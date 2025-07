Norvegia - Italia, anteprima quarti di finale: dove guardarla, orario e probabili formazioni

Tutto quello che c'è da sapere sul quarto di finale di UEFA Women's EURO 2025 tra Norvegia e Italia.

La partita in breve Quando: mercoledì 16 luglio (21:00 CET)

Dove: Stade de Genève, Ginevra

Cosa: quarti di finale di UEFA Women's EURO

Dove guardare Norvegia - Italia in TV

Cosa devi sapere?

La Norvegia ha superato la fase a gironi a punteggio pieno e ha vinto due titoli europei. Un successo contro le Azzurre la porterebbe in semifinale per la prima volta dal 2013, ultimo anno in cui l'Italia ha superato la prima fase. La sua ultima risale invece al 1997.

La sconfitta contro la Spagna alla terza giornata è stata ampia, ma l'Italia è cresciuta durante il torneo e non dovrebbe aver perso fiducia. I due pareggi nelle qualificazioni dello scorso anno fanno pensare a una gara molto combattuta a Ginevra.

Probabili formazioni

Norvegia: Fiskerstrand; Bjelde, Harviken, Mjelde, T. Hansen; Bøe Risa, Engen, Maanum; Graham Hansen, Hegerberg, Gaupset

Squalificate: B. Lund

Diffidate: Bjelde

Italia: Giuliani; Lenzini, Salvai, Linari; Oliviero, Giugliano, Caruso, Boattin; Cantore, Girelli, Bonansea

Diffidate: Cantore, Di Guglielmo, Giugliano, Lenzini

L'opinione dei reporter

Sara Nilssen Kilen, reporter Norvegia

La Norvegia ha raggiunto i quarti con tre vittorie su tre e affronta un'Italia contro cui ha pareggiato due volte l'anno scorso. Con Marit Bratberg Lund squalificata e Signe Gaupset che spinge per un posto da titolare, sarà interessante vedere l'undici proposto dalla Ct Gemma Grainger. Aspettatevi una partita serrata mercoledì, perché entrambe hanno le semifinali nel mirino.

Francesco Corda, Italia reporter

Tornata ai quarti di finale dopo 12 anni, l'Italia non vuole rinunciare ai propri sogni. La Norvegia è un avversario temuto e rispettato, ma la squadra di Andrea Soncin – che potrebbe schierare la stessa formazione vista contro la Spagna – è fiduciosa e sa di avere le carte giuste per batterla, soprattutto se Girelli riuscirà a giocare come contro il Portogallo. Anche Manuela Giugliano e Sofia Cantore dovranno alzare l'asticella per riportare l'Italia in semifinale dopo 28 anni.

Le parole dal campo

Gemma Grainger, Ct Norvegia: "L'Italia è una squadra che ci è molto vicina per livello. I suoi punti di forza sono le singole giocatrici. Dal punto di vista difensivo sono molto ben organizzate, come prevedibile, con una difesa a cinque solida. Dal punto di vista offensivo, la squadra porta tante giocatrici in area quando attacca".

Andrea Soncin, Ct Italia: "C'è uno spirito magico in questo gruppo e le ragazze sono mature; sanno esattamente quanto hanno lottato per guadagnarsi il posto e quanto abbiamo dovuto lottare per raggiungere questo piccolo traguardo. Affronteremo la prossima partita allo stesso modo, perché vogliamo continuare a inseguire il nostro sogno. Conosciamo bene la Norvegia e crediamo di poter andare avanti sfruttando al massimo le risorse che abbiamo, ma anche godendoci il momento".

Prossime partite La vincitrice affronterà Svezia o Inghilterra in semifinale a Ginevra martedì 22 luglio

