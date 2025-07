Anteprima Gruppo B UEFA Women's EURO 2025: Portogallo - Italia, dove guardarla, fischio d'inizio, probabili formazioni

Tutto ciò che c'è da sapere sull sfida del Gruppo B di UEFA Women's EURO 2025 tra Portogallo e Italia.

La partita in breve Quando: lunedì 7 luglio (fischio d'inizio 21:00 CET)

Dove: Stade de Genève, Ginevra

Cosa: Giornata 2 Gruppo B UEFA Women's EURO

Cosa c'è da sapere?

Il Portogallo è stato battuto 5-0 dalla Spagna nella sua gara d'esordio, mentre l'Italia ha superato 1-0 il Belgio a Sion.

Il Portogallo non potrà più raggiungere i quarti di finale se perde contro l'Italia e la Spagna evita la sconfitta contro il Belgio.

L'Italia accederà ai quarti di finale se batte il Portogallo e il Belgio non batte la Spagna.

La gioia di Arianna Caruso dopo la vittoria dell'Italia

Probabili formazioni

Portogallo: Inês Pereira; Carole Costa, Diana Gomes, Ana Seiça, Catarina Amado, Ana Borges; Tatiana Pinto, Andreia Jacinto, Andreia Norton; Ana Capeta, Diana Silva

Diffidate: Nessuna

Italia: Giuliani; Lenzini, Salvai, Linari; Di Guglielmo, Caruso, Giugliano, Severini, Bonansea; Cantore, Cambiaghi

Diffidate: Cantore, Di Guglielmo, Lenzini

Highlights: Belgio - Italia 0-1

Verso Portogallo - Italia in diretta

L'opinione dei reporter

Inês De Oliveira Martins, reporter Portogallo

Questa partita segna un momento significativo per entrambe le squadre, che si incontrano per la prima volta in un grande torneo. Il Portogallo affronta la partita con l'obiettivo di riscattarsi dopo un inizio difficile, deciso a trasformare il suo gioco basato sul possesso palla in gol, cosa che è mancata nelle ultime partite. Contro l'Italia c'è solo una possibilità: vincere.

Highlights: Spain 5-0 Portugal

Francesco Corda, reporter Italia

Sulla scia della vittoria all'esordio contro il Belgio, l'Italia affronta il Portogallo consapevole che un altro successo potrebbe portarla ai quarti di finale con una partita di anticipo, il che potrebbe sicuramente dare una spinta in più alle Azzurre. In 16 incontri, l'Italia ha perso solo due volte contro la Seleção. il Ct Andrea Soncin, che giovedì ha saputo mettere in atto un ottimo piano di gioco, punterà a prolungare questo record positivo.

Le parole dei Ct

Francisco Neto, Ct Portogallo: “In questo momento continuiamo a dipendere solo da noi stessi e faremo tutto il possibile per rendere orgogliosi i portoghesi.”

Andrea Soncin, Italy coach: “In un torneo come questo, bisogna concentrarsi prima sul recupero e poi sull'obiettivo successivo. Penso che questa competizione debba essere vissuta partita dopo partita e vogliamo avere l'opportunità di giocarne molte. Ora dobbiamo concentrarci sul Portogallo, che è una squadra organizzata con grandi individualità, una squadra molto intensa nel recupero, con alcune giocatrici che fanno della velocità la loro arma migliore”.

Il Tiki-Taka di Women's EURO: Italia

Le prossime partite Giornata 3 Gruppo B

11/07 Italia - Spagna

11/07 Portogallo - Belgio

