prova ad allungare il vantaggio con Blackstenius, ma la sua conclusione trova i guantoni di Hampton. L'Inghilterra continua a spingere e Hemp trova un varco, ma invece di tirare in porta effettua un passaggio che innesca il contropiede della Svezia. Nel cambio di fronte, la conclusione di Johanna Rytting Kaneryd, però, manca il bersaglio.

Sotto di due gol, Wiegman fa entrare Agyemang, il giovane talento che contro la Francia è stata decisiva nella rimonta di due gol, e la capocannoniera di WEURO 2022 Beth Mead. Agyemang (che due anni prima aveva segnato una doppietta contro la Svezia nella fase a gironi di WEURO U17) entra in area e serve Hemp, ma il suo colpo di testa viene parato da Falk.

A 11 minuti dalla fine per le inglesi si riaccende la speranza, quando la neo-entrata Chloe Kelly mette in mezzo un cross dalla sinistra che scavalca il portiere e trova la testa di Bronze. Due minuti più tardi, le campionesse in carica trovano il pari col 96° gol di questa fase finale (nuovo record): dopo l'ennesimo cross di Kelly, la palla viene respinta di testa da Andersson, ma la sua ribattuta finisce sui piedi di Agyemang che da pochi passi non sbaglia.

Michelle Agyemang festeggia il pari UEFA via Getty Images

Madelen Janogy (entrata a partita in corso) sfiora il colpaccio per la Svezia, ma Hampton respinge il suo tiro. Entrambe le squadre vanno vicino al gol, ma grazie all'abilità di entrambi i portieri, la partita va ai supplementari.

All'inizio della mezz'ora supplementare Angeldahl prova un tiro dalla distanza che Hampton respinge allungandosi. Nathalie Björn colpisce di testa un cross preciso di Angeldahl, poi Lina Hurtig prova una conclusione ma la neo-entrata Niamh Charles si fa trovare in traiettoria.

La partita rimane sul pari e si va ai rigori che mancavano dal ritorno della finale dell'edizione inaugurale del 1984 (vinti dalla Svezia contro l'Inghilterra). Dopo una lunghissima sequenza di rigori fatta di gol, errori e parate, al settimo tiro dal dischetto Lucy Bronze segna per l'Inghilterra ma Holmberg calcia alto mettendo fine al cammino delle svedesi.

Player of the Match: Hannah Hampton (Inghilterra)

Player of the Match: Hannah Hampton

"Ai calci di rigore il portiere è quasi sempre l'ago della bilancia, e anche questa volta l'estremo difensore non ha deluso le aspettative. Hampton ha dimostrato un carattere molto forte e ogni volta che le compagne hanno sbagliato un rigore, lei si è fatta trovare pronta per riportare la partita in equilibrio".

Osservatori Tecnici UEFA

Formazioni

Svezia: Falk; Lundkvist (Holmberg 61'), Björn, Eriksson, Andersson (Nildén 106'); Angeldahl, Zigiotti Olme; Rytting Kaneryd (Jakobsson 106'), Asllani (Hurtig 77'), Rolfö (Janogy 78'); Blackstenius (Blomqvist 117')

Inghilterra: Hampton; Bronze, Williamson (Charles 106'), Carter (Morgan 70'), Greenwood; Toone (Mead 70'), Walsh (Clinton 104'), Stanway (Agyemang 70'); James, Russo, Hemp (Kelly 78')