Spagna - Portogallo 5-0, highlights e commento: avvio travolgente per la Roja

La Spagna inizia il Gruppo B con una netta vittoria sul Portogallo a Berna. A spianare la strada verso i tre punti sono quattro gol nel primo tempo.

I momenti chiave 2': Esther González porta in vantaggio la Spagna

7': Vicky López raddoppia su cross di Caldentey

41': Alexia firma il terzo gol 

43': Esther González segna la seconda rete personale

90'+3: Martin-Prieto segna di testa

La cronaca

Le campionesse del mondo della Spagna chiudono il primo tempo sul 4-0 dopo una prestazione travolgente allo Stadion Wankdorf.

La partita minuto per minuto: Spagna - Portogallo 5-0

Dopo un minuto e 27 secondi, la 32enne Esther González, la più anziana spagnola a partecipare a una fase finale di Women's EURO, sblocca il risultato con una conclusione precisa dopo un lancio lungo di Olga Carmona.

Pochi minuti dopo, la squadra di Montserrat Tomé raddoppia con la 18enne Vicky López su traversone basso di Mariona Caldentey.

Vicky López interviene in scivolata su un cross di Mariona Caldentey e firma il 2-0 Getty Images

Al 41' arriva il terzo gol delle furie rosse. Mariona serve sulla corsa Alexia Putellas, che conclude con freddezza dopo un ottimo controllo di petto e un dribbling ai danni di un difensore.

Due minuti più tardi, Esther González firma il 4-0 ribadendo in rete dopo un palo colpito da Claudia Pina con un tiro-cross.

Alexia Putellas segna il terzo gol UEFA via Getty Images

Per gran parte della ripresa, la Spagna non sembra intenzionata a dilagare, ma nei minuti di recupero la subentrata Cristina Martin-Prieto sigla il 5-0 con un potente colpo di testa.

Player of the Match: Alexia Putellas (Spagna)

"Una grande leader in campo, con un atteggiamento positivo che traspare sempre. Le sue qualità tecniche sono eccezionali, come ha dimostrato il suo splendido gol. È sempre stata nel vivo dell'azione e ha costantemente servito passaggi chiave verso la trequarti".

Osservatori tecnici UEFA

Alexia Putellas con il premio Player of the Match UEFA via Getty Images

Momenti della partita

Formazioni

Spagna: Nanclares; Batlle (Fernàndez 66'), Méndez, Aleixandri, Olga; Vicky (Bonmatí 81'), Patri, Alexia; Mariona (Martin-Prieto 77'), Esther González (Paralluelo 66'), Pina (Athenea 46')

Portogallo: Inês Pereira; Diana Gomes, Carole Costa, Fátima Pinto; Beatriz Fonseca (Ana Borges 46'), Andreia Jacinto (Ana Seiça 46'), Tatiana Pinto, Catarina Amado; Andreia Norton (Dolores Silva 73'); Diana Silva (Andreia Faria 83'), Jéssica Silva (Ana Capeta 68')