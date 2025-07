Portogallo - Italia 1-1: qualificazione rimandata per le Azzurre

Diana Gomes segna all'89' e vanifica lo straordinario gol di Cristiana Girelli, rimettendo in corsa il Portogallo nel Gruppo B di UEFA Women's EURO 2025. Tutto si deciderà alla terza giornata, quando l'Italia affronterà la Spagna (già qualificata) e le lusitane incontreranno il Belgio.

I momenti chiave 20' Il colpo di testa di Salvai finisce sulla traversa

45' Patricia Morais respinge la conclusione ravvicinata di Girelli

70' Girelli segna con un fantastico tiro all'incrocio

89' Diana Gomes pareggia

90' Patricia Morais blocca un tiro di Bergamaschi

La cronaca

Nel prepartita, oltre a elogiare le Azzurre, il Ct portoghese Francisco Neto prevede che la sua squadra avrà "spazi da sfruttare". Per i primi 45 minuti, però, questi spazi rimangono decisamente inesplorati e l'Italia, che con una vittoria andrebbe matematicamente i quarti, domina.

La partita minuto per minuto: Portogallo - Italia 1-1

Cecilia Salvai colpisce la traversa di testa, Patricia Morais neutralizza un tiro della vivace Cristiana Girelli e, quando Emma Severini segna al 37', il gol viene annullato per fuorigioco. Guidata dall'indomabile capitana Ana Borges, il Portogallo resiste a malapena, ma nella ripresa comincia a crescere.

Cecilia Salvai (a destra) guarda il suo colpo di testa finire sul legno UEFA via Getty Images

Francisca Nazareth, alla prima partita dopo quattro mesi, sale in cattedra e l'Italia appare più in difficoltà, ma poi segna con Girelli. Sulla sinistra, la capitana azzurra si prepara a servire una compagna in sovrapposizione, ma poi si accentra e fa partire uno splendido tiro a giro che si insacca all'incrocio.

È il preambolo agli ultimi 20 minuti, i più spettacolari. Dopo un gol annullato a Diana Silva per fuorigioco, Carole Costa colpisce un legno e nel prosieguo dell'azione Diana Gomes firma il pareggio con un pallonetto ai danni di Laura Giuliani. C'è ancora tempo per occasioni su entrambi i fronti, ma i portieri rispondono ottimamente.

La gara termina in parità, quindi entrambe le squadre affronteranno le ultime partite di venerdì con la speranza di approdare ai quarti di finale.

Player of the Match: Cristiana Girelli (Italia)

Cristiana Girelli FIGC via Getty Images

"Girelli ha segnato un gol di pregevole fattura ed è stata al centro di tutto ciò di buono che ha fatto l'Italia".

Osservatori tecnici UEFA

Storia della partita

Guarda le statistiche della partita

Statistiche chiave

Questo è il primo pareggio in 17 incontri tra le due squadre in tutte le competizioni, dopo 14 vittorie dell'Italia e due del Portogallo.

Il Portogallo ha subito il gol di apertura in sette partite su otto alla fase finale degli Europei femminili.

Tatiana Pinto, Diana Silva, Dolores Silva, Carole Costa e Ana Borges sono sempre state in campo per il Portogallo alle fasi finali di Women's EURO, con otto partite disputate finora.

Il Portogallo non segnava da cinque gare prima di pareggiare con Diana Gomes a Ginevra.

L'opinione dei reporter

Inês De Oliveira Martins, reporter Portogallo

Più che una partita, un giro sulle montagne russe. Grazie al gol di Diana Gomes nel finale, il Portogallo arriva alla terza giornata con ancora qualche speranza di raggiungere la fase a eliminazione diretta. La squadra di Francisco Neto ha dimostrato molta più fiducia rispetto alla partita d'esordio, con Kika Nazareth che ha orchestrato gran parte delle manovre offensive e la difesa capace di resistere per lunghi tratti.

Francesco Corda, reporter Italia

Le Azzurre dovranno aspettare per festeggiare la qualificazione ai quarti di UEFA Women's EURO, un traguardo che non raggiungono dal 2013. La buona prestazione del primo tempo e un gran gol di Cristiana Girelli sembravano essere sufficienti, ma il Portogallo ha attaccato con coraggio e ha conquistato un meritato 1-1.

Formazioni

Il Portogallo Getty Images

Portogallo: Patricia Morais; Diana Gomes, Carole Costa, Fátima Pinto; Ana Borges, Andreia Norton (Andreia Jacinto 76'), Tatiana Pinto, Francisca Nazareth (Dolores Silva 83'), Joana Marchão (Catarina Amado 65'); Ana Capeta (Jéssica Silva 65'), Diana Silva (Telma Encarnação 83')

Italia: Giuliani; Lenzini, Salvai, Linari; Di Guglielmo (Oliviero 76'), Giugliano (Greggi 59'), Severini, Boattin (Bergamaschi 87'); Caruso, Girelli (Bonansea 87'), Cantore (Cambiaghi 59')