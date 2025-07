Women's EURO 2025: spiegazioni tecniche del VAR

Durante UEFA Women's EURO 2025, in questa pagina saranno pubblicate le spiegazioni tecniche del VAR. Le spiegazioni sono preparate dagli esperti arbitrali designati e, in situazioni importanti, possono essere corredate da immagini o video per chiarire e comprendere meglio le decisioni arbitrali.

Le squadre arbitrali di Women's EURO 2025

Fase a gironi: Svizzera - Norvegia (02/07/2025)

Decisione ribaltata al 70': nessun calcio di rigore

La giocatrice numero 20 della Svizzera era in posizione di fuorigioco e ha giocato la palla prima dell'episodio da rigore.

Svizzera - Norvegia

Fase a gironi: Danimarca - Svezia (04/07/2025)

Decisione VAR al 12': nessun calcio di rigore

La giocatrice numero 3 della Danimarca ha sgambettato un'avversaria prima dell'episodio da rigore.