Tutte le tecnologie di UEFA Women's EURO 2025

Video Assistant Referee (VAR)

Il VAR è stato introdotto in UEFA Champions League nel 2019 dopo numerosi test e corsi di formazione arbitrale. Da allora, il suo utilizzo si è esteso ad altre competizioni, tra cui tutte le competizioni maschili per nazionali e club, la UEFA Women's Champions League e UEFA Women's EURO.

Come funzionerà il VAR a UEFA Women's EURO 2025?

In tutte le partite della fase a gironi di Women's EURO 2025 ci saranno un arbitro VAR, un assistente VAR (AVAR) e tre operatori video. Dai quarti di finale in poi, il numero di AVAR passerà a due. La centrale VAR del torneo avrà sede a Nyon.

Il team VAR controllerà costantemente la presenza di errori chiari ed evidenti relativi alle quattro situazioni che possono cambiare una partita:

1) gol

2) episodi in area di rigore

3) espulsioni 

4) scambio di identità

Il team VAR controlla tutte le situazioni che possono cambiare la partita ma interviene solo per errori chiari ed evidenti. L'arbitro può sospendere il gioco mentre una decisione è in fase di revisione.

Se la revisione del VAR fornisce prove evidenti di quello che sembra essere un errore grave in una situazione che può cambiare la partita, il VAR può chiedere all'arbitro di condurre una revisione a bordo campo. La decisione finale può essere presa solo dall'arbitro.

Il VAR può anche prendere in considerazione qualsiasi infrazione che possa aver avuto luogo nell'immediata fase preparatoria (la fase di attacco).

Per le decisioni "fattuali" (ad es. fuorigioco, falli dentro o fuori dall'area di rigore), il VAR può semplicemente informare l'arbitro di tali fatti e la visione a bordo campo non è necessaria, ma è sempre l'arbitro a prendere la decisione finale. Le informazioni sulla revisione saranno comunicate allo stadio tramite i maxischermi.

Il VAR sarà in azione a UEFA Women's EURO 2025 UEFA via Getty Images

Fuorigioco semiautomatico (SAOT)

La tecnologia di fuorigioco semiautomatico (SAOT) sarà presente per la prima volta a UEFA Women's EURO. Il SAOT consente agli arbitri VAR di determinare le situazioni di fuorigioco in modo rapido e più preciso, grazie a 10 telecamere speciali installate allo stadio che tracciano 29 punti del corpo per ogni giocatore. Introdotto in UEFA Champions League nel 2022, il sistema si integra con il pallone connesso di EURO per identificare immediatamente il punto di contatto con la palla negli episodi di fuorigioco analizzati.

Pallone connesso

Per la prima volta a UEFA Women's EURO, il pallone ufficiale sarà dotato della tecnologia adidas Connected Ball, che invia dati precisi agli ufficiali di gara in tempo reale. Combinando i dati sulla posizione dei giocatori con l'intelligenza artificiale, l'innovazione contribuisce al SAOT e sarà fondamentale per giungere a decisioni più rapide durante la partita. Il pallone connesso può anche aiutare gli ufficiali di gara a identificare ogni singolo tocco di palla, riducendo il tempo impiegato per risolvere gli episodi di fallo di mano e calcio di rigore.

Goal-Line Technology (GLT)

La UEFA ha installato il sistema Goal-Line Technology (GLT) in tutti gli stadi del torneo. Il sistema, in uso nelle competizioni UEFA per club e nazionali d'elite dal 2016, utilizza sette telecamere per porta, con un software di controllo che monitora la palla all'interno dell'area. Utilizzando tecniche e software di elaborazione visiva, la GLT indica se il pallone è effettivamente entrato entro un secondo grazie a una vibrazione e a un segnale visivo sull'orologio di ogni ufficiale di gara.